Больные фантазии Путина и странная ложь Лукашенко 14 июня, 18:17

Чем жила страна 14 июня 2023 года

● Продвижение до 1,4 км в направлении Бердянска. Силы обороны Украины имеют частичный успех в ходе наступательной операции и за последние трое суток продвинулись на некоторых направлениях от 200 м до 1,4 км. В целом освободили уже около 3 кв. км, заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. «На Бердянском направлении бои продолжаются в районах населенных пунктов Макаровка [к югу от Великой Новоселки], Новоданиловка [чуть южнее Орехова] и Новопокровка [между Ореховым и Пологами]», — сказал он.

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Накануне в Генштабе заявили о продвижении ВСУ на трех направлениях — Бахмутском, Торецком и Бердянском.

● Не только на юге. За минувшие сутки на разных участках Бахмутского направления (восток) украинским войскам удалось продвинуться вперед от 200−500 м, на Запорожском направлении (юг) — на 300−350 м. Об этом в ТГ написала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, украинские бойцы продвигаются в условиях жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага.

● Минус 680 оккупантов и 8 танков. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 217 330 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Также украинцы уничтожили: танков — 3943 (+8 за сутки), боевых бронированных машин — 7653 (+11), артсистем — 3783 (+17), РСЗО — 603 (+2), средств ПВО — 364 (+1), самолетов — 314 (+0), вертолетов — 300 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3324 (+15), крылатых ракет — 1196 (+13) и многое другое.

● Ранен или убит? В госдуме РФ заявили о «ранении» Адама Делимханова, чеченского депутата и ближайшего соратника Рамзана Кадырова, который участвовал в оккупации Мариуполя. А вот представитель ВСУ Кирилл Сазонов, ссылаясь на разведчиков ССО, рассказал, что Делимханова уничтожили в оккупированном Приморске Запорожской области. «С ним к Кобзону на концерт пошли другие приближенные к Кадырову и еще около 200 человек личного состава», — написал Сазонов в ФБ. По его словам, за телами прилетели 12 вертолетов, чтобы оставить все засекретить.

При этом сам Кадыров написал в соцсетях, что его «брат» на связь не выходит. И поэтому он готов «щедро вознаградить» украинскую разведку, если ГУР расскажет, «по какому именно месту и по каким позициям нанесли удар, чтобы таки смог найти моего дорогого брата». Но уже спустя несколько часов чеченский протодиктатор разместил другое сообщение: мол, боевика-депутата нашли и тот «даже не ранен».

● Больные фантазии Путина. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала фантазии российского диктатора о том, что Украина во время контрнаступления якобы «потеряла» 160 танков и более 300 бронемашин. Она решили повторить то, что президент США Джо Байден сказал в ходе своего выступления с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом (их встреча состоялась в ночь на 14 июня). «Что касается комментариев, которые сделал Путин: как вы знаете, мы не придаем значения публичным оценкам России. Поэтому я просто оставлю это на потом», — сказала пресс-секретарь.

Заявление о «больших потерях» Украины во время контрнаступления Путин сделал вчера во время встречи с так называемыми «военкорами»: потери в технике он оценил в «25−30% западного вооружения».

● Дед из Кремля боится мобилизации. На встрече с «военкорами"-пропагандистами Путин проявил неготовность объявлять новую волну мобилизации или ввести военное положение в РФ. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Вот некоторые выводы аналитиков ISW. В своих заявлениях о ходе украинского контрнаступления Путин дал понять, что Россия надеется пережить и переждать период, когда Запад оказывает военную поддержку Украине; диктатор, вероятно, пытается «систематически увеличивать и искажать» данные о потерях западной военной техники со стороны ВСУ, чтобы изобразить контрнаступление Украины как якобы неудачное и отвлечь Запад от дальнейшей поддержки Украины; Путин дал понять, что не желает объявлять вторую волну мобилизации или военное положение, несмотря на сохранение своих максималистских целей в Украине.

● Пентагон не видит потерь. В Пентагоне не могут подтвердить уничтожение россиянами украинской техники, предоставленной США, однако продолжат наблюдать за ситуацией. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Кремлевские пропагандисты опубликовали видео с якобы «украинской колонной», уничтоженной во время «попытки прорвать оборону» на Веремеевском выступе (стык Донецкой и Запорожской областей), на котором видно только один танк Т-80БВ — российский. Более того, члены его экипажа, судя по обнародованным кадрам, были россиянами.

● БМП и ракеты. Госдеп США вчера объявил о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн. В Минобороны США уточнили, что он содержит: снаряды для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS; ЗРК Stinger; 15 боевых машин пехоты Bradley; 10 бронетранспортеров Stryker; ПТРК Javelin; противотанковые комплексы AT-4; 155-мм и 105-мм снаряды; ракеты TOW; боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты (более 22 млн); подрывные боеприпасы; запчасти, средства для защищенной связи и т. д.

В последние две недели войска РФ увеличили количество вылетов тактической боевой авиации, особенно на юге Украины, пытаясь сдержать контрнаступление ВСУ. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии в Twitter.

● Ночная атака на Одессу. В ночь на 14 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал Одессу ракетами калибр. Также Россия осуществила запуски дронов-камикадзе и ракет Х-22 по другим регионам Украины.

В Одессе сбили три из четырех калибров, погибли три человека, еще 13 ранены: повреждены склад, жилой комплекс, ресторан, магазины, учебное заведение и другие гражданские объекты.

По Донецкой области Россия ударила ракетами Х-22, ракеты попали в частный сектор Краматорска (двое погибших, двое раненых) и Константиновки (один погибший, двое раненых).

В Кировоградской области «шахеды» попали в объект инфраструктуры в Светловодске, без жертв.

Над Днепропетровской областью ночью сбили все «шахеды», которые пытались атаковать регион.

В общем силы ПВО ночью сбили 9 из 10 «шахедов» и 3 из 4 калибров, о сбитых Х-22 не сообщалось.

● СБУ заочно сообщила о подозрении россиянину Александру Дугину, главе прокремлевской организации Евразийское движение. В Службе объяснили, что он является одним из ключевых идеологов агрессивной политики России и геноцида украинского народа. Он пропагандировал идеи массового уничтожения украинцев и гражданской инфраструктуры.

● Дания начнет учить украинцев управлять F-16. Завтра на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн Дания предложит начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже в августе. Об этом написало Reuters со ссылкой на датское информагентство Ritzau.

● Либо Лукашенко лжет, либо Путин хотел «сдать» Крым. Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил в интервью российским пропагандистам: в начале полномасштабного вторжения Москва хотела договориться с Киевом об «аренде Крыма». Он сказал, что «телефонный разговор» с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы помог организовать его младший сын Николай. Глава украинского государства, по версии Лукашенко, после долгого разговора согласился на переговоры с делегацией страны-агрессора в Беларуси.

«Путин мне передает документ, парафированный делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, по востоку… Нормальный договор, — рассказал Лукашенко. — Если бы это сейчас, — а сейчас уже невозможно».

Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков позже опроверг слова диктатора белорусского о «аренде Крыма» и назвал оккупированный украинский полуостров «регионом» страны-агрессора.

● Из Украины будут делать Израиль? На саммите в Вильнюсе (пройдет 11−12 июля) НАТО будет обсуждать с Украиной формат будущих отношений. Помощники президента США Джо Байдена предложили перейти к «израильской модели» отношений с Украиной, которая предусматривает 10-летние гарантии безопасности с США.

NYT со ссылкой на представителей администрации Байдена сообщила, что вопрос о будущем Украины в Альянсе вытеснил другой вопрос о том, какие долгосрочные гарантии безопасности предоставить Украине.

Хотя украинские гарантии, в отличие от израильских, по словам представителей администрации Байдена, «почти наверняка» будут короче, идея заключалась бы в том, чтобы убедить российского диктатора Владимира Путина в непрерывности предоставления Киеву оружия и подготовки.

Однако отмечается, что такие гарантии безопасности не соответствуют тем, которые требует от НАТО президент Украины Владимир Зеленский.

И напоследок:

● НАТО просигнализирует. Страны-участницы НАТО во время июльского саммита в Вильнюсе подадут четкий сигнал о том, что будущее Украины в Альянсе. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Мы отправим сильный месседж о поддержке и солидарности с Украиной, который подаст четкий сигнал о том, что будущее Украины в НАТО».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.