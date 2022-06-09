Российские самолеты уже бомбят Украину с Беларуси. Что дальше будет делать Лукашенко? 9 июня, 20:13 Цей матеріал також доступний українською

Беларусь становится опорой угроз президента РФ Путина о расширении войны в Украине. 9 июня он начал с самолетов

Путин 5 июня заявил в интервью государственному телеканалу Россия-1: «Если Киев получит ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся». А в это время белорусский диктатор Александр Лукашенко был занят выполнением своей старой доброй роли помощничка и главного пособника Путина.

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Менее чем за две недели до этих путинских угроз, 24 мая, Генштаб Украины объявил, что Россия развернула дивизион ОТРК Искандер-М, способных нести ядерные боеголовки, в Брестской области, вблизи украинской границы. Дальность ракет 400−500 км, и в пределы их досягаемости попадают большие части центральной и западной Украины. А на следующий день после высказываний Путина, 6 июня, Генштаб Украины объявил, что в дополнение к Искандерам, Россия также развернула зенитно-пушечные комплексы Панцирь-С1, зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

Угроза Путина, вкупе с недавним размещением военной техники на белорусско-украинской границе и первыми за несколько недель авиаударами по Киеву, подняли тревогу по поводу того, что Россия, возможно, собирается возобновить свое наступление на украинскую столицу и возродить свои прежние, более экспансивные военные амбиции. Эти шаги также ярко продемонстрировали абсурдность частых заявлений Лукашенко о том, что он не является одним из агрессоров в войне России против Украины.

Как недавно писал минский политолог Артем Шрайбман, «При каждом удобном случае Лукашенко повторяет, что всегда был против войны и хочет, чтобы она поскорее закончилась». В то же время, подчеркивает Шрайбман, «российские войска, самолеты и ракетные комплексы полностью так и не выведены из Беларуси».

Эти шаги продемонстрировали абсурдность заявлений Лукашенко

Не только не были выведены, а наоборот, вводятся еще дополнительные.

Следует также отметить, что, когда Путин угрожал расширить украинский фронт и разместить в Беларуси ракеты и зенитные системы, обладающие ядерным потенциалом, чтобы подкрепить эту угрозу, он также стремился использовать эскалацию зернового кризиса, который сам же создал, блокировав украинские порты на Черном море, чтобы добиться снятия с Беларуси западных санкций.

В своем выступлении перед российскими СМИ З июня Путин заявил: «Самое простое — это вывоз с территории Беларуси, самое дешевое. Оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. Это не наш вопрос, но, во всяком случае, Лукашенко, ставит вопрос именно так».

Такие слова можно счесть за троллинг, но это также иллюстрирует степень, в которой лукашенковская Беларусь, фактически, стала придатком путинской России.

Судьба Лукашенко теперь неразрывно связана с судьбой Путина и исходом его войны против Украины. Это то, что белорусская оппозиция хорошо понимает, строящая свои планы с учетом возможного поражения России. Если война ослабит Путина, сразу же уязвимым станет и Лукашенко.

«Если режим Путина ослабнет до такой степени, что не сможет субсидировать союзных автократов по периметру и прикрывать их своим военным зонтиком, Беларусь вполне может повторить процесс, который уже происходил в регионе в конце 1980-х годов», — пишет Шрайбман, — «Подобно тому, как посыпались коммунистические режимы в Центральной Европе, когда стало ясно, что СССР больше не может быть надежным патроном, Беларусь будет вынуждена реформироваться и переориентироваться на Запад. При условии, конечно, что до этого времени Минску удастся сохранить свою государственность».

Это означает, что, если Украина сможет победить Россию и сохранить свой суверенитет и независимость, это также может подтолкнуть к политическим переменам и в Беларуси. Тем больше причин для Запада продолжать курс на поддержку Украины всем оружием, обучением, обменом разведданными и дипломатической помощью, в которой она нуждается, несмотря на угрозы Путина и Лукашенко. Сейчас не время беспокоиться о том, что Путин почувствует себя униженным, или вынуждать Украину пойти на уступки.

Путин начал этот год, в канун столетия основания Советского Союза, с мечтами о восстановлении старой империи путем мягкой аннексии Белоруссии и военного подчинения Украины. Он все еще может это осуществить. Но с учетом того, что прошло почти полгода, не исключено, что он может как проиграть войну в Украине, так и потерять Беларусь.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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