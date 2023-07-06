Буданов в роли хорошо информированного пессимиста 6 июля, 18:31

Чем жила страна 06 июля 2023 года

● Буданов у ролі добре поінформованого песиміста. Результати саміту НАТО у Вільнюсі (11−12 липня) розчарують українців, заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов. Про це написала британська The Times.

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Буданов заявив, що Україну не запросять до Альянсу. «Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені», — додав він.

Очільник ГУР попередив: на саміті будуть «оголошені деякі слова, але нічого більше». «Я цілком впевнений, що будуть говорити попереду: я бачив чернетки промов», — заявив він.

● Україна розраховує отримати на ньому чіткий сигнал про готовність приєднатися до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що такий сигнал буде, однак без формального запрошення Києва до Альянсу.

● Варшава і Лондон — за швидкий шлях до НАТО. Очільники МЗС Польщі та Великої Британії підтримали пришвидшений вступ України до Північноатлантичного альянсу. Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що до України має бути застосовано такий же підхід, як і до Швеції та Фінляндії. Його позицію також підтримав міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

● Болгарія підтримала український шлях до НАТО. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Софії підписав із прем'єром Болгарії Ніколаєм Денковим декларацію про євроатлантичну інтеграцію України. За словами Ігоря Жовкви, заступника керівника ОП, Болгарія стала 22-ю країною, яка формалізувала підтримку членства України в НАТО. У документі ця країна підтвердила, що членство України в Альянсі — єдиний спосіб гарантувати достатній рівень безпеки для України та всієї євроатлантичної родини.

● Президент Володимир Зеленський завтра зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі, повідомило турецьке видання Sabah і американське агентство Bloomberg із посиланням на анонімні джерела. За даними Blomberg, лідери країн обговорять зернову угоду, яку відмовились пролонговувати росіяни.

● США говорять про реформи. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр нагадала, що рішення щодо членства будь-якої країни в НАТО мають приймати усі країни Північноатлантичного альянсу. «Ми дуже чітко заявили, що ми віддані політиці відкритих дверей НАТО. Тож, у цьому випадку, коли йдеться про Україну, ми обговорювали з нашими союзниками по НАТО й Україною, як ми можемо колективно підтримати прагнення України до євроатлантичної інтеграції», — заявила вона.

Представниця Білого дому також згадала слова президента Джо Байдена, який заявив, що Україні доведеться виконати низку реформ, щоб стати членом НАТО.

● Київ порадив Вашингтону не радити Києву. Україна здійснює найбільшу у світі кількість реформ в умовах війни на своїй території, заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко. Так він відреагував на вчорашню заяву речниці Білого дому Карін Жан-П'єр: мовляв, країни-члени НАТО будуть приймати рішення щодо членства України тільки після того, як Україна завершить всі необхідні реформи й буде відповідати вимогам. Ніколенко також закликав Захід завершити «реформу» ставлення до Росії.

● Вашингтон вже готується до перемовин з Кремлем? Група колишніх високопоставлених чиновників із нацбезпеки США провела таємні переговори з близькими до Кремля відомими росіянами і керівником МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомив NBC. За інформацією джерел телеканала, такі розмови проводилися з метою створення основи для майбутніх переговорів про припинення війни РФ проти України.

«Метою переговорів було зберегти канали зв’язку з Росією відкритими, де це можливо, і визначити, де може бути місце для майбутніх переговорів, компромісів і дипломатії для припинення війни», — повідомив NBC.

За даними джерел, обговорення відбувалися з відома адміністрації президента США Джо Байдена, але не за її вказівкою. Водночас колишні чиновники, які брали участь у зустрічі з Лавровим, згодом поінформували Раду національної безпеки Білого дому про те, що сталося.

● Ракетний удар по Львову. У ніч на 6 липня в усіх областях України включно з Києвом оголошували повітряну тривогу: РФ завдала масованого удару ракетами морського базування Калібр з акваторії Чорного моря. Повітряним силам вдалося збити сім з десяти ракет.

У Львові Калібри влучили в житловий будинок, відомо про п’ятьох загиблих та 40 постраждалих. У лікарнях Львова знаходяться 13 поранених, в місті пошкоджено 35 будівель, розповів мер міста Андрій Садовий. У місті оголошено дводенну жалобу.

● Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів деталі про наслідки російського удару: «Один будинок майже повністю зруйнований, навколо нього критично пошкоджені шість будинків. Постраждали також підстанція, яка знаходиться недалеко від цього будинку. У даному районі немає світла, працівники обленерго роблять все можливе, щоб світло було подане у наступні години».

Пізніше Козицький додав: «Капітально пошкоджено три будинки, вибиті тисячі вікон, сім гуртожитків політехнічного університету постраждало — вибиті вікна, двері, в п’яти з них маже повністю, — гуртожиток академії постраждав, а також навчальні корпуси — вибиті вікна, двері».

● Складна траєкторія. Вночі 6 липня російські ракети з Чорного моря спочатку летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова. Це пояснив Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил. За його словами, щоб можна було збивати десять з десяти російських ракет, Україні потрібні F-16. «Тому що захистити усю країну від ракет, на жаль, не так просто. Летіли вони з моря, зазвичай ворог пропрацьовує маршрут», — сказав він Радіо Свобода.

● У Львові під час обстрілу Росії були зачиненими щонайменше десять укриттів. Поліція порушила справу, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

● Зеленський почав би наступ раніше, та забракло зброї. Президент Володимир Зеленський хотів, щоб контрнаступ України розпочався «набагато раніше», не давши російським окупантам укріпити оборону. Але цього не сталося через брак необхідної зброї, пояснив він у інтерв'ю CNN.

За словами Зеленського, у деяких районах українські військові «не можуть навіть і думати» про початок наступу, бо не мають відповідного озброєння.

● Бої на південь від Бахмута. У районі Кліщіївки під Бахмутом тривають потужні бої. На цьому напрямку ЗСУ утримують ініціативу, повідомив речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий. «Там ідуть потужні бої, деталі ми поки що не можемо розкривати. Але судячи з того, як у ворожих пабліках у Telegram йде нагнітання паніки, думаю, що для них буде дуже символічною назва Кліщіївка», — зазначив він.

● ЗСУ системно руйнують ворожу логістику. 4−5 липня ЗСУ завдали низки ударів по важливих тилових об'єктах росіян, зокрема в Макіївці Донецької області та інших ділянках окупованої території України вздовж усього фронту. Ймовірно, це є частиною великої скоординованої кампанії, яка має погіршити становище росіян одночасно з розтягуванням та виснаженням їхніх сил на фронті. Про це йдеться в новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Деякі інші висновки аналітиків ISW: російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове, бойові дії тривають в районі Кремінної; ЗСУ провели успішні наступальні операції в районі Бахмута, російські «воєнкори» повідомили, що ЗСУ звільнили важливу висоту поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута); бойові дії тривають на лінії Авдіївка — Донецьк; українська сторона підтвердила, що ЗСУ утримують позиції на східному (лівому березі) Херсонської області.

● Більше 230 тис. В Україні за минулу добу ліквідували 670 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 232 300 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 4068 (+6 за добу), бойових броньованих машин — 7932 (+15), артсистем — 4310 (+22), РСЗВ — 657 (+1), засобів ППО — 404 (+9), літаків — 315 (+0), вертольотів — 309 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3614 (+12) та багато іншого.

● США вже цього тижня можуть ухвалити рішення про надання Україні касетних боєприпасів. Про це повідомив CBS News, посилаючись на неназваних американських чиновників. За даними телеканалу, Вашингтон розглядає можливість схвалити це давнє прохання України, щоб таким чином допомогти задовольнити велику потребу ЗСУ в боєприпасах під час контрнаступу.

● Звільнення. Україна звільнила з російського полону 45 бійців ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та двох цивільних. Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак у TГ.

Серед звільнених — два офіцери, 41 рядовий і сержант, цивільний співробітник Азовсталі та боєць Сил територіальної оборони з Херсона. З полону повернулися захисники Маріуполя та Азовсталі, бійці з Донецького, Запорізького та Херсонського напрямків, серед них є поранені.

● Щось, що з’явилось на даху ЗАЕС. З’явилися супутникові знімки 4-го енергоблоку Запорізької АЕС, на даху якого видно нові об'єкти. Як повідомило Радіо Свобода, фото було зроблено вранці 5 липня. Саме про мінування цього енергоблоку повідомила в Генштабі ЗСУ напередодні. Роздільна здатність на знімках не дає змоги зрозуміти, що саме з’явилося на даху.

