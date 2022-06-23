Последний день России 23 июня, 09:25 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Стратегически ситуация абсолютно понятна. Это агония путинского режима, пытающегося доказать, что без него не обойдутся

Нельзя говорить, что блокада Калининградской области — абсолютный бред. Давайте уточним: транзит не запрещен и не прекращен, прекращен транзит только тех товаров, которые подпадают под санкции Евросоюза, это разные вещи. А почему сейчас идет нагнетание? Вы же знаете, что у Российской Федерации есть одно оружие — это оружие шантажа и угроз, ну там где-то далеко лежит ядерное, все остальное не работает. Сейчас это все идет именно по такому направлению, и я думаю, что в ближайшие дни нам предстоит еще большее брызгание слюной со стороны московских пропагандистов, а также руководителей, которые будут говорить, что бедную Россию оторвали от ее «исконно русской земли». Что за этим? За этим ничего, потому что у Москвы нет никаких аргументов и никаких шансов в борьбе со странами НАТО. Это очевидно даже для непосвященных. Поэтому дальше этого очередного крика «нас (то есть Россию) окружили, нас презирают, нас ни во что не ставят» не пойдет.

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В Москве могут сказать все что угодно, что россияне высадились на Юпитер. Я думаю, что 90% этого «населения запоребринского» в это поверит. Поэтому касательно заявлений здесь можно делать все что угодно, сколько угодно и как угодно, ничего нового здесь нет.

А вот относительно того, идет ли речь о боязни Запада относительно Литвы, будет ли он защищать Литву, напомню слова президента Байдена (а это не тот человек, который бросает слова на ветер), который заявил, что «будем защищать каждый дюйм территории стран-членов НАТО». Более четкий и понятный месседж сделать сложно. Поэтому если Россия хочет действительно окончательно рухнуть и сгореть в пламени этой своей последней войны, она может, конечно, на это пойти. Но это будет последний день Помпеи, имеется в виду — России. Учитывая потенциалы, которые есть у стран НАТО на Севере, в частности, в районе Балтийского моря, это несоизмеримые вещи. Это очередной очевидный шантаж: а вот действительно мы неадекватны, можем сделать все что угодно, поэтому лучше от нас отстаньте. Но я думаю, что так уже не получится.

Поэтому Россия сейчас придумает какой-нибудь морской мост или что-нибудь такое, пропагандисты будут кричать на всех каналах, что их заставили чуть ли не подводными лодками возить детское молоко и еще что-нибудь, в традиционном российском пропагандистском угаре. Будут искать какие-то другие варианты, в конечном счете есть возможности морем доставлять все необходимые товары, которые нужны. Поэтому это все из разряда очередных московских манипуляций, которые ничем серьезным для стран НАТО не закончатся.

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