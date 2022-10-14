Лукашенко готов к войне? 14 октября, 16:17 Эксклюзив НВ Лукашенко будет сейчас фокусироваться на политической поддержке Путина (Фото:REUTERS)

Антитеррористическую операцию, которую объявил Лукашенко 14 октября, следует воспринимать как скрытую мобилизацию. Причем, это не только мобилизация личного состава

Что касается намерений Лукашенко или реальности угрозы, исходящей от Беларуси, то кроме известных нам оценок военной мощи этой страны, настроений населения, важно пытаться понять, насколько к этому готов сам Лукашенко.

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Он — один из самых больших долгожителей на посту главы государства (независимо от того, насколько легитимно). Позволяли ему сохранить свою власть как раньше, так и сейчас, иногда инстинкты политика, которые иной раз бывают важнее, чем стратегические и аналитические оценки.

Я соглашаюсь с господином Романом Бессмертным в том, что 10 октября было одним из тех этапов, когда Лукашенко снова был на грани, чтобы дать команду «вперед». Такая же ситуация была в начале вторжения России, и 10 октября, если бы Лукашенко увидел признаки того, что Украина может капитулировать или просто рухнуть, очевидно, он воспользовался бы возможностью присоединиться к лагерю победителей. Но буквально если не в тот же день, 10 октября, то на второй, было понятно, что результаты массированных ракетных ударов по Украине не только не достигли своих целей, но и сработали против Кремля. Поэтому Лукашенко снова склонился к позиции максимальной балансировки несмотря на то, что получил от Путина очередной кредит — $1,5 млрд.

Лукашенко сейчас будет фокусироваться на:

— Политической поддержке Путина (это мы уже видели по результатам голосования на Генассамблее ООН).

— Предоставлении территории Беларуси для проведения атак на территории Украины.

— Технической помощи в плане ремонта боевой техники и передачи части запасов, которые есть в Беларуси, для пополнения потерь России.

Будет ли нанесен такой удар?

Антитеррористическую операцию, которую объявил Лукашенко 14 октября, следует воспринимать как скрытую мобилизацию. Причем это не только мобилизация личного состава (призыв из запаса и доукомплектование частей), но и очередная попытка мобилизации общества. На мой взгляд, ни одна из этих целей не будет достигнута.

Однако мы должны осознавать, что проблема такого принятия решений заключается в том, как лично Лукашенко воспринимает эту угрозу. Поскольку звучат его абсолютно параноидальные заявления о том, что Украина готовит нападение, НАТО готовит нападение на Беларусь. Мы не можем до конца быть уверены, что он сам в это верит. Если действительно, в какой-то момент поверит, тогда есть большая вероятность непрогнозируемых шагов со стороны Беларуси.

Объективные данные о готовности Украины встретить возможную агрессию со стороны Беларуси и являются решающим сдерживающим фактором. Давление Кремля и побуждение к открытому вступлению в войну Лукашенко достаточно умело преодолевает. Он хоть и не дзюдоист, но дает фору Владимиру Владимировичу дзюдоистскими приемами (когда используется сила противника против него самого).

Вопрос, который обсуждается каждый раз, о чем Лукашенко не раз пытается громко заявлять — не дай бог, будет удар по Беларуси. Будет ли нанесен такой удар?

Скажу так, наступит момент, когда Украина будет серьезно рассматривать возможность нанесения удара по российским позициям на территории Беларуси. Поскольку другого способа обезопасить объекты на территории Украины от ударов или атак дронами на сегодняшний день нет.

Потому что удары с территории Беларуси по Украине наносятся с первого дня войны. Но Украина все еще воздерживалась от прямых военных акций против Беларуси, имея на это полное легитимное право. Сдерживающим фактором, на мой взгляд, было как раз то, чтобы лишить Лукашенко возможности обосновать свое возможное вторжение.

Однако 10 октября часть ударов наносилась с территории Беларуси. Поэтому подойдет этот момент, когда риски от ударов пересилят риски, связанные с тем, что придется делать удары на уничтожение именно позиций, с которых запускаются эти ракеты по территории Украины. Но этому, соответственно, должно предшествовать также предложение Лукашенко выбора — либо он начинает демонстрировать свою власть по защите белорусского суверенитета, либо пусть будет готов получить по заслугам за все свои действия против Украины, совершенные в этом году.

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