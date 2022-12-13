Лукашенко внезапно проверяет свою армию 13 декабря, 18:43

Чем жила страна 13 декабря 2022 года

● Лукашенко внезапно проверяет свою армию. Беларусь начала внезапную проверку боеготовности своих войск. Как сообщили в пресс-службе минобороны этой страны в Telegram, такой приказ отдал диктатор Лукашенко.

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● Из пункта постоянной дислокации в Бресте выдвинулись подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси. Они двигаются на юго-восток в сторону границы с Волынской областью Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Беларускі Гаюн. Передвижение колонны подтверждают и местные власти.

● Тем временем Украина продолжает укреплять всю границу с Беларусью и готовится к любым вариантам развития событий, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко. В настоящее время пограничники укрепляют районы от Волыни до Чернигова, проводят инженерное обустройство, устанавливают средства наблюдения и фиксации, «чтобы заранее понимать, что происходит в ближайшем приграничье по ту сторону госграницы».

● Путину не хватает сил. Война в Украине заметно мешает российскому диктатору Путину вести другие геополитические кампании РФ, в том числе из-за того, что вторжение в Украину слишком дорого обходится России. Об этом сообщил в сводке за 12 декабря Институт изучения войны (ISW).

Минобороны Великобритании сообщило, что Путин подписал закон о выделении примерно $143 млрд на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность из бюджета РФ на 2023 год. По данным Всемирного банка, эта сумма составляет около 8% ВВП России в 2021 году. По оценке британцев, расходы РФ на оборону значительно увеличились и составят более 30% всего ее бюджета на 2023 год.

Россияне продолжают консолидировать свои войска на востоке Украины, чтобы укрепить оборону на фоне продолжающихся контрнаступлений ВСУ вблизи границы Харьковской и Луганской области, а также чтобы поддержать свои ограниченные наступательные операции в Донецкой области.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина намерена продолжить контрнаступления зимой 2022−2023 годов, когда сильные морозы позволят вести маневренную войну, что подтверждает предыдущие оценки ISW.

● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: российские силы продолжают ограниченные наземные атаки в районе Сватово и Кременной, в то время как ВСУ наносили удары по тылам врага в Луганской области; армия РФ продолжает наземные атаки в районах Бахмута и Авдеевки / окраин Донецка, ведя также оборонительные операции к юго-западу от Донецка; ВСУ продолжают наносить удары по российским военным объектам и логистическим узлам вдоль важнейших наземных линий коммуникаций оккупантов на юге Украины; оккупанты укрепляют северные пляжи Крыма вдоль побережья Черного моря; россияне могут испытывать нехватку инфраструктуры для поддержки своих войск в Крыму.

● Враг пытается атаковать. Оккупационные войска РФ сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В других местах враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области, а также Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

● Полтысячи «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 95 260 своих военных, за минувшие сутки — 500. Такие данные на утро 13 декабря обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились почти 19 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2966 (+0 за сутки), боевые бронированные машины — 5930 (+2), артсистемы — 1931 (+2), реактивные системы залпового огня — 404 (+7), средства ПВО — 211 (+0), самолеты — 281 (+0), вертолеты — 264 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1617 (+0) и многое другое.

● Зеленский обратился к G7. Президент Владимир Зеленский во время вчерашнего обращения к лидерам Большой семерки перечислил три шага, которые ускорят наступление мира в Украине: «новая сила, новая мощь и новая дипломатия». Глава государства напомнил, что страна-агрессор РФ до сих пор обладает преимуществом в ракетах и артиллерии, и Украине нужны современные танки, поддержка артиллерией и снарядами, чтобы не допустить эскалации со стороны оккупантов, а также больше реактивной артиллерии и более дальнобойные ракеты.

Также Зеленский призвал G7 увеличить помощь Киеву в газовом вопросе: «Террор против наших электростанций вызвал то, что мы вынуждены использовать больше газа, чем предполагалось. И поэтому мы нуждаемся в дополнительной поддержке — именно этой зимой. Речь об объеме около 2 млрд кубометров газа — то, что нужно закупить дополнительно».

● Большая семерка сосредоточится на ПВО. Лидеры стран G7 по итогам онлайн-встречи пообещали помочь в восстановлении инфраструктуры Украины и сконцентрироваться на поставках систем ПВО для ВСУ. Их совместное заявление опубликовал сайт правительства Германии, которая председательствует в G7. Лидеры вновь подтвердили поддержку и солидарность с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии и осудили тех, кто способствует незаконной войне российского диктатора.