4 липня в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ попередили, що російські окупанти розмістили на даху третього і четвертого енергоблоків захопленої ними ЗАЕС предмети, схожі на вибухові пристрої. Росіяни можуть підірвати їх, не пошкодивши енергоблоки, щоб створити картинку «обстрілів» з боку України. За даними ЗСУ, країна-агресор може піти на провокацію найближчим часом.

● США слідкують. Білий дім продовжує стежити за ситуацією на Запорізькій АЕС після повідомлень про закладення російськими окупантами вибухівки на крівлю енергоблоків.

● Росіяни розміщували на енергоблоках окупованої ними ЗАЕС кулеметні гнізда. Про це розповів директор Енергоатому Петро Котін, коментуючи супутникові знімки американської компанії Planet Labs.

● Очільник ГУП Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на ЗАЕС наразі зменшується. Він відмовився називати причини такого висновку, але заявив, що до цього призвели «певні публічні та непублічні дії в цій сфері».

● «Найгірший сценарій» на Запорізькій АЕС не становитиме реального радіологічного ризику для населення, заявили в Американському ядерному товаристві.

● Рубль летить у прірву. Курс рубля показує сильне падіння: на Мосбіржі станом на 6 червня він подолав позначку 93 рублі, наблизившись до 94, а курс євро перебуває на рівні 102 рублі. Минулого місяця перший віце-прем'єр РФ Андрій Бєлоусов назвав діапазон 80−90 за долар «оптимальним» для російської економіки. Як зазначило Bloomberg, різке падіння російської національної валюти пов’язане з заколотом ватажка групи Вагнер Євгена Пригожина.

Економісти зазначають, що рубль втратив ту підтримку, яку він отримав торік через високі ціни на енергоносії та двозначну ключову ставку ЦБ РФ.

● Газпром нервує. Газпром погрожує запровадити санкції проти НАК Нафтогаз України і розірвати будь-яку співпрацю через ініційовані українською компанією арбітражні позови проти російського монополіста. Про це заявив голова правління Газпрому Олексій Міллер. Він зазначив, що Нафтогаз уже подав багатомільярдний позов проти РФ у суди США.

Нафтогаз вимагає від російської газової компанії повністю розрахуватися за транзит газу за контрактом, який включає умову «качай або плати».

● СБУ повідомила про ще одну підозру в державній зраді прокремлівському блогеру Анатолію Шарію. За даними слідства, він допомагав ФСБ робити і поширювати постановочні відео, де росіяни допитували українських полонених.

І насамкінець:

● Після війни в України буде професійна армія. Після закінчення війни з Росією Україна відмовиться від стандартного призову, а основною оборони країни стане професійна армія. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль на нараді з віцепрем'єр-міністром Михайлом Федоровим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністром оборони Олексієм Резніковим, очільником МВС Ігорем Клименком, та представниками ЗСУ щодо реформи безпеки та оборони.

«Одночасно буде створено два компоненти резерву. Усі військовозобов'язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за певними військовими спеціальностями», — пояснив прем'єр.

● Українська влада не планує підвищення податків до кінця війни, окрім випадків повернення їх на довоєнний рівень. Прем'єр Денис Шмигаль уточнив, що йдеться про повернення з 1 серпня ставки 5% замість 2% (введених на початку війни) при спрощеній системі оподаткування. «Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії», — наголосив він.

З 1 липня в Україні повернули оподаткування пального за довоєнними правилами та нормами. Передбачена з початку повномасштабної російської агресії пільга — зниження ПДВ до 7% - мала сприяти наповненню ринку в умовах втрати логістичних ланцюжків та відмови від продукції з РФ і РБ. Відтепер ПДВ знову повертається до 20% та підвищуються акцизи.

● Лише 7 млн. везуть на собі усю економіку України. Наразі в Україні економічно активними є близько 11,7 млн осіб, з яких працюють орієнтовно до 9,3 млн. Такі дані оприлюднили експерти Українського інституту майбутнього (UIF) під час презентації Прогнозу економіки України на 2023−2024 роки. «Якщо від останньої цифри відняти ще бюджетників, то залишається 6−7 млн людей, які, по суті, є тією „упряжкою“, яка везе на собі всю економіку», — розповіла Яна Лаврик, експерт економічних програм UIF.

За підрахунками UIF, зараз в Україні налічується близько 28,5 млн людей. Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед них 16,8 млн складають економічно неактивне населення — пенсіонери, діти. Ще майже 2,7 млн людей не мають роботи.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.