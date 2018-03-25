Дмитрий Лисицкий

Эта история – сигнал о том, что в стране высокий уровень агрессии
Дело не столько в самой Савченко, сколько в проблеме вокруг нее
Почему из-за нежелания хотя бы на один шаг просчитывать последствия своих действий должны страдать целое поколение и вся страна?
Нет никаких предыдущих и следующих сроков: Путин мыслит себя пожизненным правителем России
Зачем пацан из питерской подворотни после провала в Украине полез еще и в Сирию?
Почему из-за нежелания хотя бы на один шаг просчитывать последствия своих действий должны страдать целое поколение и вся страна?
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