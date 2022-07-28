Лучшие романы об этой войне напишут не ветераны 28 июля, 19:13

Несмотря на ожидания собственных ремарков и хэмингуэев, в Украине за восемь лет войны написано немного художественной прозы об этой войне

Примерно через год после начала российского вторжения и появления в инфопространстве темы участников боевых действий — атошников — спикеры культурного пространства впервые заговорили об ожидании взрыва военной прозы. Которую, конечно же, будут писать ветераны, упомянутые уже атошники. Причем отмечалась важность именно художественной прозы. Потому что поэзия, профессиональная или любительская, но всегда эмоциональная и искренняя, в Украине украинцами творится по любому поводу.

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Сборники из условной категории стихов войны выходили часто, в основном самиздатом, читались на презентациях, фестивалях, других подходящих для этого площадках. Сами авторы клали их на музыку, давали сольные концерты преимущественно для неширокого круга своих — и все это жило примерно столько времени, сколько природа отпустила бабочкам-однодневкам. Это не хорошо и не плохо. Это так же, как смена дня ночью, месяцев, времен года, погоды. Это один из самых естественных творческих процессов. В нашей богатой поэтами стране — так точно.

С художественной прозой все гораздо сложнее. Ни один человек не имеет права и возможности запретить кому-либо изложить свою историю на бумаге и предложить для чтения. Мол, правда, в данном случае — правда войны именно здесь. С началом горячей фазы российского вторжения тема снова стала актуальной, и уже вижу в соцсетях не только участников войны, готовых писать заметки и даже начав процесс. И не только призывы их коллег или просто незнакомых симпатиков к потенциальным издателям. Но и собственно издателей, которые оправивились, зализали раны, медленно возобновили производство и ищут что-то актуальное, на злобу дня, то есть — военного времени суток.

Они совершают ошибку. Так же совершают ее прогнозисты-культурологи, ожидая появления значительного пласта новых имен, способных рассказать о пережитом, увиденном, осмысленном и при этом вложить опыт очевидца и участника реальных событий в прокрустово ложе сюжета, линейной драматургии, соответствовать законам разных жанров. Научиться стрелять и копать окопы гораздо легче, чем научиться писать романы, картины, играть на сцене или снимать кино.

Усугубляет ситуацию и неблагоприятное обстоятельство, что в мирное время наукой воевать овладевают на специальных учениях или призванные в армию, или те, кто с рождения мечтал быть военным, или резервисты подразделений ТРО. То есть, в относительно мирное время работает опция кто на что учился. Но когда твоя страна в опасности, приходится учиться на ходу тому, о чем еще вчера даже не думал. Занимаясь любимым делом, например — творчеством, и развиваясь в процессе.

Военный репортаж и военный роман пишутся с разных позиций, разными методами

Вот почему творческие люди, которые с 2014 года до сих пор в разное время и разными способами участвовали и участвуют в боевых действиях, находятся в более выгодном положении, чем их боевые собратья. Под выгодой имею в виду умение придать новому для себя опыту приемлемую форму для повествования. Пока упоминается только один такой пример. Писатель Артём Чех в 2015 году был мобилизован и служил в зоне АТО. Там делал заметки, а после демобилизации издал их книгой под названием Точка ноль. Скажете, многие бойцы ведут дневники, — и будете правы. Однако для других это часто первый опыт писания вообще, тогда как Чех к тому времени уже был профессиональным литератором. Поэтому его нехудожественная книга имеет все признаки структурированного художественного произведения. Того, извините за слово, продукта, который книголюбы привыкли потреблять. Сейчас Артём Чех тоже на фронте, и после победы вполне может появиться не новая книга в формате дневника, а уже военный роман.

