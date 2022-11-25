Путин и Лукашенко сейчас могут натворить беды 25 ноября, 15:51 Эксклюзив НВ

У меня большие надежды на следующий — 2023 год

Лукашенко на днях заявил, что Украине грозит полное уничтожение. Меня спрашивают, что стоит за этими заявлениями? Я трактую их так: Лукашенко просто в истерике. Он же думал, что будет блиц-криг: три дня — и он с победой идет по Крещатику вместе с Путиным-победителем. Этого не вышло. Путин проигрывает. Украина отвоевывает свои территории. Лукашенко начал говорить о крахе ОДКБ на саммите ОДКБ 23 ноября. Начал говорить о том, что «под обломками России окажемся и все мы тоже». Он говорит о себе и о своей собственной власти.

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Кстати, я думаю, что здесь мы стали свидетелями одного из последних саммитов ОДКБ. Эта организация вырождается, теряет всякий смысл. Люди туда приезжают по принуждению. Даже на общей фотографии видно, что они не хотят быть друг с другом. Будет все меньше желание у них связываться с Путиным. На этом саммите чувствовалось, что там две группы лидеров — есть Лукашенко и Путин, а есть все остальные. Лукашенко хочет сохранить за собой роль эксклюзивного партнера Путина, чтобы никто больше не мог подойти к российскому диктатору. Помните, как на предыдущей встрече, 24 октября, Лукашенко накричал на президента Армении Николу Пашиняна, мол, тот неправильно ведет политику по нагорному Карабаху, и он предатель: «Сядьте вдвоем, договоритесь, и пусть Россия освятит этот договор. Но вы ведь не хотите. Здесь какая-то игра». Дело в том, что ОДКБ когда-то создавался Россией, чтобы проводить реваншистскую политику, чтобы отстраивать империю, но мы видим, что это импотентная организация, которая Путина уже не спасет.

У меня есть чувство, что это будет последний год и для Лукашенко, и для Путина.

С одной стороны, мне страшно — чего сейчас ждать от этих диктаторов Путина и Лукашенко, потому что они сейчас могут натворить беды. Но с другой стороны, меня вдохновляет созерцание того, насколько сейчас у них убогий и слабый вид. У меня большие надежды на следующий — 2023 год. У меня есть чувство, что это будет последний год и для Лукашенко, и для Путина.

Так что Лукашенко говорит «Украина, остановитесь!», напоминая нам призыв известного персонажа Виктора Януковича (который он произнес в видеообращении к тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко летом 2014 года). Это крик отчаяния Лукашенко. Это крик о том, что «я не могу ничего сделать». Это крик признания своей слабости, неспособности, неуверенности, хрупкости, которую он показывает в последнее время. Он понимает, что не контролирует Беларусь и белорусское общество. Ему никто не поверил, он не сумел убедить белорусский народ вступить в эту войну. Идет массовая антиукраинская пропаганда, а поддержка в пользу Украины только растет. Он понимает, что его средства пропаганды даже в ситуации уничтоженных независимых медиа все равно не работают. Любая эскалация (не в информационном пространстве, а в реальном) может развалить всю систему Лукашенко. Режим и так держится на пластилине, и когда немного ветер подует, он может быстро развалиться. Даже приказ, например, о военной мобилизации может очень дорого стоить Лукашенко. Поэтому я на это смотрел с надеждой, что вскоре эта его маленькая империйка упадет, и нам нужно быть готовыми к этому моменту, чтобы ситуацию развернуть в правильном направлении.

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