● Президент Владимир Зеленский попросил ЕС оказать поддержку в организации импорта в Украину электроэнергии в объеме до 2 ГВт на сумму около 800 млн евро по текущим ценам.

● Вашингтон продолжит помогать. Президент США Джо Байден повторил, что не планирует отправлять войска в Украину. Но уточнил, что Вашингтон продолжит поставлять военную помощь для ВСУ. «Мы вводим войска в Украину? Нет, мы отправляем материалы, как и раньше, на миллионы долларов», — сказал он.

● Будет еще. США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине в условиях ее противостояния российской агрессии, заявил Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности. «В прошлую пятницу мы объявили о выделении еще $275 млн для военной поддержки Украины. В ближайшие дни мы будем иметь дополнительные объявления», — сказал он.

● Штаты отправили в Украину первую партию энергооборудования на $13 млн. На этой неделе ожидается отправка еще двух самолетов с оборудованием. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на американских чиновников. Отправленная помощь является первым траншем из ранее объявленной поддержки США на $53 млн. Украина запросила помощь у союзников в связи с перебоями в энергоснабжении.

● Макрону сделали неприятно за предложение гарантий Москве. Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), а также Польша, Чехия и Словакия возмутились недавним комментарием президента Франции Эммануэля Макрона относительно гарантий безопасности для РФ. Они официально заявили о несогласии с такой позицией и доставили письменный демарш в директорат континентальной Европы французского МИД. Как отметило Reuters, в нем подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге — раскол и ослабление Европы.

● Шольц планирует восстанавливать отношения с РФ — не сейчас. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что восстановление экономического сотрудничества с РФ возможно после завершения войны в Украине. Он отметил, что даже после этого Россия останется самой большой страной на континенте. «Россия, которая закончит войну, и граждане РФ, которые стремятся к другому будущему для себя, также нуждаются в возможности снова начать экономическое сотрудничество в другое время. Только не сейчас. В данный момент мы ужесточаем санкции», — сказал канцлер на 70-летии Восточного комитета германской экономики.

● Нидерланды готовы судить Путина. Нидерланды согласны на создание спецтрибунала над виновными в агрессии РФ против Украины в Гааге при поддержке ООН. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. По словам министра, его страна вместе с ЕС будет искать международную поддержку и финансирование для трибунала.

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● Украина в шаге от 18 млрд евро. Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине на 18 млрд евро. Финансирование может идти регулярными траншами в виде кредитов на льготных условиях. Венгрии, которая до последнего ставила палки в колеса этой идее, также разрешили использовать средства из фондов ЕС в размере 5,8 евро млрд, если Будапешт выполнит 27 предварительных условий по борьбе с коррупцией и по судебной реформе.

Теперь это решение должен утвердить Европарламент.

● Евросоюз разморозил часть средств для Венгрии в обмен на разблокирование 18 млрд евро помощи Украине, написало Politico со ссылкой на источники.

● Правительство Швеции выделило Украине еще 600 млн шведских крон (более 55 млн евро). Средства пойдут на восстановление разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.

● Оккупанты освободят ЗАЭС от техники? Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о договоренностях по выводу военной техники с временно оккупированной Запорожской АЭС. По его словам, ближайшие недели будут решающими.

И для финала:

● Вовка обложили. Верховная Рада ликвидировала скандально известный Окружной админсуд Киева (ОАСК), которым руководил еще более скандальный Павел Вовк. Таким образом Рада избавилась от последнего (а против него недавно Штаты ввели санкции). За это решение проголосовали 310 парламентариев. Другим законопроектом ВР 326 голосами создала Киевский городской окружной админсуд. Рада также поддержала отправку законопроекта о ликвидации ОАСК на безотлагательную подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Законопроект о ликвидации ОАСК глава украинского государства подал на рассмотрение в парламент еще в апреле 2021-го. Его определили как «неотложный», но Рада проголосовала за это только спустя 1,5 года. Тогда Зеленский заявлял, что судебный орган погряз в коррупционных скандалах и не смог вернуть доверие к себе. Вовк в ответ заявил, что президент «поддался на манипуляции отдельных «активистов».

● По данным НАБУ, Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.

● Шаг в ЕС. А еще Рада приняла в целом закон № 8224 о национальных меньшинствах. Это одно из главных требований к кандидатству Украины в Евросоюзе. Документ должен усовершенствовать реализацию прав национальных меньшинств и основы государственной политики по отношению к ним. В частности, речь идет о правах на самоидентификацию, использование языков национальных меньшинств, на образование, на участие в политической, экономической, общественной и культурной жизни и так далее.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.