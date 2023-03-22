Как новый министр образования Лисовой может решить проблему плагиата в Украине 22 марта, 12:24

Новый министр образования — министр «черт» или «святой человек» — станет понятно очень скоро

Я не знаю лично нового министра образования и науки. Это в определенной степени облегчает мне оценку сложившейся ситуации. И мне досадно наблюдать, как хорошие люди ссорятся между собой из-за его кандидатуры. Одни говорят, что он воевал/прекрасный человек. Первое — правда. Второе — не знаю, но готов верить на слово другим хорошим людям, что это истинный тезис.

Видео дня

Другие люди говорят, что у него обнаружен плагиат и это, в принципе, все, что нужно знать о новом министре и перспективах образования и науки в Украине. И у них есть основания так полагать. Ибо они, ученые, знают цену для страны академического достоинства (вернее, ее отсутствия), но их мнение, как принято в украинском обществе, глубоко маргинально и попирается практически всеми.

Копья ломаются, перья летят, уносятся праздничные победные посты, что теперь образование и наука спасена, а им противостоят саркастические сообщения, что «место проклято». Корень, по-моему, в другом.

Политики — фактически преступники, которые привели к власти Шкарлета и тем самым обрекли научно-образовательную сферу на 3 года стагнации, которые с высокой башни плевали на реформы, будущее детей и инновационной экономики, довели людей, которым судьба Украины небезразлична, до крайней степени возмущения — возмущение на грани безнадежности.

Вы ведь просили поменять Шкарлета, чего скулите?

Такой безнадежности, что любой — абсолютно любой — будет лучше в должности министра вместо муртада Табачника. Кроме, возможно, самого Табачника.

Молодцы. Уверен, что они сейчас очень довольны собой. А общество изначально лишили альтернатив, конкурсов, обсуждений.

Все резко забыли о бывшем министре: о целовании в десна с ректорской мафией, смешными фото с автоматом, утерянным обучением в ковид и потерянной подготовкой бомбоубежищ в школах, обрушенных аттестациях, вообще — отчетность.

Что было сделано и, что более важно, не сделано за 3 года?

Общество намеренно держали в состоянии «ошибки стали неважными (после 24 февраля)», потому что министр не сбежал.

И теперь — даже, не жалуйтесь, вы же просили поменять Шкарлета, чего скулите?

А факты, между тем, выглядят следующим образом:

1. Шкарлет пошел за русским кораблем. Это хорошо.

2. Вместо него, как альтернативы действующему министру, могли пролезть не меньшие черти/чертихи. Это плохо.

3. Выбрали воевавшего человека с хорошим реноме среди хороших людей, для которого Украина — не просто надпись на карте. Это хорошо. Даже очень.

4. В ее научном наследии обнаружили плагиат. Это плохо.

5. Человек готов отправить работу на экспертизу, и в случае выявления плагиата отказаться от научной степени и «формировать принципиально новую академическую культуру и культуру образовательного и научного менеджмента». Это хорошо.

Что в сухом остатке? А я не знаю.

Мошенники нас специально поставили в такую дихотомию выбора, дабы одни выглядели неуступчивыми борцами за академические достоинства и не помогали новому министру в должности, а другие — жалких приспособленцев, которые на плагиат у своих готовы закрыть глаза.

Правда же в том, что Лисового нельзя сравнивать со Шкарлетом вообще. Но и правда в том, что само по себе назначение Лисового на должность со старта не обещает расцвета образования и науки. И индульгенций в глазах научного сообщества через «достоинтсво» тоже быть не может.

Что делать? А что можно сделать, когда условия заранее созданы безальтернативны?

Тут как раз министр и мог бы себя проявить, если бы в случае подтверждения плагиата Лисовой отказался от степени и протянул все-таки изменения в законодательство, чтобы их можно было лишать. «Бумажных» ученых на Печерских холмах в разы уменьшилось бы. Да и сам факт отказа министра от степени стал бы хорошим сигналом для всех, кто накупил себе степеней и научных званий, что отказываться не стыдно и можно жить как-то по-новому.

С другой стороны, так министр показал бы наглядно, что академическое достоинство — краеугольный камень научного познания — не является пустым звуком лично для него. И все. А ссориться и разделяться точно не стоит.

Или министр «черт» или «святой человек» — станет ясно очень скоро. Поэтому подумайте, как дальше ломать копья, если уже сейчас вы друг друга перебанили.

Текст опубликовано с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV