Новым ударом Орешника Путин показал свою истинную цель

В больной логике Путина и его окружения это называется «принудить к миру»

Ракета за ракетой, удар за ударом россияне бьют по Киеву. Орешник запустили где-то по газовому хранилищу на Львовщине.

В своем желании показать, что они не боятся Америки и якобы «хотят мира», россияне вытащили весь арсенал: дроны, ракеты, болванки. Все, чтобы запугать Украину и мир, показать, на что они способны.

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На самом деле эти обстрелы говорят гораздо откровеннее об истинной цели Путина.

Это не мир. Это желание полного уничтожения Украины, без оглядки на человеческие жизни.

На следующей неделе в Киеве и по всей стране прогнозируют до -20. Именно под это они и запускают одну из крупнейших комбинированных атак. Оставить людей без света, воды и отопления.

В больной логике Путина и его окружения это называется «принудить к миру». На самом деле это означает — уничтожить.

На самом деле это означает — уничтожить

Да, мы должны стремиться к миру.

Но настоящий, окончательный мир наступит только тогда, когда Россия больше не сможет всю ночь обстреливать Киев, сносить ракетами подъезды жилых домов в Кривом Роге, Харькове или Тернополе, запугивать всю страну Орешником.

Несмотря на все это, мы должны продолжать жить. Ходить на работу. Обнимать родных.

Я хочу поблагодарить Силы обороны Украины. Им сейчас невероятно трудно. Они ежедневно, без остановки, защищают нас — ценой собственных жизней.

Пожалуйста, сделайте для них что-то конкретное. То, где вы наиболее эффективны. Поддержите финансово. Откройте банку. Это действительно важно.

И после каждой, даже самой темной ночи с десятками ракет, дронов, больных попыток убить, разрушить энергетику или запугать наступает рассвет. Выходит солнце. Я в это верю. И мы все над этим работаем. Каждый из нас. Каждый на своем месте.

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Текст опубликован с разрешения автора