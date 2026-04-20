Лукашенко угрожает Украине

● Россияне пытаются наступать на Сумщине. В приграничной зоне Сумской области есть зона инфильтрации войск России, но прорыва оккупантов вглубь территории пока нет, заверил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По его словам, россияне пытаются усиливать штурмовые действия и просачиваться в пограничные, пользуясь озеленением, продолжаются сложные бои. «Силы обороны Украины делают все возможное для того, чтобы не дать врагу возможности увеличить зону присутствия на Сумщине, у врага значительные потери», — написал Коваленко в ТГ.

Реклама

Виктор Трегубов, представитель Группировки объединенных сил, в комментарии украинским информагентствам в свою очередь опроверг распространенную в Сети информацию об угрозе полуокружения города Сумы. По его словам, войска РФ находятся далеко от областного центра.

Российские оккупационные войска в Гришино Донецкой области (северо-западнее Покровска) наращивают давление и пытаются развить наступление, ВСУ останавливают попытки врага закрепиться в центре и на севере населенного пункта, сообщила пресс-служба 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск (держит оборону в этом районе).

● Много точных ударов дронов. В ночь на 20 апреля подразделения Сил обороны Украины ударили по ряду важных объектов россиян, сообщил Генштаб ВСУ. В частности, повторно поражен нефтеперерабатывающий завод «Туапсинский» в Краснодарском крае, — дрон попал в резервуарный парк, вспыхнул большой пожар. Кроме того, от удара БПЛА пострадала нефтебаза «Гвардейская» во временно оккупированном украинском Крыму. В то же время в Севастополе (ВОТ АР Крым) дроны ударили по двум большим десантным кораблям — проектам 1171 и 775. Степень повреждений уточняется.

Кроме этого, поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Урзуф (ВОТ Донецкой области) и Локня (Белгородская область РФ).

● Нептуны попали в цель. В результате украинского удара в ночь на 19 апреля на заводе Атлант Аэро в российском Таганроге были повреждены по меньшей мере два цеха. Об этом написало Радио Свобода, опираясь на спутниковый снимок. Журналисты указали, что в прошлый раз завод, на котором для российской армии производят дроны Молния, был атакован 13 января. В результате было повреждено еще одно здание, которое было просто снесено.

Реклама:

Военно-морские Силы ВСУ сообщили, что удар по производственному корпусу завода в Таганроге был нанесен ракетами Нептун.

● Лукашенко угрожает всем соседям, кроме одного. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что в «случае нападения» со стороны соседних стран готов задействовать все имеющиеся виды оружия, включая ядерное. Об этом он заявил пропагандистскому телеканалу RT: «Моя задача предупредить своих соседей: Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, возможно, в какой-то степени Украину. Упаси их Господь осуществить агрессию против Беларуси».

По словам диктатора, Беларусь «не хочет войны, но готова защищаться всеми доступными средствами» в случае нападения. «Это не означает, что мы завтра же, если начнется там какое-то противостояние, ударим ядерным оружием по тем странам, через которые или с территории которых будет совершена на нас агрессия. У нас достаточно другого оружия, чтобы противостоять этому», — заявил Лукашенко. И добавил, что готов привлечь к войне РФ.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский (после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского) заявил, что РФ снова будет пытаться втянуть Беларусь в войну. «По данным разведки, в приграничье Беларуси происходит развитие дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций», — написал он в ТГ. Президент отметил, что фиксируется попытка оккупационного контингента провести перегруппировку сил. «В связи с этим становится более очевидным, для чего на территории Беларуси повысили активность вооруженных сил», — пояснил он.

Реклама:

● Зеленский хочет усилить ПВО четырех регионов. Президент Владимир Зеленский поручил командующему Воздушными силами Анатолию Кривоножко вместе с министром обороны Михаилом Федоровым проработать с руководителями Херсона, Запорожья, Черниговской и Харьковской областей дополнительное обеспечение перехватчиками и тренировки экипажей.

«У наших воинов должно быть достаточное количество и качество средств реагирования на все типы „шахедов“. Правительство Украины готово помогать регионам, которые в этом нуждаются и чьи запросы обоснованы. Отдельный перечень задач выполняет Агентство восстановления», — написал Зеленский в ТГ по итогам селекторного совещания.

Украине нужно за год создать свою антибаллистическую систему ПВО, это реалистично, однако есть вопросы в составляющих, сообщил Владимир Зеленский.

● Ближний Восток контрактует украинские дроны. В drone deal будет минимум 10 договоров об экспорте украинского оружия, а также о строительстве линий производства как в Украине, так и в других государствах, заявил президент Владимир Зеленский.

Президент отметил, что есть уже договоренность о финансировании на год соответствующего объема оружия. Он также добавил, что всего есть запросы от 11 стран всего региона Ближнего Востока.

● Зеленский объяснил, как Путин может использовать «большую» мобилизацию в РФ. России нужна большая мобилизация для того, чтобы повторить большое наступление на Украину или сделать параллельное наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил, пояснил президент Владимир Зеленский.

Реклама:

«Для чего делать мобилизацию такую масштабную? Вариант А — для того, чтобы повторить наступление, большое наступление на Украину. Вариант Б — для того, чтобы меньше затрат и меньше усилий. И сделать параллельное наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил», — сказал глава украинского государства. Относительно направления наступления, президент отметил, что у россиян есть несколько вариантов: «И здесь вопрос, он [Путин] смотрит, а что происходит со странами НАТО. И думаю, что выбор именно из-за этого. Будут ли они подключаться или не будут». Зеленский отметил, что странам НАТО необходимо объединяться и отвечать на то, что потенциально может сделать Путин.

