Паспорт как оружие. Что задумал Лукашенко 7 сентября, 17:26 NV Премиум Новые ограничения на консульские услуги — не первый пример того, как Лукашенко преследует изгнанных белорусов (Фото:REUTERS)

Последние изменения в Беларуси, касающиеся выдачи паспортов, расцениваются как новая эскалация кампании Лукашенко против белорусов, покинувших страну после массовых протестов 2020 года

Согласно указу, подписанному 4 сентября белорусским диктатором Александром Лукашенко, белорусские дипломатические представительства больше не будут выдавать новые паспорта гражданам Беларуси, проживающим за рубежом, и не будут продлевать просроченные личные документы. Вместо этого граждане, проживающие за рубежом, должны будут возвращаться в Беларусь для получения паспорта. Новые правила также затруднят продажу недвижимости и других активов белорусами, проживающими за пределами страны.

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Эти изменения расцениваются как новая эскалация кампании Лукашенко против белорусов, покинувших страну после массовых продемократических протестов 2020 года. Тысячи людей покинули Беларусь в конце 2020 года и нашли убежище в других странах Европы после того, как их арестовали или им предъявили уголовные обвинения за участие в общенациональном движении протеста, целью которого было отменить сфальсифицированные президентские выборы и положить конец 26-летнему диктаторскому правлению. Многие из нынешних изгнанников во время содержания под стражей столкнулись также с нарушениями прав человека во время содержания под стражей, включая пытки.

Отмена консульских услуг ставит белорусов в изгнании в опасное положение. Если они не вернутся в Беларусь для продления паспортов с истекшим сроком действия, они могут оказаться без ключевого документа, удостоверяющего личность, и не смогут получить доступ к широкому спектру основных услуг в странах своего нынешнего проживания. Однако возвращение в Беларусь может привести к аресту и судебному преследованию в связи с их участием в антиправительственных акциях.

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская призвала изгнанных белорусов не возвращаться в Беларусь, если они подвергаются риску преследования. Она пообещала поднять этот вопрос перед официальными лицами стран, где проживают белорусы, а также попытаться добиться международного признания инициативы по выдаче альтернативных паспортов, с которой недавно выступило оппозиционное движение в изгнании.

«Призыв к возвращению белорусов — очевидная ловушка. Мы в нее не попадемся»

«Отказ в выдаче паспортов белорусам за рубежом — очередная уловка Лукашенко, — написала Тихановская в Твиттере. — Это не только месть режима тем, кто находится в изгнании, но и попытка давления на демократические страны, принимающие их у себя. Призыв к возвращению белорусов — это очевидная ловушка. Мы в нее не попадемся».

Точных данных о количестве людей, покинувших Беларусь за последние три года, нет. Оценки существенно разнятся, а официальные данные не позволяют провести различие между теми, кто покинул Беларусь в качестве политических изгнанников, и теми, кто переехал за границу после 2020 года по профессиональным или личным причинам.

В последнем отчете Евростата о миграции в Евросоюз говорится, что в 2022 году граждане Беларуси получили около 309 000 разрешений на проживание в ЕС, что составляет почти 9% от общего числа выданных разрешений. По данным исследования Парламентской ассамблеи Совета Европы, с 2020 года страну могли покинуть до полумиллиона белорусов. Можно предположить, что теперь сотни тысяч белорусов могут потенциально столкнуться с проблемами в связи с необходимостью продления паспортов.

Новые ограничения на консульские услуги — не первый пример того, как Лукашенко преследует изгнанных белорусов. В начале 2023-го он ввел новый закон, позволяющий лишать гражданства белорусов, проживающих за рубежом, в случае признания их виновными в «экстремизме». В то же время ряд лидеров оппозиции были заочно осуждены, а та же Тихановская приговорена к 15 годам лишения свободы.

Белорусы в изгнании также лишены возможности реализовать свои демократические права как граждане. Во время спорного референдума по изменению Конституции Беларуси в феврале 2022 года Министерство иностранных дел отказалось открыть избирательные участки в посольствах Беларуси, сославшись на соображения безопасности и нехватку персонала. Вместо этого белорусам, проживающим за рубежом, было предложено вернуться в Беларусь для голосования.

Никто из представителей белорусской демократической оппозиции в изгнании не питает никаких иллюзий — все осознают опасности возвращения на родину. Правозащитные организации уже забили тревогу в связи с участившимися случаями задержания возвращающихся белорусов. В некоторых случаях задержанных заставляли записывать видеопризнания в причастности к продемократическим акциям.

На протяжении последних трех лет Лукашенко последовательно стремится преуменьшить значение продемократического восстания 2020 года в Беларуси, пытаясь представить его как иностранный заговор. Он публично призывал изгнанных граждан вернуться на родину и даже создал правительственную комиссию для содействия этому процессу. Однако, кажется, мало кто готов поверить ему на слово. Напротив, недавний запрет на продление паспортов воспринимается как очередное подтверждение того, что белорусский диктатор по-прежнему стремится наказать граждан, которых он ранее называл «беглецами» и «предателями».

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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