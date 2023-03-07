Самоуправление военного времени 7 марта, 17:20

В прошлом году Львов превратился в огромный гуманитарный, дипломатический и логистический центр

В конце февраля 2022 года политики и эксперты по всему миру упражнялись в прогнозах, дискутировали сколько дней или недель России понадобится для того, чтобы раздавить и захватить Украину.

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В конце февраля 2023 г. мировые эксперты говорили уже о том, сколько времени Украине нужно, чтобы разгромить российскую армию и освободить наши земли. Мы удивили мир, удивили врага и, откровенно говоря, удивились сами той силе, которую смогли противопоставить захватчикам.

Рецепт украинского успеха станет предметом изучения в ведущих университетах мира. Специалисты будут рассчитывать, какую роль в победе сыграло западное оружие и экономические санкции. Как украинская армия смогла перестроиться в соответствии с самыми высокими западными стандартами. Как украинский народ объединился, чтобы выстоять и отразить это подлое нападение.

Но есть еще один фактор, без которого наша борьба не была бы столь успешной. Думаю, это стоит зафиксировать: одним из важнейших факторов украинского успеха — это прочность и адаптивность украинских общин, а также эффективность местного самоуправления.

Благодаря мужеству наших защитников на фронте Львов и его община находятся вдали от районов боевых действий. До нас не достает полевая артиллерия, нас не штурмуют танковые колонны и вражеская пехота. Систематический ракетный обстрел — это угроза, к которой мы все были вынуждены адаптироваться.

Но географическое положение Львова и удаленность фронта — это никак не облегчение или военная индульгенция. Напротив, это огромная ответственность. Как сказано в Священном Писании: «кому много дано, многое с того и спросят».

Граждане-субъекты — огромный капитал 21 века

С первых дней войны мы осознали эту ответственность. Во времена идеального шторма важно, чтобы каждый член команды знал, что ему нужно делать. Каждое украинское общество является отдельным членом экипажа нашего корабля.

В прошлом году Львов превратился в огромный гуманитарный, дипломатический и логистический центр, а его жители, как пчелы, привлечены в тысячах проектов: от волонтерских инициатив до военного производства.

В первые полгода большой войны за город прошли около 5 млн человек, направлявшихся в страны ЕС. Более 150 тысяч из них остались во Львове, где они нашли второй дом. Тысячи неравнодушных львовян с первого дня войны развернули гуманитарные штабы, центры поддержки и помощи.

Мы запустили национальный реабилитационный центр «Несокрушимый-Unbroken», работающий на базе Первого медицинского объединения Львова — одного из крупнейших медобъединений Украины. С марта 2022 года в Unbroken пролечили более 11 тысяч раненых украинцев, среди которых 350 детей, а наши воины получили доступ к самым современным бионическим протезам.

В первые месяцы войны Львов, по сути, стал дипломатической столицей Украины. Сотни дипломатов, тысячи представителей международных организаций и журналистов базировались или посещали наш город. Опыт Львова в сотрудничестве с общинами Австрии, Дании, Германии, Польши, Франции и других стран ЕС помог мобилизовать друзей Украины и усилил положительный эффект работы украинских дипломатов. Сегодня мы помогаем другим украинским общинам искать партнерство за границей.

Говорят, что география — это судьба. К сожалению, география Украины обрекла нас на соседство с сумасшедшими маньяками. Значит, мы должны всегда быть готовы и строить нашу страну так, чтобы враг понимал — никаких перспектив захватить Украину или ее часть у него нет и никогда не будет.

Я убежден, что важным элементом нашей будущей безопасности и восстановления будут сильные и активные общины, координируемые единым центром. Такой подход усугубит креативный и экономический потенциал украинцев. Это позволит достичь синергии, а также укрепит наше чувство контроля над своей жизнью и жизнью нашей страны.

Наша народная война против захватчиков пробудила у украинцев ощущение, что победа — это общее дело, которое зависит от каждого. Такое личное чувство субъектности каждого гражданина нельзя терять после победы. Напротив, его следует развивать. Граждане-субъекты — огромный капитал 21 века, который позволит нам победить, быстро отстроить Украину, вернуть наших земляков и стать полноправными членами ЕС и НАТО.

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