Что сделала Лиз Трасс с экономикой Великобритании 6 октября, 17:21

Британия — риск благородное дело?

Наша дорогая Лиз Трасс, похоже, хороший человек и сильно поддерживает Украину. Но сейчас уже многим видно, что она неопытный политик и догматик, а это еще хуже. Она очень правая и делает все по учебнику.

Видео дня

Она вместе со своим министром финансов Квази Квартенгом сделали то, что стало самой главной темой статей по экономике во всех медиа мира.

В принципе, они обещали именно это в своей предвыборной компании. Выборы конечно были, но только внутри их партии Тори — так устроены законы страны. Она стала премьером после голосования всего, примерно, 80 тысяч членов партии.

Если кратко: они снизили налоги без объяснения, откуда возьмут деньги для балансирования бюджета. Просто сказав (но не дав расчетов!), что экономика станет расти и от этого придут дополнительные налоги, и все будет хорошо.

Зачем они пошли на снижения максимального подоходного налога с 45% до 40%, никто так и не понял. Это очень возбудило все население (потому, что, типа, богатые будут теперь платить меньше). Поможет ли такое снижение налога на личные доходы сильно повысить мотивацию людей больше зарабатывать — я лично сомневаюсь.

Также они объявили много мер по дерегуляции экономики. Я их все прочитал — почти все правильные меры. Кроме одной странной: они отменили ограничения на годовые бонусы банкиров — было максимум две зарплаты в год на бонус, теперь — без ограничения. Тоже возбудило всех левых, да и обычных людей. Зачем это делать — непонятно!

В принципе, экономика еще может начать расти — и тогда ей все простят!

В любом случае, все эти меры дерегуляции дадут эффект только долгосрочно — не завтра.

Но при этом они разрушили рынок ипотеки в стране, потому что ставка теперь непредсказуема. И люди по своим кредитам на квартиры станут платить намного больше — когда Банк Англии сильно повысит учетную ставку, а это должно на днях произойти.

Сломали рынок бондов — цены очень сильно скачут.

Сильно опустили курс фунта (что, в принципе, неплохо для экспорта), но очень плохо для инфляции.

И после объявления своих реформ ушли на 5 дней из медиапространства. Непонятно, почему.

Так что теперь многие пишут, что недолго Лиз быть премьером. Наказал ее рынок бондов… Теперь в опросах общественного мнения оппозиция (лейбористы — то есть левые) лидируют на 33% — давно уже такого разрыва не было!

В принципе, экономика еще может начать расти — и тогда ей все простят! Еще она почему-то обозвала одну из известных инициатив Черчилля (ставить цели, сколько квартир в год страна хотела бы построить) сталинистской! Вот это я вообще не понял.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