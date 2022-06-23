Путин практически загнан в угол 23 июня, 19:30 Цей матеріал також доступний українською

А отступать он не умеет

Белорусы, а вы понимаете, что Сувалкский коридор придется пробивать вам? Ну, как, вам. Вашим пушечным мясом его закидают. А потом по нему поедут ЗРК Тор. Тоже недалеко, правда. А там и штурм Вильнюса. А потом героическая оборона Минска.

Видео дня

«Белорусы. Если вы проиграете, то Украина будет окружена вашим новым Союзным государством с трех сторон. И это очень ухудшит положение. Не только наше. Если вы проиграете, Беларусь будет поглощена. Если Беларусь станет частью новой Империи — вы будете служить в ее армии. Если вы будете служить в ее армии — нам придется воевать с вами. Это-то вы понимаете? Осознайте главное. Нет вопроса „мирный протест“ или „не мирный протест“. Вопрос стоит так — либо вы будете воевать в Минске с Лукашенко сейчас, либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине. И уже в самом ближайшем будущем, поверьте. В новой союзной армии вы тоже станете оккупантами. Мы тоже окажемся по разные стороны баррикад. И нам придется стрелять в вас. Вы это-то хоть понимаете?»

Полтора года назад написано. Пламенный привет всем вашим колесниковым с сердечками, нобелевским лауреатам с ботиночками на лавочках, франакам, протасевичам, тихановским и прочей розовой инфантильности, которая сделала все, чтобы вы, не дай бог, не снесли усатого фюрера, когда такой шанс еще был. А вас предупреждали.

Вообще, Литва, конечно, сейчас сильно подняла ставки. Путин практически загнан в угол. А отступать он не умеет.

Собственно, есть только три варианта:

— Путин думает, что НАТО станет воевать за Балтику и, понимая, всю бесперспективность такой войны, отказывается от нападения.

— Путин думает, что НАТО не станет воевать за Балтику, проглотит, как раньше Гданьск, и начинает войну.

— Путин думает, что НАТО станет воевать за Балтику, да и черт с ним уже, мы попадем в рай, а они все сдохнут, и начинает войну.

Начало Третьей мировой я сейчас расцениваю, как весьма вероятное

Два к одному. Если бы у меня был тотализатор, даже не знаю, на что я принимал бы ставки.

Британцы заявляют, что Сувалкский коридор сейчас является самым опасным местом в Европе. Что ж, согласен. Начало Третьей мировой я сейчас расцениваю, как весьма вероятное.

Эстония говорит, что россияне уже отработали учения с нанесением ракетных ударов по Балтии.

Ну, по крайней мере, закончится все быстрее. Не за десятилетия уже, а за годы. Цена, правда, будет совсем другой. Вместо десятков тысяч смертей — миллионы. Но точка будет поставлена окончательная. Абрамсы на Красной площади будут неизбежны.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.