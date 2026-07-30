Что Зеленский будет делать против баллистики

● Почти все баллистические ракеты достигли целей. В ночь на 30 июля российские войска нанесли массированный комбинированный воздушный удар по Украине с применением 358 средств поражения. Силы противовоздушной обороны уничтожили 320 целей, подсчитали в Воздушных силах ВСУ.

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По данным военных, ночью Россия запустила 284 БПЛА типов Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия, а также 74 ракеты: 4 противокорабельные ракеты Циркон/Оникс, 9 баллистических ракет Искандер-М/С-400/KN-23 и 61 крылатую ракету Х-101/Калибр. Силами противовоздушной обороны были нейтрализованы 265 дронов и 55 ракет — одна баллистическая ракета Искандер-М/С-400/KN-23 и 54 ракеты Х-101/Калибр. Основными целями ночного удара стали Киевская и Львовская области.

● Массированный удар — теперь и по западному региону. Ночью взрывы гремели в Полтаве, Киеве, Днепре, Кривом Роге, Сумах, Виннице, Харькове и Львове. В последний раз РФ массированно атаковала западные области в марте. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в целом по стране по состоянию на 10 утра было известно о восьми погибших, десятки людей ранены. По его словам, «в условиях, когда критически не хватает ракет для ПВО от партнеров, наши воины совершают просто невероятное, демонстрируя очень высокий уровень профессионализма».

В селе Радушное в пригороде Кривого Рога в результате прямого попадания баллистической ракеты в частный дом, где проживала многодетная семья Вороновых, погибли девочки 5 и 12 лет и четверо взрослых, сообщил утром глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей — мальчики 6 и 15 лет.

В 16:30 Владимир Зеленский сообщил: на данный момент подтверждена гибель троих детей из семьи Вороновых и их родителей. Судьба еще четверых детей, а также полуторагодовалого внука Артема и Елены Вороновых, выясняется. «Чудовищное преступление российской войны против Украины — против обычных людей, против обычной жизни», — подчеркнул президент. Он также акцентировал внимание на том, что трагедию украинцев должны видеть «те, кто принимает решения, — решения в Пентагоне, в европейских столицах и повсюду в мире, где есть возможность помочь Украине защитить жизни». «Это российское зло можно остановить только всем миром. Никто в мире не может быть оставлен один на один с таким террором», — добавил Зеленский.

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Во Львове погиб местный житель, пострадали 34 человека, 15 были госпитализированы. Среди пострадавших есть дети. Один ребенок находится в больнице. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что всего повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада. По его словам, в городе зафиксировано прямое попадание ракеты в жилой дом; всего было выпущено 22 ракеты, многие из них сбиты.

В Киеве, в Оболонском районе, загорелись торговые павильоны на территории рынка (того самого, что на Петровке — «книжного»). Известно об одном пострадавшем. В Святошинском районе произошел пожар на территории гаражного кооператива. В ходе его тушения спасатели обнаружили тело погибшего. Также пострадал мужчина, которого госпитализировали. Возгорание уже ликвидировано.

В Житомирской области в результате российской атаки пострадали 6 человек, среди них — 3 детей. Россияне попали в аграрное предприятие.

Ночью, во время массированной атаки, враг попал в сортировочный терминал Новой почты в Полтаве.

● Метро вновь стало главным укрытием Киева. Во время массированной российской атаки на Киев на станциях столичного метрополитена укрывались более 56 тысяч человек. Распространенная в сети информация о том, что на некоторые станции не пускали людей, не соответствует действительности, заявили в Киевском метрополитене.

Все станции после объявления воздушной тревоги были открыты и работали в режиме укрытия, добавили там.

● Зеленский обещает асимметричные меры против баллистики. Определены решения, технологические шаги и асимметричные меры, призванные усилить защиту Украины от российских баллистических ракет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам докладов главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, начальника Генштаба Игоря Скибюка, исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмары и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы.

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По словам президента, обсуждались вызовы, связанные с тактикой нанесения РФ ударов баллистическими ракетами, и способность Украины противодействовать ей — как на военном, так и на дипломатическом уровнях.

