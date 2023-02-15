Лукашенко в собственной ловушке. Что происходит в Беларуси 15 февраля, 18:08 Эксклюзив NV Лукашенко стал заложником своей собственной политики (Фото:REUTERS)

Появились сообщения от разных посольств, призывающих своих граждан, если они находятся на территории России и Беларуси, срочно покинуть эти страны

Но посольства призывали выезжать еще с 2020 года. После начала войны еще раз прозвучали эти призывы и сейчас повторно. Это связано с волной происходящих репрессий: аресты каждый день, задерживают людей на улице без всяких на это причин.

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Это также связано с закрытием пограничных переходов. Польша несколько дней тому назад закрыла переходы в Гродненской области, планирует закрывать и другие. Возможность закрытия переходов рассматривает также Литва. В какой-то момент просто не будет возможности уезжать из Беларуси, они делают из Беларуси концлагерь. Для Лукашенко это достаточно выгодно — максимально изолировать Беларусь, чтобы белорусы не могли уезжать. Находящиеся там иностранцы просто окажутся в ловушке: если сейчас не уехать, потом такой возможности может не оказаться.

Маховик репрессий так раскрутился, что сейчас любая остановка или замедление репрессий приведет к краху режима. Он это понимает, потому что даже если он освободит десять человек, это будет восприниматься окружением Лукашенко как его слабость.

Любая уступка будет сейчас восприниматься как то, что Лукашенко сдается, отступает, капитулирует. Поэтому он стал заложником своей собственной политики и не может сейчас остановить репрессии. Ясно, что когда эти КГБшники, спецслужбы пересажают всю интеллигенцию, артистов и политических активистов, они начнут сажать друг друга. И тогда это приведет к краху.

Это также связано с закрытием пограничных переходов

Мы уже сейчас наблюдаем, как сажают детей губернаторов, чиновников, КГБшников по надуманным причинам. И они очень недовольны. Когда это рванет, мы точно сказать не можем. Но похоже, что ситуация очень хрупкая и заявления Лукашенко контраверсионны. Например: он обещал большую конференцию по медиа и отменил ее по неизвестным причинам.

Постоянно что-то меняется. Он постоянно меняет военный аппарат, руководство. Поэтому говорить, что он стойко держится, я бы не стал. Я думаю, что там все склеено скотчем и клеем, и в любой момент это может развалиться. Но он попытается играть такую игру, что все находится под контролем, хотя мы знаем, что это не так.

Нельзя позволить Лукашенко уйти от ответственности. Мы считаем, что он должен оказаться перед трибуналом вместе с Путиным за все военные преступления Путина, за весь террор против белорусов, Гостомель, Бучу, Ирпень, потому что Лукашенко несет такую же ответственность.

Да, он будет пытаться как-то манипулировать, начнет кричать, что он всегда был за Украину, боролся как мог, сопротивлялся Путину.

Кстати, этот нарратив, что Лукашенко сопротивляется Путину, вбрасывается прежде всего лукашенковскими пропагандистами, чтобы его отбелить, оградить от ответственности. Но нам нужно всегда возвращать: он такой же преступник, как и путинский режим. У Лукашенко не осталось союзников.

Да, он попытается как-то договариваться с украинскими властями, поэтому он и говорил об этом пакте о ненападении. Возможно, он контактирует с кем-то из украинских государственных чиновников. Он будет пытаться в Европе найти каких-нибудь потенциальных дураков, которые будут защищать Лукашенко, адвокатировать в его поддержку, мол, надо оттягивать Лукашенко от России.

Но это не будет иметь массовой поддержки. После 2020 года он полностью и навсегда утратил эту легитимность. Сейчас он продолжает волну террора, что простить, забыть все, что он сделал, просто невозможно.

Полную версию интервью с Франаком Вячоркой смотрите здесь:



