Лукашенко занервничал. Чего ожидают в Беларуси 15 июня, 21:35 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Анна Любакова: Лукашенко позволил России сделать свою страну перевалочным пунктом для вторжения в Украину (Фото:REUTERS)

Репрессии, начавшиеся в 2020 году, после начала войны Путина с Украиной, похоже, пошли по второму кругу

Александр Лукашенко продолжает репрессии на фоне широко распространенного беспокойства внутри страны по поводу белорусской роли в войне Путина против Украины. Белорусский диктатор предпринял шаги по роспуску независимых профсоюзов. Так, 10 июня, генпрокурор Беларуси Андрей Швед направил в Верховный суд страны заявление о прекращении деятельности нескольких независимых профсоюзов и криминализации их деятельности. В список вошли Свободный профсоюз Беларуси, Свободный профсоюз металлургов, Белорусский независимый профсоюз шахтеров и химиков, Белорусский профсоюз радиоэлектроники и Белорусский конгресс демократических профсоюзов.

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В заявлении говорится, что члены профсоюзов «принимали активное участие в деструктивной деятельности, несанкционированных массовых мероприятиях, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания». Заявление было направлено в Верховный суд «в целях предотвращения дальнейшего нарушения закона».

Этот шаг многими рассматривается как проявление озабоченности режима по поводу возможных забастовок. Ведь профсоюзные лидеры выступили против войны в Украине и призвали к выводу российских войск из Беларуси.

Профсоюзные лидеры выступили против войны в Украине

Лукашенко позволил России сделать свою страну перевалочным пунктом для вторжения в Украину, а также использовать Беларусь как базу для сотен авиаударов по целям в Украине. Многим это очень не понравилось. Многие белорусы выступают против поддержки их страны в войне Путина. При этом оппозиция совершает диверсионные атаки на железных дорогах Беларуси, чтобы предотвратить перемещение российского военного персонала и техники. Недавно Лукашенко расширил законодательство страны о смертной казни, включив в него лиц, совершающих такие действия.

Режим Лукашенко усилил давление на профсоюзы Беларуси после того, как в августе 2020 года началось общенациональное движение против сфальсифицированных президентских выборов. Многие сотрудники контролируемых государством учреждений — от телекомпаний до производителей удобрений — отреагировали на сфальсифицированное голосование, организовав забастовки, требуя отставки Лукашенко.

В ответ на это режим начал тотальные репрессивные меры. На лидеров забастовок нападали, им угрожали увольнениями, а некоторые члены забастовочных комитетов были похищены, их «прессовал» белорусский КГБ. По меньшей мере 13 видным деятелям забастовочного движения предъявили обвинения в государственной измене. Многим пришлось бежать из страны.

В то время как режиму удалось подавить забастовочные комитеты, возникшие в конце лета 2020 года, независимые профсоюзы Беларуси пользовались некоторой защитой благодаря своему официальному статусу и могли продолжать деятельность, несмотря на угрозы, аресты и случаи запугивания. Однако теперь, похоже, взялись и за них, поскольку Лукашенко стремится пресечь любое потенциальное возобновление протестной активности, подпитываемой антивоенными настроениями.

18 апреля Лукашенко провел экстренное совещание с белорусской полицией и другими правоохранительными органами, чтобы пожаловаться на предполагаемое отсутствие лояльности и стабильности. Те отреагировали мгновенно. На следующий день полиция провела обыски в офисах трех независимых профсоюзов.

Среди мишеней — Белорусский конгресс профсоюзов, который является частью Международной конфедерации профсоюзов и объединяет независимые профсоюзы страны. Его члены — около 10 тыс. человек. Более 20 профсоюзных лидеров были задержаны и обвинены в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок». Им грозит до четырех лет тюремного заключения.

В очередной явной попытке криминализировать деятельность независимых профсоюзов белорусский КГБ назвал один профсоюз экстремистской организацией, несмотря на то, что он официально зарегистрирован в соответствующих государственных органах. В последние месяцы сотни членов профсоюзов утверждают, что их подвергали преследованиям и запугиванию, на них оказывалось давление с целью заставить их выйти из профсоюзов. Активистов допрашивали, а их офисы поставили на прослушку.

Эти действия не остались незамеченными на международном уровне. В ходе недавней ежегодной конференции Международной организации труда режим Лукашенко подвергся резкой критике за использование крайней жестокости в подавлении мирных протестов и был обвинен в нарушении трудовых прав белорусов.

Сейчас звучат призывы к усилению международного давления на режим. Оппозиционные деятели предупреждают, что Лукашенко стремится подавить независимые белорусские профсоюзы и перекрыть простым белорусам еще один способ выражения мнений. Репрессии, начавшиеся в 2020 году, после начала войны Путина с Украиной, похоже, пошли по второму кругу. Ожидаются новые «зачистки».

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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