Последняя битва Лукашенко. Что задумал диктатор Беларуси, чтобы выжить 4 апреля, 07:13 Эксклюзив NV

Если Путин проиграет войну в Украине, то будет и конец Лукашенко

Лукашенко сказал, что его век истекает, впервые 11 лет назад. И так каждый год он собирается уйти с поста. Дети подрастают. Самый молодой уже вырос и готов к политике. Оказывается, ни к чему Лукашенко не готов, отдавать власть точно не готов. Для него президентское кресло — смысл жизни, за него он будет бороться до конца. Также он опасается за будущее своих детей. Он понимает, что просто так все эти преступления, которые он совершал в течение 28 лет, ему никто не простит. Ни ему, ни его окружению. Потому он оказался в заложниках своей собственной политики.

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Лукашенко обижен, что Путин ему не доверяет. Но было бы странно полагать, что Путин передаст Лукашенко ядерные ракеты. Мы понимаем, что для Лукашенко ядерное оружие — это детская мечта. Он всегда об этом мечтал, всегда об этом говорил, это не новый нарратив. Но сейчас у него действительно появилась такая возможность. Только он сам контролировать его не будет, а будут контролировать его. Потому для него это не очень удобно. Но он, как послушный вассал, начал рассказывать, что отдал приказ готовить здание для этих складов для ядерных боеголовок. Возможно, он еще не потерял надежду, что Путин передаст ему какую-то часть контроля над этим ядерным оружием, но я очень в этом сомневаюсь.

Сам Лукашенко сейчас чуть ли не в самом слабом положении за всю свою политическую карьеру. У него нет поддержки от белорусского народа, он полностью зависим от Путина. И он понимает, что это уже его последняя битва. И если Путин проиграет войну в Украине, то будет и конец Лукашенко. Ради этого последнего сражения он готов пожертвовать всем, если нужно — суверенитетом, белорусской экономикой, предприятиями. Он подписал в позапрошлом году оставшиеся дорожные карты по интеграции Беларуси и России, по которым Беларусь становится не губернией, но автономным регионом России. Уже началась эта интеграция, например, в том, что касается какого-нибудь налогового, таможенного законодательства.

Он не в первый раз оправдывается, что не под Путиным

Если говорить о самом Лукашенко, то он, думаю, ищет для себя роль в этой новой конфигурации. Возможно, он понимает, что долго ему не удержаться и он будет с Путиным договариваться, чтобы выжить, пережить сложное время.

Внутренняя боль Лукашенко — его все обвиняют в том, что он — марионетка Путина, а он же говорит: «Я здесь главный, я альфа-самец, я суверен». И он не в первый раз, всегда оправдывается, что он не под Путиным. Думаю, Путину все равно, что говорит Лукашенко, но Лукашенко прежде всего посылает сигнал своим силовикам, своему окружению, мол, я не такая марионетка, как вы все думаете. Но, думаю, все люди улыбаются и понимают, что он на самом деле и есть эта абсолютная марионетка.

Среди окружения Лукашенко есть те, кто лоялен и верен, кто действительно думает, что он супербог, суперсила. В основном это пропагандисты, работающие на телевидении. Есть олигархат — те, кто работает с Лукашенко только потому, что он дает им кормушку, благодаря которому они строят схемы. Они будут с ним, пока эти схемы будут работать. Есть технократы, которым все равно. А есть силовики, которые улыбаются Лукашенко, но боятся Путина. Путин с Лукашенко так часто встречается, чтобы отправить сигнал окружению Лукашенко, что Путин с Лукашенко: «Поддерживайте Лукашенко, потому что Путин стоит за ним».

Полное интервью с Франаком Вячоркой читайте здесь

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