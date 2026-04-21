Львовский аэропорт — это стратегическое предприятие и для Львова, и для всей страны, ведь он ближе всего к границам с ЕС. Все мы понимаем, какую роль он играет сейчас, и еще большую роль будет играть после завершения войны, во время послевоенного восстановления.

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Год назад стало известно о планах соседнего Сокильницкого сельского совета застроить многоэтажками более 158 га новых территорий. И из них более 50 га — вплотную к приаэродромной территории Львовского аэропорта.

Было очевидно, что это убьет любую перспективу развития аэропорта. Застройка приведет к нарушению санитарно-защитных и шумовых зон аэропорта, снизит эксплуатационную категорию аэропорта и фактически заблокирует его развитие. Более того, поставит под угрозу его дальнейшее функционирование.

Застроить гектары многоэтажками было бы преступлением и в градостроительном плане, и с точки зрения будущего экономического развития агломерации. Ведь, напомню, несколько лет назад, уже на фоне полномасштабного вторжения, было принято решение на уровне Европейской комиссии о стратегии развития транспортных коридоров в сторону и на территории Украины. Поэтому мы понимаем, что инфраструктурно Львов как хаб становится частью единой инфраструктуры ЕС. И это не просто о планах. Уже в этом году заявлено о начале работ по прокладке евроколеи до станции Скнилов. А затем и во Львов.

Для не львовян объясню: Скнилов — рядом с Львовским аэропортом. Поэтому неслучайно был выбран такой вектор. Евроколея, будущее развитие станции Скнилов, Львовский аэропорт — это та синергия, которая пробудила интерес людей и бизнесов к тому, чтобы очень серьезно рассматривать Львов и область в экономическом плане.

Это убьет любую перспективу развития аэропорта

Буквально на днях британские компании Jacobs, Gleeds и BDP, которые по заказу британского правительства и по согласованию украинского Министерства развития общин работают над концепцией развития территории вокруг Львовского аэропорта, определили возможности и угрозы будущих процессов трансформации.

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По их выводам: с северной стороны от аэропорта — то есть со стороны города Львова — предлагается расширение пассажирского терминала, формирование целого комплекса с паркингами, гостиницами, деловой и транспортной инфраструктурой. В то же время, по мнению специалистов, участки с южной стороны, то есть со стороны Сокольников, имеют еще больший потенциал. Это большая территория, которая на протяжении десятилетий рассматривалась как важное приаэродромное пространство, причем размещенное на одном плато со взлетной полосой.

Это фактически равнина на десятки гектаров, расположенная буквально на отметках аэропорта. Как говорит наш главный архитектор, это просто золотая территория с точки зрения будущего. Ведь она идеальна для развития логистической и коммерческой инфраструктуры. Жилье же навсегда зацементирует этот участок и не позволит никак его использовать синергично в контексте потребностей аэропорта и общин.

Поэтому эксперты делают вывод: здесь уже сегодня крайне необходимо размещать транспортный терминал и удлинять взлетную полосу. И, к слову, эти выводы совпадают с планами украинского правительства, заявлявшего о построении грузового терминала аэропорта на этой территории.

Повторюсь, Львовский аэропорт — ближайший к границам ЕС. С началом восстановления он станет ключевым узлом для международного сообщения, логистики и инвестиций. Зато предлагаемая жилая застройка со стороны Сокильников заблокирует это расширение навсегда — и Украина потеряет стратегическую инфраструктуру.

Означает ли это, что на этой территории нельзя вообще ничего строить? Нет, не означает. Мы не просим оставить голое поле. Но там точно должно быть не жилье.

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Львов предлагает альтернативу

Департамент архитектуры и урбанистики Львовского городского совета в коммуникации с аэропортом и экспертами, которые работают по заказу британского правительства, разработал концепцию. Мы предлагаем вместо сотен тысяч квадратных метров жилья сформировать деловую экономическую зону.

