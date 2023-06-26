Мямлить и откупаться — это не позиция. О скандале вокруг Светланы Лободы и других «голубях мира» 26 июня, 18:14

Говорить «Кто тебе заплатил девочка» — это не понимать, что произошло со страной и слушателем за эти годы

Масштаб популярности Светланы Лободы несоизмерим с моим скромным творчеством, у нас разные роли, амбиции, ниши, цели, подходы и тому подобное. Разные цели — не есть грех. И я знаю, что многие коллеги из шоу-бизнеса и медиа уважают ее «за трудолюбие и профессионализм».

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Мы не дружим, поэтому это расстояние дает мне возможность сохранить беспристрастность. Но для начала я даже не конкретно о Светлане или других «голубях мира», которым, оказалось, теперь негде клевать, конкретно.

Я о «проблеме возвращения блудных сыновей и дочерей» — потому что это очень сильно об идентичности слушателей, институте репутации, эффективности нашей пропаганды и месте музыки в общественном договоре.

Какие успешные сценарии «возвращения домой» мы знаем?

1. Фронт. Десятки моих коллег, которые (очень часто со скандалами внутри команд и семей) волевым жестом отвернули шеи от щедрых московских самобранок, туманных европейских и мировых перспектив, и ушли на фронт. Стали пикселями украинского сопротивления, буквально в пикселях.

Некоторые из них просто оделись и пошли, не надо ничего объяснять. Некоторые да, имеют это рациональное равновесие с «правильно» и «выгодно». Кто-то думает о будущей карьере тоже, но для всех важны будущее детей, честь, Родина. Некоторые пошли, потому что 25 000 грн это конкретная помощь маме, детям и жене. И это больше, чем 3000 грн за вечер концерта пару раз в месяц. Многие там имеют эту смесь обстоятельств и убеждений. И это не грех. Кому-то было все очевидно и в 2014-м, кому-то в 2022-м. Кому-то в 2023-м. Некоторые не колебались ни секунды в том, что поступают хорошо и верно себе и государству, некоторые колебались секунду, некоторые две. Кого-то забрали принудительно. Сейчас они там. Ценой уже не состояния и репутации, а здоровья и жизни.

И они на нашей стороне.

2. Волонтерство. Есть очень много самоотверженного эффективного волонтерства. Волонтерства, которое спасает институции, армию и страну. У нас огромный опыт мировой аккумулируется, таких низовых горизонтальных взаимодействий. Есть, наверное, примеры того, как с помощью волонтерских инициатив люди и бизнесы решают другие задачи. Оценку им могут дать проверяющие структуры, другие волонтеры и выгодополучатели. Мы все видели рекламные посты о благотворительности каких-то компаний в телеграмм-каналах. Но пока они эффективны, они на нашей стороне. Возможно, не без дополнительного плана в кармане, но на нашей стороне.

Буду рада, если это изменится, и звезды будут подавать пример

3. Собственная трансформация. Просвещение своей аудитории через собственную трансформацию.

«Был дурак, принимаю ответственность, больше не повторится».

«Изучу, пойму, заполню лакуны в образовании, приму правоту своего народа и буду вместе с ним».

«Я пела в 2015 году на фестивале Дерзкая кропива в Туле, была неправа, но теперь знаю о 50 оттенках УПА и 100 украинских художниц».

Хотелось бы поверить тем, кто наконец-то «перешел на светлую сторону», что переход — это разовая акция. Что больше гонорар на вилле в Испании для спонсоров войны или «кассовый концерт в Нефтеюганске» не затмят вам фотографий из Бучи, Мариуполя, Изюма или Киева.

Потому что грех не 200 человек на бесплатном концерте на площади в Харькове, грех — когда ты повторяешь глупость, которую уже делал и собираешься повторять это еще раз и еще раз, игнорируя очевидность недопустимости и последствий своего поведения. Публичного поведения масштабной поп-звезды, которая не делает выводов и отказывается становиться гражданкой.

Хотелось бы, чтобы «голуби мира» долетели до середины Днепра, поняли, что волонтерство — это только половина и впереди есть работа. Над своим пониманием роли артиста во время войны, над публичным имиджем, над кризисным пиаром.

Что быть на стороне своего успеха и финансов это теперь не вершина жизненной стратегии.

А теперь уже конкретно:

Говорить «Кто тебе заплатил девочка» — это не понимать, что произошло со страной и слушателем за эти годы. Это больше не война трех-четырех певиц и их инвесторов, которые не могли поделить рынок прим. Это не политический заказ. Это общественный запрос.

Когда ты быкуешь на подростка с плакатом, а потом пишешь об «уважаю ее мнение», это видно. Это очень видно. Мы более уязвимы, чувствительны и внимательны теперь, молодежь основательно awaken и размахивает канселятором, не надо так.

Мямлить и откупаться — это не позиция и не раскаяние. Медийный вес, красота, влиятельность, масштаб и успех не прощают моральную глухоту и готовность «откатиться назад», когда «вся эта ситуация закончится».

Невозможно «быть вне политики», потому что невозможно быть вне общества, для которого ты работаешь. Потому что ты не можешь «нести счастье радость и позитив», если ты не видишь зла и не извинился за то, что закрывал на него глаза с выгодой для себя.

Ну и стоит отметить, что и в политике, и в бизнесе, в любой отрасли — образовании, закупках полно людей, чья нешумная хамелеонская позиция «быть с теми, с кем сейчас выгодно».

У нас много излишне гибких непубличных граждан, независимо от региона, вероисповедания, образования.

И такое адаптивное поведение всегда считалось в обществе мудростью, знанием жизни и настоящим эталоном предусмотрительности. Буду рада, если это изменится, и звезды будут подавать пример.

Текст опубликован с разрешения автора

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