Лиз Трасс победила. Чем закончилась налоговая дискуссия в Великобритании 5 сентября, 15:54 Ярослав Железняк: Теперь в реальном времени сможем увидеть, сработает ли налоговая политика Лиз Трасс или нет (Фото:REUTERS/PHIL NOBLE)

Официально: Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

Сюрпризов не произошло, результаты полностью соответствуют прогнозам: члены Консервативной партии отдали за министерство иностранных дел 81 326 голосов, тогда как кандидатуру экс-министра финансов Риши Сунака поддержали лишь 60 399 партийцев.

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В общем, это было не просто соревнование персоналий за кресло, а скорее противостояние подходов, в первую очередь, к развитию экономики. Поэтому собрал основные экономические тезисы, чтобы понять, какая парадигма выиграла умы и сердца британских «консерваторов».

Начнем с экономических обещаний победительницы — Лиз Трасс. Если коротко — меньше налогов, не меньше расходов. Подробные пункты ее экономической программы выглядят так:

— отменить апрельское повышение сбора на Национальное страхование;

— не повышать налоги и упразднить запланированное на 2023 год повышение корпоративного налога с 19% до 25%;

— приостановить «зеленый сбор» — часть счета за электроэнергию, который шел на финансирование социальных и экологических проектов;

— дефицит бюджета из-за предложенных сокращений поступлений планирует покрывать за счет растяжения по времени выплат по «ковидному долгу»;

— изменить налоги, чтобы гражданам было легче оставаться дома по уходу за детьми и пожилыми людьми;

— создать новые зоны с налоговыми и административными льготами для развития инновационного бизнеса;

— обещает не сокращать государственные расходы, если это не повлечет за собой проблем в будущем;

— установить к 2026 году расходы на оборону на уровне 2,5% ВВП и довести до 3% к 2030 году.

Обобщенная позиция конкурента Трасс Риши Сунака может звучать так: платить больше налогов, пока не расплатимся с долгами и не остановим инфляцию. Вот как выглядят его проигравшие экономические идеи:

— снизить налоги, но только после укрощения инфляции;

— повысить корпоративный налог с 19 до 25% в апреле 2023 года, как и планировалось;

— снизить базовую ставку налога на доходы на 1 пенни в апреле 2024 года и еще на 3 пенни до конца следующей каденции Парламента;

— отменить 5% НДС на электроэнергию для домохозяйств в течение года, если средний счет за э/э будет выше 3000 фунтов;

— отдать независимому органу полномочия по определению зарплат в госсекторе;

— сохранить текущий уровень расходов на оборону и рассматривать уровень в 2% ВВП как минимум, а не максимум.

Можно еще долго спорить, насколько обоснованы одни рецепты и слишком жестки другие. Но результаты премьерской гонки известны. Теперь в реальном времени сможем увидеть, сработает ли налоговая политика Лиз Трасс или нет.

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