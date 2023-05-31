Сигнал к изменению правил игры? О чем говорит отказ министра образования от степени кандидат наук 31 мая, 12:24

Оксен Лисовый, министр образования и Сергей Бабак, народный депутат, председатель профильного комитета по вопросам образования, науки и инноваций, демонстративно отказались от научных степеней

Итак, министр образования и науки Оксен Лисовый синхронно с главой профильного комитета ВРУ вышли с заявлениями об отказе от научных степеней. О чем это и какие последствия от таких шагов? Является ли это попыткой подчистить репутацию? Отчасти да.

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Это выразительный жест, призванный просигнализировать о дистанцировании от времени и среды, где научная степень и наука являются по сути признаком статуса. Этакой жестяной медалькой «под золото». Прагматическим следствием может стать нивелирование моды среди политиков на звания как признак солидности. А значит уменьшение количества тех, кто «защищается» только для видимого статуса. А значит — уменьшение расходов из бюджета на доплаты за научные звания.

А значит — уменьшение расходов из бюджета на доплаты за научные звания

Коммуникационным следствием — наука и все, что касается подтверждения званий и статусов, должно перейти научному сообществу. А значит научные и административные иерархии должны быть разделены. Например, в университете это может привести к разделению сфер полномочий и власти между ректором, как администратором и главой ученого совета, как координатором исследовательской составляющей. Суммой и первого, и второго может стать то, вокруг чего ломается так много копий — поворот от заказных диссертаций к академической добропорядочности.

Впрочем, для этого кроме публичных жестов необходимы изменения в законодательство, разработка и запуск новых политик в сфере высшего образования и науки. Тогда для многих ректоров поступок министра может быть сигналом вроде: «первому игроку приготовиться». Приготовиться к изменению правил игры в управлении университетами. Тогда изменения будут системными.

Если же смотреть на перспективу, то законодательные изменения должны привести к отмене доплаты за статусы и снимают требование о наличии научной степени при назначении на должность. Далее встанет вопрос, а кто же должен отвечать за признание званий и степеней. Логично, чтобы в итоге это были университеты и научные институты. Для этого необходимо поработать над тем, чтобы эти структуры стали состоятельными. А также выработать механизм управления репутацией.

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