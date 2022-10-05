Что происходит в Великобритании и какой план у Лиз Трасс? 5 октября, 15:10

Два наиболее проблематичных решения правительства Трасс — это снижение налогов для богачей и субсидирование цен на энергоносители

После представления премьер-министром Британии Лиз Трасс «мини-бюджета» (солянка из решений, варьирующихся от сокращения налогов для корпораций и богачей в стиле «рейганомики» до старомодного социалистического ограничения цен на энергоносители) эксперты отреагировали на него неожиданной гиперболой. Многие сейчас гадают, а не становится ли Британия похожей не столько на развитую страну, сколько на непредсказуемую страну развивающегося мира.

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Да, финансовые рынки отправили фунт в штопор: он упал до самого низкого уровня за всю историю (относительно доллара), а дна при этом не видно. Статус фунта как резервной валюты — последний пережиток когда-то завидной позиции Британии в центре международной валютной системы — теперь поставлен под сомнение. Хотя разговоры о дефолте Великобритании являются преувеличением, нельзя сказать, что лишены оснований прогнозы болезненной коррекции курса для предотвращения подобного исхода.

Здесь стоит напомнить, что Великобритания регулярно получала финансовую помощь от Международного валютного фонда в период с 1950-х по 1970-е годы (благодаря чему она стала самым лояльным клиентом МВФ). Было бы наивно полагать, что подобное не случится когда-нибудь вновь, особенно в случае, если глобальные долгосрочные процентные ставки продолжат возвращаться к своим (очень) долгосрочным трендовым значениям. Неудивительно, что МВФ уже раскритиковал плохо подготовленный экономический пакет Британии. Точно так же фонд ведет себя с потенциальными претендентами на свои средства среди стран развивающегося мира.

Но небеса на землю пока не упали — по крайней мере, пока что. Стоит отметить, что к концу сентября ставки по 10-летним заимствованиям британского правительства были выше ставок по казначейским облигациям США примерно на половину процентного пункта. То есть они пока что значительно ниже ставок для развивающихся стран. Например, в Индонезии, Мексике и Бразилии ставки по госзаимствованиям превышают аналогичные американские ставки на три, пять и восемь процентных пунктов соответственно. Впрочем, процентные ставки могут расти очень быстро, особенно когда рынок теряет доверие.

Два наиболее проблематичных решения правительства Трасс — это снижение налогов для богачей и субсидирование цен на энергоносители. Хотя консервативная пресса восхваляет снижение налогов, оно вызывает особенно большие сомнения. Да, низкий уровень частных инвестиций, наверное, является ключевым фактором, тормозящим рост экономики Британии со времен финансового кризиса 2008 года. И, в принципе, снижение предельных налоговых ставок может подстегнуть инвестиции. Но это произойдет лишь в том случае, если бизнес поверит, что низкие ставки будут сохраняться длительное время. Если вы считаете, что в ближайшие три года к власти может прийти правительство лейбористов, которое обратно повысит налоги (и намного сильнее), тогда для вас нет никакого смысла начинать строительство нового завода, которое продлится как раз три года. А кроме того, чем менее последовательным оказывается пакет принимаемых решений, тем выше вероятность, что он будет отменен, причем вне зависимости от того, кто именно находится у власти.

Еще хуже идея энергетических субсидий. Они не только увеличат и так уже высокую долговую нагрузку Великобритании примерно на 100 млрд фунтов, но и исказят стимулы для сокращения потребления ископаемого топлива в тот момент, когда на него вырос спрос. Хотя эта мера представлена как «временная», субсидирование цен на энергоносители печально знаменито тем, что его очень трудно отменить после того, как оно уже введено. Многим развивающимся странам это слишком хорошо знакомо.

Хотя другие европейские страны также прибегают к отчаянным мерам, чтобы справится с невероятным всплеском потребительских цен после нападения России на Украину, план Трасс своими масштабами больше напоминает схемы в развивающихся странах. Многие из них, особенно экспортеры топлива, стараются ограничить цены на энергоносители для потребителей, а достигается это, как правило, с помощью колоссальных бюджетных расходов.

Еще хуже идея энергетических субсидий

Существуют определенные параллели между налоговым пакетом Трасс и попытками администрации президента США Джо Байдена принимать разнообразные прогрессивные экономические решения, которые выходят далеко за пределы того, что Байден обещал во время своей избирательной кампании. Но, по крайней мере, эти решения Байдена четко формулировались другими демократическими кандидатами на пост президента в 2020 году, в первую очередь, Берни Сандерсом и Элизабет Уоррен. Кроме того, не является полностью невозможной перспектива победы с такой программой демократического кандидата в президенты в 2024 году, особенно в случае, если кандидатом от республиканцев останется Дональд Трамп.

Решения Трасс, со своей стороны, не артикулировались аналогичным образом. Она стала премьер-министром, проведя краткую избирательную кампанию среди примерно 180 тысяч членов Консервативной партии, которые платят членские взносы. Больше ни у кого не было права голоса, и нет особых причин полагать, что британские избиратели поддержали бы ее программу.

Даже если предположить, что история с мини-бюджетом является политическим театром, это представление выглядит не очень эффектным. Избиратели обычно обращают больше внимания на экономику и щедроты правительства в год перед выборами. Хорошо задокументировано существование «политических бюджетных циклов»: в год выборов правительства продвигают вперед наиболее яркие проекты бюджетных расходов и сокращают размеры менее заметных, долгосрочных инвестиций. Однако ближайшие выборы в Великобритании могут состояться не ранее января 2025 года. К тому времени всем уже будет понятно, что снижение налогов не окупается повышением темпов роста экономики, поэтому любая изначально позитивная реакция избирателей испарится. Трасс могла бы объявить досрочные выборы, чтобы получить более широкий мандат на проведение своей политики, но такой шаг стал бы невероятно рискованным.

Да, радикальные решения (особенно принимаемые консервативными политиками) часто осуждаются прессой, но потом оказываются намного более успешными, чем ожидалось. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и президент США Рональд Рейган — это два главных примера этой тенденции, а Трасс не скрывает своего восхищения «Железной леди». Однако Тэтчер и Рейган, по крайней мере, проводили последовательную политику, которую они очень четко артикулировали. О правительстве Трасс такого пока что сказать нельзя.

Трасс и ее министр финансов, Квази Квартенг, правы, когда утверждают, что главной экономической проблемой Британии на протяжении последней пары десятилетий был анемичный рост производительности, и что решать эту проблему нужно с помощью реформ на стороне рыночного предложения. У них еще есть время, чтобы представить улучшенные планы и доходчивей объяснить их обществу. Банк Англии здесь также должен сыграть ключевую роль. А пока этого не случится, фунт будет оставаться мальчиком для битья, и ситуация, скорее всего, станет намного хуже, прежде чем начнет улучшаться.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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