ИИ становится критической инфраструктурой Украины

Після тижня розмов, панелей, пітчів і зустрічей у Лондоні на London Tech Week я повернулася в Україну з чітким розумінням: AI — більше не тренд. Це критична інфраструктура. І це — не перебільшення. Це нова реальність, яку підтвердили уряди, корпорації, технологічні бізнеси, венчурні фонди та аналітичні центри.

Реклама

Україна вже у фокусі цих розмов, зокрема, завдяки використанню ШІ в оборонних технологіях. Водночас ми маємо ще багато роботи, щоб український технологічний бізнес сприймали, як потужного АІ гравця та партнера на глобальних ринках.

AI як нова інфраструктура

«AI — це як мости та електромережі. Будуйте обчислювальні кластери» — Дженсен Хуанг, CEO Nvidia

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підтвердив: уряд інвестує мільярди у розвиток AI, обчислювальні потужності, навчання кадрів. AI стає частиною національної безпеки та економічної стійкості.

Британія зацікавлена в українських технологіях

Для України це прямий сигнал. Ми не можемо дозволити собі сприймати AI як хайп. Це напрям, що потребує довгострокових інвестицій на рівні держави, компаній, лідерів. Як у дороги та мости. Як в енергоефективність. Беремо на замітку: це має стати частиною плану відбудови й відновлення.

Український defense tech = новий стандарт безпеки та оборони

Кір Стармер у своїй промові на відкритті London Tech Week (LTW) прямо заявив: «Ми вчимося в України. Ваші дрони — це майбутнє оборони. Вони вражають більше цілей, ніж артилерія. Це змінює логіку війни».

Це — про стратегічне визнання і розуміння нашого місця на глобальному ринку. А це означає, що українські інженери, стартапи й R&D-команди сьогодні формують глобальну воєнну технологічну мову. Британія зацікавлена в українських технологіях: дрони, автономні системи, гнучкі продакшн-цикли.

Ми платимо велику ціну за це лідерство — тому наше завдання масштабуватись і ставати глобальними гравцями виробництва воєнних технологій і залучати міжнародні інвестиції та партнерства не лише з Великобританії. Про це ми говоритимемо на окремому воркшопі в рамках Ukraine Recover Conference 10 липня в Римі.

AI для всіх — не гасло, а частина культури

У Лондоні чітко прозвучало: навчання AI-компетенціям має охопити всіх — від студентів до керівників компаній і держслужбовців. Британія запускає програму TechFirst — до 2030 року 7,5 мільйона людей отримають AI-освіту.

«AI — не лише для інженерів. Це для тих, хто ухвалює рішення», — заявили на панелі представник UK AI Safety Institute.

Україні як державі та бізнесу варто йти тим самим шляхом: розвивати спеціальні освітні програми від університетів до шкіл, програми підвищення навичок, корпоративне навчання, AI-лаби.

AI = безпека, довіра, контроль

Одна з найважливіших тем LTW — довіра до AI та захист користувача.

«AI швидший, ніж людина, але чи завжди чесніший?» — дискусія за участі Microsoft, Palantir, Frontier AI

Прозорість, етичність, боротьба з фейками, кібербезпека — сьогодні це не «софт» теми. Це — фундамент.

Це те, про що варто думати всім, хто створює АІ продукти зараз і державі при розробці державних політик.

Найгарячіші напрями в AI

Сфери, які отримали найбільшу увагу інвесторів, корпорацій і фондів:

— HealthTech — діагностика, персоналізована медицина, роботизована хірургія.

— ClimateTech — прогнозування клімату, зменшення викидів.

— Robotics & Autonomous Systems — зокрема для оборони, логістики, виробництва.

— FinTech & Quantum — безпека, шифрування, прогнозування ризиків.

Про ці напрямки було найбільше дискусій на LTW. Саме тут сьогодні найбільший інтерес інвесторів.

Інтерес до українських АI продуктів та технологічного бізнесу зростає

На нашому UK-Ukraine Tech Forum, організованому Diia.City United, ми зібрали понад 110 учасників: інвестори, корпорації, партнери з оборонного сектору.

Інтерес до українських рішень є.

На Startup Stage у рамках London Tech Week свої AI-рішення пітчили українські компанії, зокрема: Carbominer, YouControl (проєкт YC World), Kaiburr, Zernov, інші команди, відібрані 1991 Ventures та Google for Startups. Вони отримали чудові відгуки.

Що справді вирізняє українські команди?

— видатна технічна експертиза

— витривалість у стресі

— швидкість і вміння опановувати нові інструменти

І саме ця третя риса — «золото» зараз.

Але, на жаль, поза defense tech про українські AI-продукти все ще знають одиниці.

Це — не слабкість, а шанс.

Ми маємо працювати на репутацію не лише як країни героїв, а і як країни інноваторів.

Інновації = нова дипломатія

Як сказала представниця UK Foreign Office: «Наша цифрова стійкість — частина зовнішньої політики»

Українські технологічні рішення, від топ продуктів як Reface і Respeecher, до дронів і кіберзахисту — це вже частина глобального геополітичного ландшафту.

Вони створюють довіру, альянси, партнерства. Це — дипломатія майбутнього.

Що далі має зробити екосистема?

Після тижня таких розмов стає очевидно: українська екосистема має потенціал бути не просто учасником, а одним із рушіїв AI-напрямку в Європі. Але для цього потрібні конкретні кроки.

Перший — не злякатися власного темпу.

AI не можна зарегулювати на старті. Ми маємо створити такі рамки, які не гальмують розвиток, а навпаки — дають змогу масштабуватись безпечно. Це тонка межа, але вона абсолютно досяжна.

Другий — розвивати інституції.

Акселератори, менторські програми, корпоративні AI-ініціативи, хакатони — все це критично важливо, якщо ми хочемо вирощувати не тільки розробників, а й компанії з глобальними амбіціями.

Третій — інвестувати в освіту.

Університети, навчальні центри, програми перекваліфікації для досвідчених фахівців — AI стане частиною кожної індустрії. Ми маємо зробити його доступним не лише для інженерів.

І нарешті — говорити вголос.

Українські AI-рішення мають бути присутні на глобальних платформах, у публічних дискусіях, у міжнародних пілотах. Репутація країни у сфері технологій формується не всередині спільноти, а на зовнішньому ринку.

Що може зробити СЕО, фаундер чи власник компанії вже сьогодні?

Почати з власної команди — інвестувати в розвиток її AI-компетенцій, щоб співробітники не лише розуміли тренди, а й могли працювати з ними практично.

Наступний крок — розвиток R&D-напряму або партнерства з тими, хто вже має експертизу в цій сфері.

Також варто звернути увагу на готові AI-рішення, які пропонують українські компанії, — їх можна інтегрувати у власні процеси.

Крім того, є можливість інвестувати безпосередньо — як бізнес або як ангел.

А ще — підтримувати акселератори, галузеві події та ініціативи, які допомагають формувати довіру в екосистемі.

AI та defense tech — це не додаток до економіки. Це — її майбутнє ядро.

Підтримувати ці сфери — значить інвестувати в безпеку, конкурентність і нову Україну.