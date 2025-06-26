Прагматичный расчет режима. Зачем Лукашенко выпустил Тихановского

Это был редкий момент оптимизма, дающий надежду на будущее и одновременно подчеркивающий тяжелое положение более тысячи белорусов, которые все еще находятся в тюрьмах страны по политически мотивированным обвинениям.

Тихановский был одним из самых известных политических деятелей, попавших в тюрьму летом 2020 года в преддверии президентских выборов в Беларуси. После его заключения его жена Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на пост президента вместо него и стала серьезной угрозой для правления беларуского диктатора Александра Лукашенко. Вынужденная отправиться в изгнание вскоре после того, как стало ясно, что результаты голосования были сфальсифицированы, она провела последние пять лет, возглавляя белорусское оппозиционное движение и привлекая внимание международной общественности к борьбе за демократическую Беларусь. Момент, когда измождённый, но обретший свободу Тихановский наконец обнял свою жену, стал мощным символом.

Воссоединению пары в столице Литвы Вильнюсе способствовали дипломатические усилия Соединенных Штатов. Тихановский был одним из четырнадцати беларуских политических заключенных, освобожденных в результате визита в Минск специального посланника США Кита Келлога и его встречи с Лукашенко. Среди освобожденных были также журналист RFE/RL Игорь Карней и преподаватель университета Наталья Дулина.

Ситуация для тех, кто все еще находится в заключении, критична как никогда

Тихановская выразила благодарность президенту США Дональду Трампу, Келлогу и другим американским чиновникам за их роль в обеспечении свободы некоторых из наиболее известных политических заключенных Беларуси. Однако она также подчеркнула, что многие другие беларусы по-прежнему находятся в заключении по политически мотивированным обвинениям. «Мы еще не закончили. За решеткой остаются 1150 политических заключенных. Все они должны быть освобождены», — заявила она.

Решение об освобождении некоторых из самых известных политических заключенных Беларуси в минувшие выходные не было актом милосердия. Это был расчетливый шаг Лукашенко в поисках международной легитимности. Беларуский правитель оказался в дипломатической изоляции после того, как начал жестокое подавление протестов в связи с оспариваемыми президентскими выборами 2020 года, и стал сильно зависеть от Кремля в вопросах своего политического выживания.

Похоже, теперь он хочет, чтобы Соединенные Штаты смягчили свою позицию и признали его потенциально полезным партнером в сложном регионе. Цель — нормализация отношений на условиях Лукашенко, снижение международного давления на режим без каких-либо фундаментальных изменений в его репрессивной системе.

Официальные лица в Минске не скрывают своего желания обсудить снятие санкций и более широкое взаимодействие с Соединенными Штатами. Лукашенко также выразил заинтересованность в присоединении к возглавляемым США мирным переговорам между Россией и Украиной. Это явный сигнал о том, что он стремится перепозиционировать себя не как сателлита Кремля, а как легитимного регионального игрока, достойного дипломатического признания.

Нет никаких реальных доказательств того, что Лукашенко действительно дистанцируется от Москвы. С 2020 года он позволил России резко расширить свое влияние на территории Беларуси в процессе, который некоторые сравнивают с ползучей аннексией. В 2022 году Лукашенко позволил России использовать территорию страны как стартовый плацдарм для полномасштабного вторжения в Украину. Он остаётся одним из немногих мировых лидеров, которые регулярно встречаются с президентом России Владимиром Путиным.

Незадолго до визита Келлога Лукашенко встретился с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и заверил его в том, что «Беларусь всегда была, есть и будет с Россией». В сентябре в Беларуси должны состояться совместные военные учения с российской армией, а недавние спутниковые снимки указывают на то, что Россия модернизирует свою ядерную инфраструктуру на одном из объектов в Беларуси.

В то время как попытки Лукашенко представить себя в качестве независимого геополитического игрока остаются глубоко неубедительными, дипломатические усилия Соединенных Штатов и других демократических союзников приносят результаты. Четырнадцать освобожденных человек стали последними из более чем 300 политических заключенных, освобожденных беларускими властями с лета 2024 года. Этих политических заключенных режим Лукашенко использовал в качестве разменной монеты, чтобы добиться расположения на переговорах с международным сообществом.

У многих из тех, кто был освобожден ранее, срок заключения уже подходил к концу. Те, кто остается в Беларуси после освобождения, по сообщениям, сталкиваются с постоянной слежкой, давлением для того, чтобы вынудить их сотрудничать со службами безопасности, и угрозой повторного ареста за любое публичное инакомыслие. Других, как и тех, кто был освобожден в минувшие выходные, фактически вынудили отправиться в изгнание и лишили гражданства на практике, если еще не официально.

Тем временем ситуация для тех, кто все еще находится в заключении, критична как никогда. С 2020 года восемь белорусских политзаключенных умерли в заключении. Другие умерли вскоре после освобождения, часто в результате недолеченных болезней или нарушений прав человека, которым они подвергались во время заключения. Известно, что по меньшей мере 206 человек из тех, кто в настоящее время находится в заключении, имеют серьезные заболевания. Для остальных — никакого света в конце туннеля. Таким заключенным, как Виктория Кульша, 43-летняя мать, осужденная в 2021 году за модерирование чата в Telegram в поддержку антиправительственных протестов, продолжают предъявлять новые обвинения, несмотря на то, что их планируют освободить.

Освобождение четырнадцати беларуских политзаключенных — радостная новость. Но 1172 человека, которые остаются за решеткой, заслуживают большего, чем символические жесты. Им нужна стратегия, направленная против системы, ответственной за их заключение. Без этого дополнительного давления каждое тщательно инсценированное освобождение заключенных рискует укрепить власть Лукашенко и позволить ему манипулировать Западом, сохраняя свой авторитарный режим в неприкосновенности. Соединенные Штаты, несомненно, обладают значительными рычагами воздействия на Лукашенко и не должны бояться их использовать.

