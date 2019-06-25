Лидеры голубых океанов Сегодня, 09:22 1049 Цей матеріал також доступний українською

На встрече президента с представителями бизнеса об этом не говорили

Как вы думаете, что нужно для того, чтобы стать эффективным руководителем? Конечно, прослушать курсы по лидерству. Одно или двухдневные. Этого вполне достаточно. И прекратите тратить время и силы на изучение фундаментальных дисциплин. Лишнее это всё, абсолютно пустая и ненужная трата времени.

Как сделать ваш бизнес процветающим? Элементарно! Просто используйте стратегию «голубых океанов» — выдумайте что-нибудь новенькое, такое, чего ни у кого нет и что всем нужно. Это же раз плюнуть. Раз, два и в дамках! И не будет у вас нужды барахтаться в океанах, красных от крови конкурентов, оттачивая до совершенства искусство управления бизнесом.

Как стать перспективным государственным деятелем и понравиться вассалам? Соберите их в одном месте и расскажите то, что они хотят услышать, украсив выступление демократичным поведением «простого» парня и незатейливым юморком. Вот увидите, сработает… Лидерство и «голубой океан» в одном флаконе.

Простые рецепты успеха подменили тяжелый труд. А ведь любое строительство начинается не с декора, с фундамента. Есть ли он у нашего государства и насколько крепок? Сохранились ли в стране институты — власти, права, собственности, образования, составляющие основу любого здорового государства? Институты, которые мы последние десятилетия так активно разрушали и которые, если хотим жить лучше, нужно срочно восстанавливать, а, скорее всего, строить заново. Ведь крепко стоит у нас только один институт — «власти олигархов», который, если я правильно понял слова президента в недавнем выступлении, уже призван к послушанию и даже радушно согласился «покрасить пару киосков». Ну что же, киоски — тоже дело, хотя, лучше бы их снести вместе с малярами.

К большому сожалению, на встрече президента с представителями бизнеса о фундаменте не говорили. Вполне объяснимо. Чем копать ямы, мараться цементом и дышать пылью, например, тратя силы и время, проверяя моральные и профессиональные качества будущих однопартийцев, проще заняться строительством воздушных замков. Большую приватизацию проведем, мораторий на продажу сельхозземель отменим, коррупцию каленым железом выжжем, силовиков служить народу заставим, айтишников от налогов освободим, в дела бизнеса вмешиваться перестанем, рейтинг страны повысим, инвесторов в очередь поставим — вот только неполный перечень основных задач на ближайшие несколько лет.

Что сказать? Завораживает. Так и хочется засучить рукава и броситься возводить этот «Город солнца», на зависть врагам и на радость потомкам. А что уж говорить о том, как не терпится включиться в этот процесс депутатам, которые придут в Раду через пару месяцев; олигархам, влияющим на процессы из тени; чиновникам, кормящимся на неэффективности государства; судьям, выносящим «правильные» и прибыльные решения. Как долго они все ждали, когда наконец-то появится новый лидер и додумается провозгласить эру настоящих реформ.

Жаль только, что на селекцию новых кадров наплевали, ведь именно с неё могло бы начаться возрождение государственных институтов. Настоящих, вызывающих доверие. Но, судя по всему, за великими планами до всей этой кадровой ерунды руки просто не дошли. Есть задачи поважнее!

Когда-то Жан-Жак Руссо написал книгу «Социальный контракт», возвысив идею «социальной необходимости» и поставив её выше закона. Через четверть века этой идеей были оправданы многие смерти французской революции. По прошествии двух с половиной веков мы, в Украине, по-прежнему, руководствуемся той же необходимостью, назначая новых начальников, принимая судебные решения и определяя будущее страны. История нас ничему не учит.

К огромному сожалению, нам наплевать на институты, тот самый фундамент, без которого весёлое и непринужденное общение президента с начинающим ластиться к новой власти бизнесом ничем не отличается от мечтаний одного из гоголевских персонажей, желавшего «выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян».

Бизнесу, говорят, мечты понравились. Чему удивляться — красивые сказки всегда завораживают!

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