● Рашисты прибегли к индивидуальному дрон-террору. Ночью 20 апреля российский реактивный шахед попал в дом советника министра обороны Украины Сергея (Флеша) Бескрестнова. «Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный шахед врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет», — написал он в ФБ.

Бескрестнов опубликовал фото из больницы и сообщил, что получил ранение. Он отметил, что «был морально готов к такому развитию событий», и уточнил, что дроном управляли с территории РФ.

● Уже семь жертв теракта. В больнице Киева скончался мужчина, который получил ранения в результате стрельбы в Голосеевском районе столицы 18 апреля, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Таким образом количество погибших в результате теракта возросло до семи человек.

Реклама:

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире стрелка горел пожар. Во время штурма Велмарт спецназовцы КОРД ликвидировали террориста.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сделает кадровые выводы по всей вертикали по теракту в Киеве в субботу, пообещал теперь президент Зеленский.

● Этого не сделает настоящий Буданов. Мошенники рассылают фейковые письма от имени руководителя Офиса президента Кирилла Буданова. Об этом предупредили на Банковой, призвав всех тщательно проверять отправителей электронной почты и не доверять сомнительным адресантам. «Недавно такое письмо получил президент Украинского национального объединения Канады Юрий Клюфас. В нем говорилось о просьбе от якобы руководителя Офиса Президента „предоставить активную медийную и информационную поддержку“ для возвращения украинских граждан на родину», — сообщили в ОП.

Письмо было отправлено не из официального адреса, а из ящика, созданного на отдельном почтовом ресурсе. Под письмом стоит подпись, которая не принадлежит Буданову, уточнили в ОП. Там добавили, что информация о кибермошенничестве уже передана в правоохранительные органы.

Лидер венгерской партии Тиса Петер Мадьяр (победитель Виктора Орбана на недавних выборах) призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить поставки нефти по трубопроводу Дружба, заявив, что «это не игра».

Реклама:

● Новый Орбан возглавит Болгарию. На досрочных парламентских выборах в Болгарии по результатам подсчета 100% голосов победила партия Прогрессивная Болгария во главе с бывшим президентом, евроскептиком Руменом Радевым. Партия набрала почти 44,6%, то есть получит большинство мест в 240-местном парламенте страны (не менее 131).

Радев, который призвал к восстановлению связей с Россией и выступает против военной помощи Украине, был президентом девять лет, с 2017-го по январь 2026-го, прежде чем уйти в отставку. Сейчас Радев призвал к «демократической, современной, европейской Болгарии» и заявил, что надеется на «практические отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и равном отношении».

● Украине предлагают символическое членство в ЕС. Германия и Франция призвали предоставить Украине «символические» преимущества на этапе подготовки к вступлению в Евросоюз. Об этом говорится в отдельных документах, с которыми ознакомилась Financial Times. Так Германия в своем предложении настаивает на статусе «ассоциированного членства», что предусматривает участие Киева в министерских и лидерских встречах без права голоса и без автоматического доступа к общему бюджету ЕС. Франция называет такое членство «статусом интегрированного государства» и считает, что доступ к «общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию, такому, как политика сплочения, должен быть отложен до этапа после вступления».

Эти предложения выдвинули после отказа большинства государств от концепции «обратного расширения», предложенной Еврокомиссией, пишет FT, — и предусматривала предоставление Украине полноправного членства в ЕС без выполнения всех критериев, с постепенным предоставлением финансовых и других преимуществ по мере выполнения определенных этапов реформ.

Реклама:

Основная разница между предложением Европкомиссии и концепциями Парижа и Берлина заключается в том, когда Украина сможет официально называть себя членом ЕС и получить право голоса в органах, принимающих решения в рамках блока.

● Топливо немного дешевеет. Цены на дизельное топливо сегодня снизились на 1−2,09 грн/л по сравнению с 17 апреля, свидетельствует мониторинг интернет портала Энергореформа. Больше всего цена дизеля снизилась на Socar — на 2,09 грн/л обоих видов этого топлива. По 2 грн/л отняла WOG, по 1 грн/л — Укрнафта. Parallel снизила цену ДТ на 2 грн/л, цену ДТ+ - на 1,51 грн/л. Цена ДТ сейчас колеблется от 88,49 грн/л и 88,5 грн/л на Parallel и Укрнафте до 91,90 грн/л на Socar, ОККО и WOG. Бензин подешевел на 0,9 грн/л на Parallel, на 1 грн/л — на WOG и 1,09 грн/л — на Socar.

Но: Иран отказался от проведения второго раунда мирных переговоров с США из-за «чрезмерных требований» Вашингтона и длительной морской блокады, сообщил Sky News со ссылкой на иранские источники.

И напоследок:

● НДС пролетел мимо ФЛП. Премьер Юлия Свириденко заявила, что Международный валютный фонд с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц — предпринимателей (ФЛП). «Во время Весеннего собрания [на днях в Вашингтоне] мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея, как и говорил об этом президент Зеленский неоднократно представителям МВФ», — написала она в ТГ.

В ходе собрания в Вашингтоне украинская делегация проводила многочисленные консультации с МВФ и европейскими партнерами. «Будем и в дальнейшем работать вместе над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год», — отметила премьер.

Реклама:

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.