Прежде всего говорим, что там должен быть выстроен грузовой терминал для самого аэропорта. А еще — развитие пассажирского терминала, частные грузовые терминалы, парковка для 10 самолетов, вспомогательная рулежная дорожка, продленная взлетная полоса и т. п.

(На графике, которую прилагаю, видно, что планы застройщиков залазят и на территорию, где собственно должен быть размещен терминал).

Фото: Автор

Фото: Автор

Далее, по нашей концепции, на ближайших участках к будущему терминалу мы предлагаем разместить логистику, технологическое производство. Прогнозируемо, все это будет иметь хорошую синергию с грузовым терминалом аэропорта.

Что еще предполагаем:

Широкоформатный ретейл вроде ИКЕА . Для них нужен большой участок ориентировочно 30 000 кв. м определенного равнинного рельефа. Во Львове таких территорий практически нет.

. Для них нужен большой участок ориентировочно 30 000 кв. м определенного равнинного рельефа. Во Львове таких территорий практически нет. Аутлет-городок — для него здесь тоже идеальное место. Ведь такая инфраструктура будет иметь « короткое плечо» — железнодорожный путь, транспортный терминал аэропорта, поэтому транспортировка товаров будет происходить очень быстро, без какой-либо нагрузки на магистральные автомобильные дороги.

— для него здесь тоже идеальное место. Ведь такая инфраструктура будет иметь короткое плечо» — железнодорожный путь, транспортный терминал аэропорта, поэтому транспортировка товаров будет происходить очень быстро, без какой-либо нагрузки на магистральные автомобильные дороги. Соответствующие сервисы — спортивная инфраструктура, коммерция, гастрономия. Сокольники хотят расти, для их жителей нужна эта инфраструктура. Откровенно, сейчас за всеми этими сервисами сокильничане едут во Львов.

— спортивная инфраструктура, коммерция, гастрономия. Сокольники хотят расти, для их жителей нужна эта инфраструктура. Откровенно, сейчас за всеми этими сервисами сокильничане едут во Львов. Парк для досуга — зеленая полоса, территориально дальше от аэропорта, во-первых, станет естественным барьером перед старой жилой застройкой Сокильников, во-вторых, здесь естественный ландшафт позволяет создать прекрасные локации для релакса с заведениями питания и другими развлечениями. Кто был на перекрестке улиц Научная-Стрыйская во Львове, меня поймут: вот о таком современном формате говорим.

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Главная идея этой концепции вот в чем: когда встанет вопрос расширения аэропорта, то эти структуры и сервисы можно будет забрать и реализовать дальнейший этап развития аэропорта. Если же здесь все «зацементировать» жильем, поселить тысячи людей, выдать им право собственности на квартиры — это будет навсегда, и перспективы развития аэропорта будут уничтожены.

И напоследок. Такую альтернативу считаем тем, что называют ситуацией win-win. Аэропорт, а значит, город, останется с перспективами для будущего развития. Мы снимаем напряжение и вызовы, которые обязательно возникнут в случае строительства масштабного жилья — с проблемами в инфраструктуре и транспорте. Инвесторы будут иметь прибыльный долгосрочный и современный трендовый бизнес. Если, конечно, они готовы смотреть на перспективу, а не ориентированы на «быстрые деньги».

Сокильницкая община получит рабочие места для жителей и большие поступления в бюджет на годы. Ведь на их территории будут все те бизнес-проекты реализованы, а это налоги и рабочие места (прогнозируем до 10 000). Жилье, как известно, в отличие от бизнеса, таких доходов в бюджет общины не дает. А весь регион, который мы называем Львовской агломерацией, станет мегаинтересным для иностранных инвестиций.

Весь мир отказывается от строительства жилья на приаэродромных территориях. В конце концов, мировая история не раз учила: жилая застройка возле аэропортов очень часто приводит к тому, что аэропорты прекращают свою деятельность. Давайте не повторим такой ошибки во Львове.