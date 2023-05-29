Смертоносный арсенал диктаторов. Зачем Путин размещает ядерное оружие в Беларуси 29 мая, 07:13

25 мая министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соглашение о порядке размещения российского нестратегического ядерного оружия в Беларуси

Белорусский правитель Александр Лукашенко удовлетворенно отметил, что ядерное оружие уже начали перемещать на территорию Беларуси.

При этом наблюдатели никак не могут понять, зачем Владимиру Путину и Александру Лукашенко это понадобилось. Ведь не имеет никакого значения, где размещено ядерное оружие — в Белгородской области России или, например, в Могилевской в Беларуси. И ответственность за его применение в любом случае будет на президенте России, а не на руководителе Беларуси, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

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Однако Путин по-прежнему живет идеей Советского Союза. Коммунистической империи нет на политической карте мира уже более трех десятилетий, а российский лидер все еще стремится, чтобы его страна имела все возможности СССР. В том числе и возможность размещать ядерное оружие за пределами собственной территории.

«Россия сейчас размещает боеголовки за пределами своих границ — нарушая табу, соблюдаемое всеми ядерными державами. Единственный известный прецедент — тот, что вызвал Карибский кризис 1962 года», — отмечает итальянское издание La Repubblica.

Однако отличие есть — и важное. Карибский кризис разворачивался непосредственно у границ Соединенных Штатов и действительно мог привести к Третьей мировой войне. Что касается нынешнего решения Путина, оно никак не скажется на безопасности США или любой другой ядерной державы. Это — поза, а не поступок. Еще одно нарушение правил, которые должны были гарантировать безопасность в мире.

Ядерная угроза всегда оставалась важной частью путинской риторики

Впрочем, и этому удивляться не приходится. Все путинское президентство фактически посвящено «возвращению в Советский Союз». Российский президент еще два десятилетия назад начал с ликвидации свободы медиа и подчинения Кремлю парламента и судебной системы. Затем главной задачей российской власти стала «интеграция» бывших советских республик.

Именно уверенность в том, что эти республики «не заслуживают права быть настоящими государствами», отрицание самого факта их существования привело, в конце концов, к нападению на Украину в 2014 году и попытке аннексии ее территорий.

При этом ядерная угроза всегда оставалась важной частью путинской риторики и стремлением запугать Украину и Запад.

«Страх и является самым мощным оружием Путина — поскольку его армия не может продвинуться в Украине. Если Запад продолжит поставки оружия, России грозят и дальнейшие поражения. В то же время, все эксперты едины в том, что с военной точки зрения применение ядерного оружия не имеет абсолютно никакого смысла. Что дало бы сброс атомной бомбы на Бахмут или какой-то другой участок фронта? Собственные солдаты стали бы такой же мишенью, как и солдаты противника. Нет, фактически размещение ядерного оружия в Беларуси ничего не меняет в ситуации с точки зрения угрозы. Если бы Путин хотел применить ядерное оружие, он бы уже давно приказал сделать это», — отмечает комментатор издания Berliner Morgenpost.

А поскольку запугать не получается, остается увеличить «площадь проживания» ядерного оружия. При этом ни Путина, ни Лукашенко, похоже, не интересует то, что они размещают смертоносный арсенал в стране, которая серьезно пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС и уже поэтому всегда должна была бы оставаться государством без ядерного оружия. Когда торгуешь страхом, забываешь и о нравственности, и о национальной памяти.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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