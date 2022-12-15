Ликвидация ОАСК и две победы Украины в судебной сфере. Что дальше? 15 декабря, 16:49

Предлагаю свою версию тройки побед и трех главных вызовов

15 декабря в Украине отмечается день работников суда. Знаю многих достойных представителей Фемиды, которые пошли служить на верность Украине на фронт против российских захватчиков, и тех, кто соблюдает честь профессии на своем месте. Несмотря на любые коррупционные соблазны.

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2022-й год в сфере борьбы с коррупцией и судебных реформ — ключевой. Мы официально стали кандидатами на вступление в Европейский Союз, однако даже для удержания этого статуса работать нужно очень много и немного. Чего удалось Украине достичь за этот год и какие задачи стоят на 2023-й в судебной сфере? Предлагаю свою версию тройки побед и трех главных вызовов.

Возобновлена работа конкурсной комиссии Высшей квалификационной комиссии судей

Критически необходимо было назначить членов ВККС для возобновления работы самой комиссии по отбору судей на пополнение судейского корпуса и завершить квалификационную оценку действующих судей. В составе Конкурсной комиссии есть 6 человек: три представителя от Совета судей Украины (судья Киевского апелляционного суда Сергей Верланов, судья Шестого апелляционного административного суда Евгений Мезенцев и судья Кассационного хозяйственного суда Иван Мищенко) и еще три — креатуры от международных партнеров (бывший спецпрокурор в Нидерландах Роберт Брухкайсен, экс-судья федерального суда из Канады Тед Зажечны и бывший глава Верховного Суда штата Мичиган Стивен Маркмен).

Комиссия объявила конкурс на должность члена ВККС и начала принимать заявки на участие 4 февраля 2022 года. Конец приема должен был продлиться до 4 марта, но был приостановлен из-за российской агрессии.

13 июля 2022 года Конкурсная комиссия по отбору кандидатов объявила о возобновлении конкурса на должность члена ВККС. Также были внесены изменения в Регламент для устранения препятствий во время военного положения. Собеседования с кандидатами будут проводиться в открытом формате, что обеспечивает прозрачность процедуры и коммуникацию с обществом.

Выявлен и отстранен от работы гражданин РФ на ключевой должности судебной ветви власти

15 сентября вышло журналистское расследование «Схем», из которого мы узнали шокирующую новость: все это время председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов имел гражданство страны-врага. Которое ему выдали еще в 1999 году, а в 2012 году обновили по случаю достижения 45 лет.

«Вовчий суд» нельзя было не ликвидировать

Сам Львов в своих соцсетях факт российского гражданства отрицал, однако факт вражеского паспорта подтвердили в СБУ. На основании этого 5 октября глава Верховного Суда Всеволод Князев отчислил Львова из штата Верховного Суда.

Ликвидировали ОАСК

Меж тем, самая главная и громкая победа произошла 13 декабря, когда сначала Верховная Рада 310 голосами поддержала ликвидацию Окружного административного суда города Киева и образование Киевского городского окружного административного суда. После чего президент Владимир Зеленский своей подписью поддержал эту законодательную инициативу.

В 13 апреля 2021 года после очередного коррупционного скандала президент зарегистрировал безотлагательный законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда, который, наконец, был принят только в декабре 2022 года. Почему стоило ликвидировать так называемый «Вовчий суд»? Хотя бы потому, что его нельзя не ликвидировать.

Среди самых громких скандалов: в 2013-м представитель ОАСК Богдан Санин запретил мирные собрания в Киеве на Майдане Независимости и близлежащих улицах с 1 по 7 декабря, чем фактически позволил режиму Януковича избивать сторонников Евроинтеграции; в апреле 2019 года судья ОАСК Анна Кузьменко запретила переименование Украинской православной церкви Московского патриархата, а именно указание ее принадлежности к РФ; «пленки Вовка»: судья Павел Вовк и Ко пытался назначить в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) удобных для себя лиц. Вовк получил за это подозрение. К сожалению, это лишь малая толика примеров, с которыми прямо связывали «Вовчий суд». Коррупция, антиевропейские взгляды и благосклонность к врагу — все это в то или иное время было присуще уже ликвидированной структуре.

Такими были судебные победы в 2022 году. Теперь — по ключевым задачам.

