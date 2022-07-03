Лисичанск. Что происходит 3 июля, 14:40

Неделю подряд российские войска пытаются прорвать нашу оборону, оцепить город и украинские подразделения

Наразі противник глибоко просунувся та захопив частину міста, росіяни демонструють відео з центру міста, це факт. На відміну від Сєверодонецька та Рубіжного у місті не ведеться запеклих боїв, противник продовжує щільні обстріли та отримує у відповідь удари нашої артилерії. Наші поступово відходять. Завадити нашому відходу росіянам не вдається.

Видео дня

Усі спроби російського командування повністю оточити Лисичанськ українські війська відбивають завдяки організованому спротиву нашого угруповання, яке надійно тримає коридор.

Росіяни на підступах до Лисичанська захопили Лисичанський нафтопереробний завод, а також перетнули на півночі від міста Сіверський Донець і захопили село Привілля. Це створювало передумови для оточення наших військ.

Для оточення росіянам треба було захопити села Золотарівка, Білогорівка, Верхньокамянське, вдарити через трасу Бахмут-Лисичанськ, і перерізати шляхи на Сіверськ.

Росіянам не вдається прорвати наш фронт

Противник щодня проводить атаки, але усі вони відбиваються організованим вогнем. Коридор наші тримають, управління впевнене. Тут є рішучі командири, які користуються довірою та підтримкою бійців, і роблять все необхідне.

Відхід не надихає, але наші війська бачать, що росіянам завдають значні втрати, ми б'ємо техніку, вражаємо піхоту. Тобто при певних умовах, силах, засобах, управлінні росіяни не здатні досягнути своїх цілей. Наші воїни це розуміють. Звичайно, розуміють не всі, але тут є достатньо воїнів, які чітко працюють, вони зайняті справою.

Росіянам не вдається прорвати наш фронт.

Зараз навіть дещо менше було обстрілів — усі знають, що це завдяки серії ударів українських ракет та РСЗВ HIMARS по арсеналах боєприпасів ЗС РФ, які розгромлені українською армією.

Тому ситуація навколо міста дуже складна і важка, але ніяких передумов для паніки, розвалу фронту нема, наша армія втримує тиск та роздає потужні удари у відповідь.

Текст опубліковано з дозволу автора

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