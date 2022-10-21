Отставка Лиз Трасс и новый шанс для Бориса Джонсона. Что произошло в Великобритании 21 октября, 11:19 Лиз Трасс предложила свой антикризисный план, который она считала успешным, но он разочаровал инвесторов (Фото:REUTERS)

2023 год будет непростым для Великобритании уже не только в экономическом плане, но и в политическом

Вы уже слышали об отставке Лиз Трасс и новом шансе Бориса Джонсона? Это отличный пример политических процессов, как реакция на ситуацию в экономике и невыполнение политиками своих обещаний.

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Что произошло?

Великобритания переживает непростые времена для экономики: госдолг страны составляет почти 100% ВВП. И это на 12% выше среднего показателя в ЕС. Для сравнения, в Германии этот показатель составляет 68%. Инфляция достигла 40-летнего максимума в 10,1%.

Рост стоимости заимствований после резкого повышения базовой ставки Банка Англии заставляет бизнес изменить способ финансирования инвестиций. 12-летний период льготных кредитных условий подходит к концу. Корпорации видят перезагрузку стоимости и доступности кредита, и снижается оптимизм по поводу будущего.

Цены на газ из-за манипуляций России бьют рекорды.

Bloomberg Economics прогнозирует падение производства на 0,4% в следующем году.

Одна маленькая ложь поставила крест на всем

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs снизил свой прогноз по Британии до сокращения на 1% в следующем году.

Большинство экономистов не ожидают значительного роста до второй половины 2023 года, то есть чуть больше, чем за год до последнего срока следующих всеобщих выборов.

В ответ на ситуацию в экономике Лиз Трасс предложила свой антикризисный план, который она считала успешным, но… он разочаровал инвесторов.

Он коренным образом отличается от ее ранних обещаний:

В пятницу она заявила, что Великобритания продолжит повышение корпоративного налога до 25% в следующем году, отменив обещание заморозить его на уровне 19% после того, как экономика Великобритании также неожиданно сократилась в августе.

Это было одним из ключевых обязательств перед консервативной предвыборной кампанией.

Результат вы уже знаете.

Одно маленькое вранье поставило крест на политической карьере, которую Лиз выстраивала два десятилетия.

2023 год будет непростым для Великобритании уже не только в экономическом плане, но и в политическом. Уверен, они справятся. Но пример интересен для анализа причинно-следственных связей.

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