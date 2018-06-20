20 июня 2018, среда
Алена Лунева
Алена Лунева
менеджер по адвокации Центра информации о правах человека
Первый шаг к розыску пропавших без вести
По данным Международного Комитета Красного Креста, за все время конфликта с обеих сторон исчезло более 1500 человек. Как законодательно можно облегчить их поиски? 0

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Алена Лунева

менеджер по адвокации Центра информации о правах человека

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