Прогнозируя появление после войны массива художественной прозы соответствующей тематики, у нас обычно совершают две ошибки. Первое — упоминание о так называемой «прозе лейтенантов», которой известна советская литература после Второй мировой. Имеются в виду произведения о войне, написанные фронтовиками, непосредственными участниками боевых действий, которые ушли на фронт молодыми и получили младшие офицерские звания. Хотя не все из них были офицерами, однако, повторюсь, каждый видел войну вблизи. Поэтому отличало эту прозу внимание не к героическому победному продвижению, а прежде всего к военной повседневности. Но при очевидном изменении тональности, как бы сказали сегодня — иному, чем ура-патриотичный, формату условные лейтенанты все равно вынуждены были учитывать советские цензурные рамки. Или, что тоже вероятно, искренне верили в советскую власть, признавали дело Ленина красивым и полезным, а сталинские времена — лишь досадной ошибкой. Да и сами создатели лейтенантской прозы имели партийные билеты. Не следует сравнивать их и потенциальных перспективных прозаиков из числа ветеранов войны с Россией. Совершенно другие обстоятельства, совсем другие убеждения.

Ошибка номер два — апелляция к Эриху Марии Ремарку и Эрнесту Хэмингуэю. Эти фамилии в первую очередь называют, когда речь идет о качественных аналогах романов о войне. Да, Ремарк — участник Первой мировой. Но собственный фронтовой опыт описан им лишь в одном романе — на Западном фронте без перемен. Кстати — тоже не первом. Ремарк уже писал и издавался раньше, писателем стал не под влиянием войны. Все остальное — о возвращении с войны и преодолении ПТСР, жизни в межвоенный период, во времена гитлеризма, эмиграции и послевоенной Германии. Непосредственно Вторая мировая предстает только в двух романах. Но их автор не сражался на Восточном фронте, как герой Времени жить и времени умирать, и не сидел в концлагере, как герои Искра жизни. Итого, говорить о личном опыте, описанном в двух из лучших военных произведений, неправильно.

Хэмингуэй же служил в армии во время Первой мировой, в основном изнывал в тылу, хоть постоянно рвался на передовую, наконец добился своего и был, так же как Ремарк, ранен. Однако в своем романе Прощай, оружие! он описал не свою историю, а обобщил увиденное. Самый знаменитый же По ком звонит колокол он написал не как участник гражданской войны в Испании, а как наблюдатель. Что совсем не нивелирует достоинств ни произведения, ни автора, не делает произведение неискренним, тем более вымышленным.

Итак, Ремарк, Хэмингуэй и другие авторы лучших книг на военную тематику всегда примешивали немалое количество не увиденного лично, но лично осмысленного, переваренного, отрефлексированного. Военный репортаж и военный роман пишутся с разных позиций, разными методами и с разной целью. Военный корреспондент не всегда напишет на основе своих публикаций или снятого видео роман. Но писатель, не находившийся на фронте, всегда берет чужие репортажи за основу своих произведений.

Так же работают авторы исторических романов. Они изучают документы, свидетельствующие об избранной эпохе, переносятся туда мысленно, внимательно относятся к деталям и затем воспроизводят избранное время избранного века для читателя. Умберто Эко, рожденный в 1932 году, не мог жить в средневековом монастыре, однако описан он в его Имени розы мастерски. А Пьер Леметр, рожденный в 1951-м, не мог участвовать в Первой мировой — однако его роман о событиях Первой мировой До свидания там, наверху, назвали реалистичным и отметили престижной Гонкуровской премией.

Несмотря на ожидания собственных лейтенантов, ремарков и хэмингуэев в Украине за восемь лет войны написано немного художественной прозы об этой войне. И показательно, что лучшее создали профессиональные литераторы. Те, кто не воевал, но активно волонтерил и волонтерит до сих пор, или публичный адвокат Украины в Европе. Речь об Интернате Сергея Жадана, Доце Тамары Гориха Зерня и Серые пчелы Андрея Куркова. А сценарии военных драм Киборги и Плохие дороги написала Наталья Ворожбит из опыта активного общения с прототипами своих персонажей. Поэтому фронтовики, наши воины-герои — не всегда потенциальные авторы взрывной прозы. Но всегда — обладатели бесценной, полезной для творческих людей информации. Которую они способны обобщить, проработать и превратить в художественную литературу. Которой поверят так же, как верят ветеранам.

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