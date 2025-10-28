Итак, Лукойл намерен продать свои иностранные активы. На первый взгляд (если не следить за данной компанией) — ничего странного и страшного.

Однако, если задуматься, то сворачивание активности Лукойла (если та уйдет к нероссийским компаниям) может очень больно вылезти Кремлю.

Сейчас, я просто бегло пройдусь по основным тезисам. Тем не менее, надеюсь, что и бриф будет интересен.

Начну с простых и линейных схем с переходом на политику.

Мексиканский залив. Там Лукойл разрабатывает два нефтяных поля на «мексиканском» шельфе. Одно совместно с ENI (у Лукойла только 40% в этом предприятии). Тут просто — все, что полностью русское, будут, вероятно, выкупать американцы. Второй — теоретически можно было бы не продавать (порог санкций 50%, но Лукойл перестраховывается), но вероятно выкупит ENI.

Африка — Нигерия, Камерун, Гана, Конго — тут сложнее. Лукойл владеет концессиями (в массе своей сам). И продавать придется. Но покупателем на начальном этапе будут выступать, вероятно, российские фирмы-прокладки. Причина проста — на деятельность Лукойла завязана значительная доля инфраструктуры «русского мира» в Африке. Это и деньги на месте, и совместная логистика, и землячества, и связи. И, наконец охранная фирма Луком-А, но о ней — чуть позже.

Египет — совсем больно. Тем более, что тут могут быть покупатели из США (для Штатов важно усиление в Египте в рамках политики влияния на государства — узлы международной логистики). Поэтому тут продать «прокладкам» будет сложно. А продавать придется. И это тоже активность Луком-А, кроме просто бизнеса.

Казахстан. Тут крайне больно и для Лукойл, и для РФ. Судите сами: Лукойл имеет в разработке два месторождения. Один — равными долями с КНР, второй — с ENI, Chevron и «КазМунайГаз». Как вы понимаете, Казахстан и США (тот же Chevron) будут настроены выкупить российскую долю. Точнее, сделать так, чтобы российская доля перестала быть российской. И покупатели, кроме американцев — китайские компании. Все просто — уменьшение зависимости от РФ. И ига с «прокладками» для Токаева слишком токсична (на таком уровне).

Но кроме нефти есть еще КТК — Каспийский трубопроводный консорциум. Где у российских компаний в сумме 51% акций. Но если Лукойл продает свою долю и если покупателем будет, например, Казахстан, то структура собственности изменится. Грубо говоря, будет уже «на троих» — Казахстан, США, РФ. И, как вы понимаете, тут Казахстан тоже не будет настроен играть с российскими «прокладками». А вот это уже очень больно для РФ. Ведь нефть из КТК вроде как «не российская». А это значит — свободна к продаже по всему миру.

Узбекистан! А это уже газ — три газовых месторождения. На всех разработка проводится Лукойл самостоятельно. И действует соглашение о разделе продукции с узбекскими властями. Фактически, это наиболее перспективный актив Лукойла в регионе. Но продавать придется.

И, наконец, сеть АЗС в странах ЕС, государствах бывшего СССР (включая Азербайджан). И НПЗ (в том числе, в Индии). Тут больно, поскольку это розница, поскольку это доходы. И глубокая интеграция в местную экономику — что уже важно для российских проектов «мягкой силы». Которые проводятся под видом «гуманитарной деятельности» Лукойл. Как в свое время конкурсы для молодежи в Румынии.

А теперь — самое важное или Не нефтью единой.

В тексте я несколько раз упоминал компанию Луком-А. Это бывшее охранное подразделение Лукойл, которое стало «самостоятельным» на рубеже 2010 года. То есть, материнская компания типа сама отправила в свободное плавание собственную службу безопасности. На самом деле ларчик открывается просто. Руководство и основатели Луком-А — выходцы из подразделения Вымпел КГБ СССР. И позднейшие руководители — сплошь выходцы из ФСБ. А само «охранное агентство» имеет с управлением «В» центра специальных операций ФСБ договор на совместное использование тренировочных баз.

Зачем это ФСБ? Все просто: Луком-А, кроме охраны объектов Лукойл, специализируется на такой мелочи, как сбор данных (причем, кибершпионаж — их конек) и промышленный шпионаж. Теперь — смотрим страны, где есть иностранные активы Лукойл, и понимаем, что Луком-А нужен России именно там.

И именно поэтому РФ попытается сохранить контроль над активами Лукойла. Это уже будет не собственность Вагита Алекперова, но под управлением Кремля. В идеале.

Но именно поэтому (точнее, комплекс Активы+влияние+шпионаж) в ряде государств рокировка может не получиться. Поэтому я буду крайне внимательно наблюдать за Египтом, Казахстаном и Азербайджаном. Сегодня это ключевые точки пересечения интересов многих игроков.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора