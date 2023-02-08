Специальная военная дегенерация 8 февраля, 12:03 Эксклюзив NV

РФ сложно будет восстановить свои вооруженные силы, страна будет становиться все более ослабленной

Текст опубликован в спецвыпуске журнала NV Світ попереду 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist. Республика запрещена

Трудно оценить историческую важность масштабного события, когда оно продолжается, а тем более такого, как российско-украинская война. Но уже понятно, что это переломный момент на мировой арене, имеющий большое значение для баланса сил.

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Пока Москва не достигла ни одной из заявленных целей. Первая ее попытка смены режима сорвалась из-за невозможности захватить Киев. Когда Путин в сентябре 2022 года «аннексировал» четыре области (в дополнение к Крыму), российские силы с момента своего первого наступления только достигли относительно скромных территориальных достижений, и их уже вытесняли из «анексированных» территорий. Усилия восстановить разгромленные войска путём массовой мобилизации провалились.

Единственной сферой, в которой РФ могла бы кичиться успехом, это ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре с целью лишить большую часть украинского населения доступа к электроэнергии и воде. Не воспринимайте это как отрицание с моей стороны боли и неудобств, а также вызовов, стоящих перед Украиной в будущем, но скажу, что эти удары пока не повлияли на решимость вытеснить российские силы. В то же время Россия создала международный энергетический кризис (что в долгосрочной перспективе существенно снизит ее долю на рынке). Это привело к экономической и определенной политической нестабильности в Европе, но никак не давление на уменьшение уровня финансовой и военной поддержки Украины.

Нигде в мире Москву не будут воспринимать всерьез

Так что политически Россия фактически уже проиграла эту войну, хотя и Украина не выиграла. Для этого требуется полное освобождение ее территории. Также необходимо,