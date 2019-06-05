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Георгий Тука

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации

Ловушка Кремля для Украины

5 июня, 09:13
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Москва настойчиво продолжает подталкивать Украину в старую-добрую ловушку под названием «прямые переговоры»

Начался этот «миротворческий процесс» еще в далеком 2014-м году с предложения Путина: «Киеву нужно договариваться не с Россией, а с Донецком и Луганском».

Потом этот тезис стал активно проталкивать Медведчук. Затем подхватили «плохие Гены».

Сейчас эту тему поднял Борис Грызлов. Накануне встречи в Минске.

«Самый главный вопрос предстоящей встречи: насколько Киев готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском. Совершенно очевидно, что Украина может выйти из кризиса только в режиме политического диалога между Киевом и Донбассом. Такого диалога до сих пор нет», — цитата Грызлова.

С этого момента Россия займет позицию «наблюдателя-миротворца»

Цель России проста: заставить власти Украины начать прямые переговоры с главарями «молодых республик». Подчеркиваю: именно начать. О результате речи не идет.
Как только Киев ввяжется в этот бесперспективный диалог (перспективы нет никакой, поскольку Пушилин, и Пасечник без команды с Ростова даже парад начать не смеют на 9-е мая), в тот же день Россия заявит: «Вот, видите. Мы приветствуем начало мирного процесса в Украине. Стороны конфликта начали диалог. Мы же с первых дней говорили: Россия не является стороной конфликта! В Украине идет гражданская война».

С этого момента Россия займет позицию «наблюдателя-миротворца» и потребует отмены каких-либо санкций.

С одной стороны, новую и непрофессиональную властную команду будут подталкивать к таким шагам «медведчуки» с «генами» (кстати, думаю, не только они; чего стоит «мирная» идея генерала Романенко: мы «лишь» на 10 лет отказываемся от ЕС и НАТО, а Россия — от Донбасса). С другой стороны — давит Россия.

Увы, не исключаю и попыток подыграть России со стороны европейских лоббистов-прагматиков.

Таким образом, к идее «перестать стрелять» я отношусь очень скептически. Очень!

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Кремль Война на Донбассе Россия

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