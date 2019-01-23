Львов и Донецк. История двух аэропортов 23 января, 17:23 5223 Цей матеріал також доступний українською

В то время как опыт Львовского аэропорта отражает прогресс со времен 2014 года, на противоположной стороне лежит правда Донецка

Воздушные ворота Западной Украины, Львовский международный аэропорт, продолжал набирать обороты в 2018 году среди национальных региональных аэропортов, заявляя о приросте пассажиров на 48% ежегодно. Пик трафика пришелся на декабрь 2018 года, когда количество пассажиров увеличилось на 58% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 129 000 человек. Количество авиалиний, вылетающих из Львова, также продолжает расти, на 34% увеличив количество полетов за последний месяц 2018 по сравнению с концом 2017 года. Примечательно, что более 1000 полетов из 1282 в течение декабря 2018 осуществлялись в международные пункты назначения, и в основном внутри ЕС. Эти цифры уверенно ставят Львовский международный аэропорт на передовые позиции во время бума авиационной индустрии, что отражает экономическое восстановление Украины из состояния 2014 года, так же как международную привлекательность города как места для туризма и инвестиций.

Близость Львова к ЕС и дистанция от конфликтной зоны на Востоке Украины (город значительно ближе расположен к Берлину, Праге и Вене, чем к линиям фронта в Донецкой и Луганской областях) помогло ему стать относительно привлекательной опцией для международных инвесторов. Сегодняшний Львов имеет растущий промышленный сектор и процветающую IТ-индустрию, получая преимущества в виде человеческого капитала из среды большого количества студентов. Также Львов наслаждается своим все более заметным признанием среди международных туристов, привлечя более двух миллионов из них в 2018 году благодаря динамичной туристической индустрии, сосредоточенной на уютных уголках и ренессансной роскоши исторического центра Львова.

Мрачная судьба Донецкого аэропорта отражает трагедию куда большего Донбасса

В то время как недавний опыт Львовского международного аэропорта отражает прогресс, которого достигл город с 2014 года, на противоположной стороне лежит правда Донецка. Как неофициальные столицы западной и восточной Украины, Львов и Донецк пережили капитальный ремонт своих аэропортов в рамках подготовки Украины к совместному с Польшей проведению футбольного чемпионата Евро-2012. Это обновление превратило инфраструктуру аэропорта образца советских времен в современное оборудование, призванное служить международными воротами в новой Украины. Тем не менее, в то время как Львовский аэропорт стал одним из самых ярких аспектов усилий европейской интеграции Украины, Донецкий международный аэропорт лежит в руинах и стал символом необъявленной войны между Россией и Украиной.

Российские гибридные силы захватили Донецкий международный аэропорт поздней весной 2014 года в ходе управляемого Кремлем захвата Донбасса, происходившего вслед за аннексией Крыма. Сначала украинские войска были способны восстановить контроль над аэропортом, но впоследствии он превратился в поле битвы. Никаких коммерческих полетов не было осуществлено в Донецке с 26 мая 2014 года, когда начались масштабные военные боевые действия.

Донецкий международный аэропорт стал одной из ключевых целей побоища, где все более безоружные и немногочисленные украинские войска оставались в аэропорту до конца января 2015 года. В течение месяцев интенсивных ежедневных столкновений упрямые украинские защитники от своих раздраженных противников снискали себе прозвище «киборги». К тому времени, как их эпических масштабов оборона завершилась, весь комплекс аэропорта лежал в полных руинах.

Он и сегодня остается пустырем, который оказался на передовой кипящего конфликта, конца которому не видно. Мрачная судьба Донецкого международного аэропорта отражает трагедию куда большего Донбасса. В то время как процветающий Львовский аэропорт намекает на преимущества, которыми и Донецк мог бы также наслаждаться, если бы в 2014 году смог принять европейский выбор Украины, вместо того, чтобы стать центром российской агрессии.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал опубликован на Bunews.com.ua .

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени