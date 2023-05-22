Что происходит в Беларуси на фоне слухов о болезни Лукашенко 22 мая, 12:32 NV Премиум

Все живут в ожидании, что вот-вот что-то произойдет

Лукашенко находится под большим давлением белорусского общества, потому что оно против войны, не поддерживает Россию, а поддерживает Украину. Поэтому он все время говорит, что «мы ни на кого нападать не собираемся, это на нас украинцы, поляки, литовцы, американцы собираются нападать». И также успокаивает силовиков, потому что они не поддерживают войну. Среди них тоже царит ощущение, что когда Лукашенко и Путин начнут их заставлять вступать в войну, они повернут оружие против Лукашенко.

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И поэтому Лукашенко пытается балансировать, чтобы как-то смягчить удар для себя. Потому что у него какая цель? Удержать власть. А его власть очень хрупкая. Сейчас любое неправильное решение, любой взрыв внутри общества или номенклатуры — и сразу эта вся вертикаль распадется.

Вот мы видим в новостях, как в Гомельской области устанавливают «зубы дракона». Так Лукашенко хочет демонстрировать лояльность Путину. Только Путин дает ему деньги и поддерживает военно-политически, финансово. И поэтому он постоянно проводит военные учения, вся пропаганда полнится одами Путину и путинской войне против Украины.

Военные учения начались еще в ноябре 2021 года, перед началом войны. И ни на день они не останавливались. А «зубы дракона» — это такой пиар-ход, чтобы пропаганда показала, насколько «мы (лукашенковский режим, защищаем сами себя, насколько инновационные, что мы готовы вбухать миллионы долларов, лишь бы поставить такую красивую картинку с зубами дракона». Хотя белорусы понимают, что нападать на нас никто не собирается.

Проблемы со здоровьем у Лукашенко начались еще в прошлом месяце. Мы видели это по изменениям в графике.