● Как Польша отреагировала на российскую ракету. В Люблинском воеводстве (примерно в 100 км от украинской границы) в ночь на 30 июля, вероятно, упала российская ракета Х-101, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Мы были готовы сбить ракету, если бы она продолжила полет. Все указывает на то, что это была российская крылатая ракета Х-101», — заверил он. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил в соцсети X, что ракеты Х-101 используются исключительно российской стратегической авиацией.

Туск также сообщил, что провел координационное совещание с военными, полицией и другими службами. Он пояснил, что поддерживает связь с лидерами европейских стран по поводу нарушения воздушного пространства Польши. «Все заявляют о полной солидарности и готовности оказать любую помощь», — добавил польский премьер. Кроме того, он отметил, что нет оснований считать именно Польшу целью этой ракеты.

Ночью, во время массированной российской атаки на Украину — в частности, на западные области, — в Польше прогремел мощный взрыв. Утром польская полиция обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта — в поле между селами Тарнава-Колония и Токары. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что это российская крылатая ракета пересекла украинско-польскую границу, нарушив воздушное пространство НАТО.

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НАТО поддерживает постоянный контакт с польскими властями после инцидента с нарушением воздушного пространства страны российской ракетой, сообщил представитель Верховного штаба Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе полковник Мартин О’Доннелл.

● Пересказывая вчерашний разговор с Владимиром Зеленским, Туск заявил: «Ситуация вполне ясна: следующие 100 дней могут решить исход этой войны, и шансы здесь — 50 на 50». Он также отметил, что во время встречи в Люблине президент Зеленский передал информацию о планируемом массированном российском ударе по Украине.

● В России горят склады. В ночь на 30 июля в российском городе Сарапул (Удмуртия) беспилотники атаковали логистический комплекс Wildberries, в результате чего возник пожар. Также ночью БПЛА ударили по складу Wildberries в российской Пензе — примерно в 1,4 тыс. км от украинской границы. Этот логистический центр является одним из ключевых распределительных хабов компании, обслуживающим Приволжский федеральный округ РФ.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадьяр Бровди подтвердил поражение очередных складов Wildberries и намекнул, что атаки продолжатся. В своем Telegram-канале он отметил, что «дикоягодный фиолетовый саван шагает по болотам». «Посылка не придет» — ни с дроном, ни с вибратором; отныне ни в Пензу, ни в Красную армию. Прошу прощения — в Удмуртию", — указал Мадьяр. «Седьмой, восьмой… пока меньше, чем больше, но это пока. А пак увидиме», — говорится в сообщении командующего СБС ВСУ.

● Минус РЛС и танкеры. Силы беспилотных систем поразили базу морских безэкипажных катеров в Крыму, средства ПВО, радиолокационные комплексы, площадку запуска ударных БПЛА в Донецке и другие цели российской армии как на территории самой РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.

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Кроме того, в рамках операции «МоЛоЧКа» были поражены четыре танкера. Всего с начала операции, стартовавшей 6 июля 2026 года, поражено 205 судов: 130 — в Азовском море и 75 — в Черном море.

● Масштабная проверка ТЦК. Государственное бюро расследований (ГБР) во взаимодействии с Генштабом ВСУ провело спецоперацию Чесний призов, в рамках которой следственные действия прошли более чем в 100 ТЦК и СП в большинстве регионов страны.

В ГБР подчеркнули, что речь идет о комплексной работе по очищению системы, а не о реакции на отдельный случай. «Основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также на превышении военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности, избиениях и пытках военнообязанных», — добавили в бюро.

● Кроме того, ГБР открыло уголовное производство по факту падения украинского истребителя F-16 в Полтавской области, произошедшего накануне.

И напоследок:

● Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине на 2026 год с 9,4% (согласно предыдущему апрельскому прогнозу) до 10,0%, а на 2027-й — с 6,5% до 6,9%. «В последние месяцы усиление фундаментального ценового давления приобрело признаки устойчивой тенденции из-за роста расходов бизнеса, прежде всего на логистику, оплату труда и энергоресурсы. Инфляционные ожидания в целом были устойчивыми, однако оставались повышенными», — отметил регулятор.

Правление НБУ также повысило учетную ставку на 0,5 процентного пункта — до 15,5% годовых — из-за устойчивого усиления фундаментального ценового давления и ожидаемого ускорения инфляции к концу года.

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Помните о том, что принес вчерашний день, живите настоящим и верьте в будущее — своё и страны.



