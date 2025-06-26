ИИ становится критической инфраструктурой Украины
Как украинский defense tech переписывает технологии будущего. Инсайты с London Tech Week 2025
Після тижня розмов, панелей, пітчів і зустрічей у Лондоні на London Tech Week я повернулася в Україну з чітким розумінням: AI — більше не тренд. Це критична інфраструктура. І це — не перебільшення. Це нова реальність, яку підтвердили уряди, корпорації, технологічні бізнеси, венчурні фонди та аналітичні центри.
Україна вже у фокусі цих розмов, зокрема, завдяки використанню ШІ в оборонних технологіях. Водночас ми маємо ще багато роботи, щоб український технологічний бізнес сприймали, як потужного АІ гравця та партнера на глобальних ринках.
AI як нова інфраструктура
«AI — це як мости та електромережі. Будуйте обчислювальні кластери» — Дженсен Хуанг, CEO Nvidia
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підтвердив: уряд інвестує мільярди у розвиток AI, обчислювальні потужності, навчання кадрів. AI стає частиною національної безпеки та економічної стійкості.
Британія зацікавлена в українських технологіях
Для України це прямий сигнал. Ми не можемо дозволити собі сприймати AI як хайп. Це напрям, що потребує довгострокових інвестицій на рівні держави, компаній, лідерів. Як у дороги та мости. Як в енергоефективність. Беремо на замітку: це має стати частиною плану відбудови й відновлення.
Український defense tech = новий стандарт безпеки та оборони
Кір Стармер у своїй промові на відкритті London Tech Week (LTW) прямо заявив: «Ми вчимося в України. Ваші дрони — це майбутнє оборони. Вони вражають більше цілей, ніж артилерія. Це змінює логіку війни».
Це — про стратегічне визнання і розуміння нашого місця на глобальному ринку. А це означає, що українські інженери, стартапи й R&D-команди сьогодні формують глобальну воєнну технологічну мову. Британія зацікавлена в українських технологіях: дрони, автономні системи, гнучкі продакшн-цикли.
Ми платимо велику ціну за це лідерство — тому наше завдання масштабуватись і ставати глобальними гравцями виробництва воєнних технологій і залучати міжнародні інвестиції та партнерства не лише з Великобританії. Про це ми говоритимемо на окремому воркшопі в рамках Ukraine Recover Conference 10 липня в Римі.
AI для всіх — не гасло, а частина культури
У Лондоні чітко прозвучало: навчання AI-компетенціям має охопити всіх — від студентів до керівників компаній і держслужбовців. Британія запускає програму TechFirst — до 2030 року 7,5 мільйона людей отримають AI-освіту.
«AI — не лише для інженерів. Це для тих, хто ухвалює рішення», — заявили на панелі представник UK AI Safety Institute.
Україні як державі та бізнесу варто йти тим самим шляхом: розвивати спеціальні освітні програми від університетів до шкіл, програми підвищення навичок, корпоративне навчання, AI-лаби.
AI = безпека, довіра, контроль
Одна з найважливіших тем LTW — довіра до AI та захист користувача.
«AI швидший, ніж людина, але чи завжди чесніший?» — дискусія за участі Microsoft, Palantir, Frontier AI
Прозорість, етичність, боротьба з фейками, кібербезпека — сьогодні це не «софт» теми. Це — фундамент.
Це те, про що варто думати всім, хто створює АІ продукти зараз і державі при розробці державних політик.
Найгарячіші напрями в AI
Сфери, які отримали найбільшу увагу інвесторів, корпорацій і фондів:
— HealthTech — діагностика, персоналізована медицина, роботизована хірургія.
— ClimateTech — прогнозування клімату, зменшення викидів.
— Robotics & Autonomous Systems — зокрема для оборони, логістики, виробництва.
— FinTech & Quantum — безпека, шифрування, прогнозування ризиків.
Про ці напрямки було найбільше дискусій на LTW. Саме тут сьогодні найбільший інтерес інвесторів.
Інтерес до українських АI продуктів та технологічного бізнесу зростає
На нашому UK-Ukraine Tech Forum, організованому Diia.City United, ми зібрали понад 110 учасників: інвестори, корпорації, партнери з оборонного сектору.
Інтерес до українських рішень є.
На Startup Stage у рамках London Tech Week свої AI-рішення пітчили українські компанії, зокрема: Carbominer, YouControl (проєкт YC World), Kaiburr, Zernov, інші команди, відібрані 1991 Ventures та Google for Startups. Вони отримали чудові відгуки.
Що справді вирізняє українські команди?
— видатна технічна експертиза
— витривалість у стресі
— швидкість і вміння опановувати нові інструменти
І саме ця третя риса — «золото» зараз.
Але, на жаль, поза defense tech про українські AI-продукти все ще знають одиниці.
Це — не слабкість, а шанс.
Ми маємо працювати на репутацію не лише як країни героїв, а і як країни інноваторів.
Інновації = нова дипломатія
Як сказала представниця UK Foreign Office: «Наша цифрова стійкість — частина зовнішньої політики»
Українські технологічні рішення, від топ продуктів як Reface і Respeecher, до дронів і кіберзахисту — це вже частина глобального геополітичного ландшафту.
Вони створюють довіру, альянси, партнерства. Це — дипломатія майбутнього.
Що далі має зробити екосистема?
Після тижня таких розмов стає очевидно: українська екосистема має потенціал бути не просто учасником, а одним із рушіїв AI-напрямку в Європі. Але для цього потрібні конкретні кроки.
Перший — не злякатися власного темпу.
AI не можна зарегулювати на старті. Ми маємо створити такі рамки, які не гальмують розвиток, а навпаки — дають змогу масштабуватись безпечно. Це тонка межа, але вона абсолютно досяжна.
Другий — розвивати інституції.
Акселератори, менторські програми, корпоративні AI-ініціативи, хакатони — все це критично важливо, якщо ми хочемо вирощувати не тільки розробників, а й компанії з глобальними амбіціями.
Третій — інвестувати в освіту.
Університети, навчальні центри, програми перекваліфікації для досвідчених фахівців — AI стане частиною кожної індустрії. Ми маємо зробити його доступним не лише для інженерів.
І нарешті — говорити вголос.
Українські AI-рішення мають бути присутні на глобальних платформах, у публічних дискусіях, у міжнародних пілотах. Репутація країни у сфері технологій формується не всередині спільноти, а на зовнішньому ринку.
Що може зробити СЕО, фаундер чи власник компанії вже сьогодні?
Почати з власної команди — інвестувати в розвиток її AI-компетенцій, щоб співробітники не лише розуміли тренди, а й могли працювати з ними практично.
Наступний крок — розвиток R&D-напряму або партнерства з тими, хто вже має експертизу в цій сфері.
Також варто звернути увагу на готові AI-рішення, які пропонують українські компанії, — їх можна інтегрувати у власні процеси.
Крім того, є можливість інвестувати безпосередньо — як бізнес або як ангел.
А ще — підтримувати акселератори, галузеві події та ініціативи, які допомагають формувати довіру в екосистемі.
AI та defense tech — це не додаток до економіки. Це — її майбутнє ядро.
Підтримувати ці сфери — значить інвестувати в безпеку, конкурентність і нову Україну.