Заполнить имеющиеся вакансии в КСУ политически беспристрастными профессионалами

После принятия КСУ резонансного решения по делу о соответствии Конституции Украины отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины от 27 октября 2020 года № 13-р/2020 Венецианская комиссия в своем заключении призвала Украину:

предусмотреть новую процедуру отбора кандидатов на должности судей КСУ, в частности, с помощью специального органа с международным компонентом для обеспечения профессиональных и беспристрастных кандидатов;

не заполнять вакансии в КСУ до обновления правил отбора на законодательном уровне.

Одно из первых требований к нам как уже кандидату на вступление в Евросоюз звучит так: «принятие и внедрение законодательства по процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их доброчестности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии».

27 июля 2022 года Верховная Рада Украины назначила народную депутатку от «Слуги народа» Ольгу Совгирю судьей КСУ, несмотря на нарушение действующего законодательства. И только в августе 2022 года зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе. Который, правда, также содержит недостатки (второстепенная роль Совещательной группы в отборе кандидатов, сохранение нелогичной роли комитета Верховной Рады Украины и его полномочий по проведению собеседований с кандидатами).

Номинально КСУ должен состоять из 18 представителей: Президент, ВРУ и съезд судей назначают по 6 профессионалов. Но 6 декабря в и так недоукомплектованном составе КСУ осталось вообще 13 представителей после увольнения Ирины Завгородней, Сергея Саса, Игоря Слиденко (все трое — квота парламента). КСУ полномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе есть не менее 12 судей. Поэтому сейчас мы близки к опасной ситуации, нужны новые назначения.

13 декабря 2022 г. Верховная Рада приняла в целом закон о КСУ, который не только не решает проблемы политической зависимости судей КС, но и способствует продолжению практики политических назначений.

Следовательно, необходимость доработки процедуры конкурсного отбора и назначения судей КСУ по прозрачной и справедливой процедуре и дальше будет стоять в повестке дня.

Восстановить полноценную работу Высшего совета правосудия

Ровно год назад в Украине стартовала судебная реформа, призванная, в частности, очистить и обновить Высший совет правосудия (акцентирую: ключевой орган судебной системы). Для этого создали специальный орган — Этический совет, привлекая в его состав независимых международных экспертов и предоставив им решающий голос в принятии решений.

Реформа дала первые результаты, еще не начавшись. Большинство тогдашних членов ВСП, опасаясь проверок своего имущественного положения и неудобных вопросов об их деятельности, добровольно отказались от должностей 22 февраля. Для полноценной работы ВСП пяти из 21 члена явно недостаточно. Ведь, согласно Конституции, Высший совет правосудия полномочен при наличии не менее 15 членов. Процесс отбора кандидатов из-за собеседований остановило полномасштабное вторжение.

В марте Верховная Рада срочно проголосовала закон, которым передала часть задач ВСП председателю Верховного Суда. Но важнейшие функции органа — назначение, перевод, наказание, отстранение и увольнение судей — делегировать председателю Верховного Суда или кому-либо другому без изменений Конституции невозможно. Изменить Конституцию во время войны — тоже.

Этический совет возобновил свою работу только в конце апреля. В августе были прекращены полномочия одного члена ВСП и одновременно избраны еще три новых члена. Поэтому в ВСП уже есть семь членов. Для восстановления полноценной работы органа нужно назначить еще восемь. Ровно столько вакантных должностей сейчас есть у съезда судей. Так что необходимо, чтобы в декабре или январе был проведен съезд судей и на нем избирать 8 новых членов ВСП. Это разблокирует работу органа и обеспечит дальнейшие прозрачные конкурсы на должности судей.

Возобновить деятельность окружного административного суда для Киева и области

Ликвидация ОАСК — это только первый шаг. Временно, до создания нового Киевского городского окружного административного суда, его дела рассматриваются и решаются Киевским окружным административным судом (областным). Важно провести прозрачный и открытый конкурс на должности судей в этот суд при участии в процессе отбора обновленных ВСП, ВККС, нового Общественного совета доброчестности. В противном случае имеем угрозу возникновения нового ОАСК.

ВСУ, отбросив врага от Киева, предотвратили план реставрации режима Януковича через ОАСК и КСУ. Теперь мы должны обеспечить, чтобы после победы мы, наши последующие поколения и воины света украинской армии жили в обществе, которое с верховенством права было бы достойно их поступков.

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