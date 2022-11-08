Партизанский план Победа. Как в Беларуси готовятся к падению режима Лукашенко 8 ноября, 13:03 Эксклюзив НВ

Тихий белорусский саботаж дает результат

Тихановская убеждена, что белорусские военные не будут воевать, а начнут сдаваться или убегать. Меня спрашивают, откуда такие выводы? Расскажу.

Сейчас, с февраля, проводят очень активно все политзанятия. Каждый день в каждой воинской части перед просмотром программы Панорама (это как новости дня) проходит час идеологии. И там промывают мозги антиукраинскими нарративами, что «фашисты, нацисты бомбят свои города, готовят «грязную бомбу» или что-нибудь в этом роде. Но это не работает. Ибо после 2020 года доверия и к телевидению, и к идеологам (а это специальная каста людей, которые распространяют пролукашенковские и пропутинские нарративы) нет, в частности, среди военных. В общем, среди белорусских военных не такая большая лояльность к Лукашенко, как в КГБ, в милиции, в службе безопасности президента.

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Есть несколько воинских частей, присягающих лично на верность Лукашенко. Но там проблема: они связаны с Лукашенко, участвовали в разгонах акций 2020 года. Их количество — до двух тысяч человек. Они действительно могут навредить Украине.

Но если говорить о регулярной армии, танковых войсках, артиллерии, ракетных войсках, там люди не любят Лукашенко, не любят Путина, не понимают, зачем им эта война. Поэтому любой приказ они будут тихо, с партизанским белорусским духом саботировать. Как сейчас делают военкомы во всех крупных городах? Им говорят: «Вы должны мобилизовать столько-то людей». Они говорят: «Ой, 100 человек не получилось, пять человек мобилизовали». Это такой тихий белорусский саботаж, дающий большой результат.

Я считаю, что режим Лукашенко может рухнуть раньше, чем режим Путина, учитывая последние события, заявления Лукашенко. У него очень неуверенный вид. Не доверяет никому, ресурсов нет, Россия уже не обеспечивает его финансово, как раньше; экспорта в страны Европейского Союза, Запада практически нет.

Ему удалось как-то диверсифицировать доходы, начать торговать через третьи страны — африканские, Казахстан, Азию, Центральную и Юго-Восточную Азию. Но все равно становится все хуже. И настанет этот момент, когда нечем будет платить ОМОНовцам, КГБшникам, собственной службе охраны. Придет момент, когда все чиновники вокруг него начнут сомневаться.

Он сейчас окружил себя очень маленькой группой людей. А кто раньше был при схемах, при деле — каждый черпал что-то из корыта. Уже доступа, ресурса нет, корыто пустое. И растет недовольство. Сейчас любая маленькая искра может привести к большим изменениям.

А мы работаем и строим контакты для того, чтобы у нас, у демократических сил, у Тихановской в каждом министерстве, в каждом ведомстве был свой контакт.

Лукашенко все замкнул на себе, и к нему приставили пророссийских персон

Как только система начнет рушиться, очень важно, чтобы там были люди, которые будут готовы взять ответственность. Безусловно, появится большая проблема с российскими войсками, насколько быстро они смогут отреагировать на эти изменения.

Наш партизанский план — план Победа — мы перестраиваем, в частности, на борьбу с российскими оккупантами, которые все еще находятся на нашей территории. Мы считаем, что те белорусы, которые выходили в 2020 году, не все уехали, многие еще остаются в подполье в Беларуси, и мы сможем рассчитывать на их поддержку в этот критический момент. У нас есть свои люди на местах. Вся информация, которая сейчас поступает (что я рассказываю, что Белорусский Гаюн рассказывает), — это не просто так. У Гаюна, например, работают 30 тыс. волонтеров, которые отправляют информацию, в том числе и люди, находящиеся в армии. И эта информация очень помогает, я надеюсь, и украинцам бороться.

Мы видим, что меняются отношения, видим, что сейчас быстро приходит разочарование и непонимание, зачем им умирать за Путина. И для нас это очень хороший знак. Это значит, что динамика в обществе присутствует.

Есть риск: если режим Лукашенко рухнет раньше Путина, может случиться такое, что РФ переберет на себя определенные властные полномочия или кто-то совершит переворот среди пророссийских персонажей. Для нас это самый опасный вариант. Но мы исходим из того, что более пророссийского человека, чем Лукашенко, сейчас в Беларуси нет. Все, кем Лукашенко себя окружил, это пророссийские представители. Если посмотреть на военный штаб, на военных, которых Лукашенко собирает каждый день у себя, половина из них родились в России или учились там. Каждый в любом случае имеет связь с РФ. Больше пророссийских властей или группы в Беларуси нет.

Они попытались еще после 2020 года поставить Бориса Грызлова, посла России в Беларуси. Он должен быть эдаким губернатором и по-тихому отбирать у Лукашенко политическое пространство, но ему это не удалось. Лукашенко все замкнул на себе, и к нему приставили пророссийских персон.

Мы считаем, что есть те, кто остался, они пробелорусские, и мы с ними сейчас работаем. Кто-то из них активнее, смелее, а кто-то поосторожнее. Но я верю, я вижу, наблюдаю, что это желание сражаться не исчезло, просто не открылось окно возможностей для выхода в паблик.

Но оно обязательно откроется. Поэтому нам тоже нужно координировать с Украиной свои действия, дабы в правильный момент мобилизовать белорусов. И эту всю строящуюся структуру мобилизовать на активные действия.

Путин будет ослабевать (мы видим успехи украинской армии), а значит, не сможет выручить в критический момент Лукашенко. И тогда уже появится наш шанс.

Полное интервью с Франаком Вячоркой читайте здесь

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