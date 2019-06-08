Личный стресс-тест Сегодня, 10:21 Цей матеріал також доступний українською

Перемены в жизни — это всегда потрясение, тревога и страх перед неизвестностью. Как с этим справиться?

«Да уж, — подумалось мне, — я, пожалуй, без труда вспомню десять цитат о том, как прекрасны перемены, и еще двадцать аргументов в пользу того, почему они всегда к лучшему». Этакое успокоительное средство для слабаков. Но в реальности, когда человек встречается с возможностью настоящих перемен, никто особо не бежит с вещами на выход, а пытается как‑то отсидеться в привычном и предсказуемом.

Будем честны с собой: в большинстве своем люди не любят перемен, как бы ни убеждали нас в их пользе Ницше и Кант. Ведь перемены — это однозначно стресс, а способность противостоять стрессу зависит от многих личностных факторов. Да, гуру коучинга мотивируют нас выходить из зоны комфорта, но мы все же эту зону старательно оберегаем, ведь сейчас — единственный момент жизни, в котором мы можем быть уверены. Он и есть наша зона комфорта, наше время, место и обстоятельство, за которое хочется крепко держаться.

С этой пресловутой зоной комфорта связано уже много непонятных вещей: одни не могут из нее выйти, другие войти, третьи — вообще не понимают, о чем речь. Зону комфорта вполне можно воспринимать и как состояние, в котором человек осознал свои потребности, понял, каковы его цели, и сделал так, чтобы жизнь его удовлетворяла по главным параметрам. Но обстоятельствам свойственно меняться: иногда к лучшему, а иногда и к худшему. Нас могут уволить, нас могут оставить близкие, мы можем получить повышение или жениться на дочери миллиардера. Это тоже перемены, и их тоже нужно принять с достоинством.

Сейчас — единственный момент жизни, в котором мы можем быть уверены

Кстати, людям свойственно приводить в качестве эталонного примера именно те случаи, где перемены оказались волшебным ключом, открывшим сказочную дверцу в каморке папы Карло. Но мало кто ведет статистику тех буратин, которые рискнули, но проиграли. Людям в принципе свойственно любую выборку подстраивать под свой личный запрос, и перемены всегда предвосхищает магическое мышление: вместо того чтобы делать реальные дела, мы старательно верим в чудо.

Чтобы этого не произошло, перемен не нужно ждать — их лучше возглавить! То есть стать самому реформатором и инициатором перемен, которые в этом случае вполне реально контролировать и упорядочивать во времени. Хорошая, к слову, опция и весьма полезная. Ученые утверждают, что на привыкание к новому и на формирование новой привычки уходит 21 день. Всего 21 день некоторого дискомфорта — и вы можете ощутить, насколько то, что случилось, стало полностью вашим. Вот она, новая зона комфорта, вот они, новые границы.

Конечно, это очень усредненный показатель, и он может зависеть от психотипа человека и его предыдущего опыта. Да и от того, в каких масштабах планируются перемены. Если это личная история — это одно, а история корпорации, города, страны может быть совершенно другой, более зависимой от факторов взаимного влияния социума на человека и личности на социум. И если отдельный человек способен осознать, принять и подстроиться под новые реалии, пусть это даже назовут конформизмом, то целая социальная группа может быть более инертной, и перемены могут восприниматься как лютое зло, ведь именно это всегда и происходило в истории, когда реформаторов подвергали опале.

Не только сейчас, а во все времена реформы, касающиеся образования, здравоохранения и земли, принимались весьма плохо. И даже мода на ношение бороды или ее бритье всегда воспринималась как нечто радикальное. Общество в целом никак за 21 день не управится со своими привычками. Да, важно запастись терпением и временем и знать, что нам придется пережить социальное расслоение, где одни будут восторженно принимать все новое, а другие — подвергать нещадной критике. И только история всех рассудит. Хотя и она не всегда объективна.

Что же тогда делать с бесконечной тревогой и страхом перед переменами? Осознать, что это ценный опыт? Откровенно говоря, не у всех получается. Скорее, нужно найти в своей жизни что‑то действительно вечное, постоянное и опереться на это. Пусть это будут друзья, семья или любимое дело, пусть это будет цель или мечта, но пусть она будет.

Да, нам всем в жизни хоть раз придется сменить место жительства и не раз — работу, мы часто меняем круг общения и окружение, включая мужей, жен, друзей и партнеров по бизнесу. Никуда от перемен не скрыться, и нам суждено жить в эпоху перемен уже без шансов на стабильность. Остается лишь одно: найти способ вписаться в график перемен и наслаждаться сменой пейзажа и лиц за окном, распахнув объятия новым эмоциям, новым ощущениям и новой жизни.

Колонка опубликована в журнале НВ за 6 июня 2019 года. Републикация полной версии запрещена.



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