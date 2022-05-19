Будет ли Лукашенко верен Путину до конца? 19 мая, 15:33

Возможно, Александр Лукашенко — последний оставшийся союзник Владимира Путина на постсоветском пространстве

На саммите 16 мая в Москве, посвященном двадцатой годовщине Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), белорусский автократ был единственным лидером, призвавшим военный блок объединить свои силы для защиты России и против Запада.

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«Сейчас абсолютно очевидно, что, не встретив единого противодействия со стороны союзников по ОДКБ и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве, коллективный Запад будет наращивать свой прессинг», — сказал Лукашенко в своем обращении к главам стран-членов ОДКБ, в котором доминирует Россия, — Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Но, видимо, больше желающих не нашлось. Кроме Путина и Лукашенко, ни один другой лидер во время своих публичных выступлений не поднял вопрос о войне в Украине. Издание Медуза сообщает, что конфликт обсуждался за закрытыми дверями, однако в совместном заявлении, опубликованном после встречи ничего не говорилось об Украине и так называемой «специальной военной операции» России.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил журналистам, что перспектива ввода войск стран организации в Украину не обсуждалась. Казахстан, у которого после России вторая по величине армию в блоке, неоднократно исключал отправку войск ОДКБ в Украину. Казахстан также отказался помочь России обойти западные санкции, введенные в ответ на вторжение Путина.

Отсутствие поддержки со стороны состоящей из шести стран ОДКБ подчеркнуло углубление международной изоляции России, что становится очевидным даже для самых стойких сторонников Кремля. «Мы находимся в полной геополитической изоляции, и весь мир против нас, даже если мы не хотим это признавать», — сказал Михаил Ходаренок, полковник в отставке и военный обозреватель 16 мая в эфире пропагандистского ток-шоу, вышедшего на канале Россия 1.

Тем не менее, после завершения саммита ОДКБ, Лукашенко стремился продемонстрировать свою полезность и верность Путину, сосредоточив свои войска вдоль белорусской границы с Украиной. Этот шаг, как говорится в сообщении британской военной разведки, по-видимому, был попыткой отвлечь украинские силы от противостояния с Россией на Донбассе.

Лукашенко тоже непредсказуем

«Ранее в этом месяце после учений Беларусь объявила о развертывании сил специального назначения вдоль границы с Украиной, а также подразделений ПВО, артиллерии и ракет на полигонах на западе страны. Присутствие белорусских войск у границы, скорее всего, будет удерживать возле границы украинские войска, так что они не смогут выдвинуться для поддержки на Донбасс», — сообщило Минобороны Великобритании.

Хотя Лукашенко и последний оставшийся союзник Путина на постсоветском пространстве, он так же непредсказуем.

Я уже писал о том, что инстинкты выживания Лукашенко одновременно толкают его в противоположных направлениях на предмет, какую позицию занять в войне Путина против Украины. Его почти полная зависимость от российского диктатора в смысле политического выживания заставляет Лукашенко поддерживать войну Путина. В то же время тот факт, что эта война ведется плохо, в Беларуси войну не поддерживают, за ее поддержку Запад накладывает дополнительные санкции и страна оказывается в более глубокой международной изоляции, побуждает Лукашенко дистанцироваться от конфликта.

По мнению британской разведки, белорусский диктатор идет по лезвию ножа — «вероятно, балансирует между поддержкой российского вторжения и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского возмездия и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах».

Быть одним из немногих оставшихся друзей Путина уже дорого обошлось Беларуси. 15 мая премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что санкции Запада стоили стране $16 млрд и около $18 млрд, недополученных от экспорта. «Из-за санкций почти весь белорусский экспорт в страны Евросоюза и Северной Америки заблокирован», — отметил он.

Разногласия, проявившиеся на саммите ОДКБ в Москве, показывают, как работают санкции Запада и давление на Россию и Беларусь. Сам Лукашенко, по-видимому, признал это в своем выступлении на саммите, жалуясь на «адские санкции» и говоря: «С молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и Россия вопреки всем законам международной жизни по прихоти Запада шельмуются и исключаются из международных организаций».

Видя изоляцию, от которой страдает Беларусь, поддерживая войну Путина, издержки, варьирующиеся от экономических санкций до исключения из международных спортивных мероприятий, другие бывшие союзники России в ОДКБ явно подумают дважды, прежде чем оказать Кремлю даже символическую поддержку.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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