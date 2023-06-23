Очень важный сигнал. Шесть выводов после Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне 23 июня, 11:52

Теперь уже можно подытожить впечатления от Конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference 2023)

1. Общее впечатление — более оптимистичное, чем многие (в том числе и я) ожидали. Прежде всего благодаря тому, что появилось больше предметности в разговорах: большинство презентаций со стороны украинского правительства были хорошо подготовлены, с данными, статистикой, примерами и главное — очень четким месседжем об интересе инвесторов вкладываться в восстановление украинской экономики и промышленности, в частности. Делался акцент на интересе для бизнеса и потенциале получить прибыль не «единоразово», а вкладываться в долговременные проекты.

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2. Украина точно не выглядела «просителем». Ни на уровне регионов (в отдельной панели по регионам), ни на уровне правительства. Было скорее о взаимном интересе, о необходимости восстанавливать уже и сейчас (примеры отдельных городов, как Тростянец, представленного его мэром Юрием Бовой, были наглядными и мотивирующими). Полагаю в кулуарах (и не только) мэры других городов тоже заинтересовали местную аудиторию (Андрей Садовый, Иван Федоров, Александр Сенкевич, Игорь Терехов и другие). Более того: из уст практически каждого западного политика и представителя международных организаций звучало невероятное восхищение украинской стойкостью: народом, бизнесом, местным самоуправлением и государством в целом.

Это мероприятие было нацелено на бизнес прежде всего, а уже потом — на международных доноров

3. О рисках коррупции из официальных трибун говорили откровенно маловато, даже попутно. Это существенный контраст с прошлыми традиционными мероприятиями по инвестициям, макрофину и другой помощи или сотрудничеству с Украиной. Впрочем, это не означает, что опасения исчезли — нет, просто жесткий разговор о коррупционных рисках перешел в двусторонние или многосторонние рабочие форматы, в основном за закрытыми дверями. Логика в этом проста: вкладывать деньги в украинское восстановление и при этом сокрушительным образом критиковать Украину — явления взаимоисключающие и опасные для поддержки восстановления в странах западного мира.

4. Целевой аудиторией этого мероприятия были не правительства, не эксперты, не общественные деятели и даже не медиа. Это мероприятие было нацелено на бизнес прежде всего, а уже потом — на международных доноров. Попытка привлечь частный капитал вполне понятна — тогда правительствам и другим донорам надо будет вкладываться меньше. Но бизнес не спешит быть основным драйвером реконструкции — он требует гарантий, кроме собственно самой перспективы прибыли. Эта конференция пыталась ответить на этот вопрос: заверить бизнес, что компромисс между правительственными решениями, международными гарантиями военных рисков и собственно ожидаемой прибылью найти можно.

5. Реконструкция запланирована как модернизация и обновление. Идеи совместить это амбициозные, и давно назрели потребности перейти на зеленые технологии, причем эти идеи хорошо откликаются и для правительств, и для бизнеса. Реформы для присоединения к ЕС выглядят наиболее логичной рамкой для данного процесса.

6. Параллельно с конференцией или в ее рамках было объявлено несколько важных инициатив. Со стороны ЕС — о среднесрочной поддержке до 2027 г. Изменение горизонта планирования в отношении Украины — весьма важный сигнал. Не только для Киева, но и для Кремля. Со стороны одного из агентств Всемирного банка — о пилотном проекте страхования военных рисков. Пусть бюджет там не грандиозный, но это прецедент и политический сигнал, что подобное — возможно. Будет целый ряд подписанных меморандумов и объявленной финпомощи, но вышеупомянутые крайне важны именно в контексте создания прецедентов.

Текст опубликован с разрешения автора

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