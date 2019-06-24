Libra не взлетит Сегодня, 21:05 566 Цей матеріал також доступний українською

Самая главная тема бизнес-новостей прошлой недели была, конечно, о новой криптовалюте от Facebook

Важное отличие от биткоина и других настоящих криптовалют — те не имеют никакого центрального регулирующего органа. А Libra еще как имеет! Это комитет из (пока) 28 основателей — у каждого из которых равноправный голос. Facebook очень мудро взял себе такой же голос, как и у всех, чтобы избежать обвинений в диктате. В комитет входят еще много известных всем компаний: Visa, Mastercard, Paypal, Uber, Vodafone, Booking.

А вот ни одного банка нет. Есть две гипотезы почему. Во-первых, поскольку Libra направлена именно против банков. Во-вторых, потому что каждый банк боится поссориться с Центробанком своей страны — а ни один из них не встретил пока Либру радостно.

Мой прогноз: большинство основателей Libra имеют огромные бюджеты на PR и умеют хорошо работать с журналистами. Будет много статей, выступлений на конференциях и на TED о том, как Libra даст финансовую свободу бедным и несчастным всего мира, позволит всем людям покупать очень нужные товары и услуги. Короче спасет мир.

Будет много демонстраций, например, когда американец переводит немного Либры жителю Африки, а тот на эти деньги открывает свой маленький бизнес. Или напрямую без посредничества больших корпораций и банков (очень трогательно!) покупает у него пакет с органическим кофе, который тот вырастил на своем поле.

Это заставит большие банки встряхнуться и стать более удобными

И так будет лет пять, после чего все спросят, а где же новая валюта? Или просто забудут о проекте. Даже готов допустить, что Libra будет запущена в нескольких маленьких странах, Центробанки которых просто сдадутся перед натиском и лоббизмом Facebook.

А больше ничего не будет. Потому что есть три мощнейших силы, которые противостоят Либре.

Во-первых, центробанки, отстаивающие суверенитет своих финансовых систем, а значит, и стран. Во-вторых, мощнейшее лобби больших банков. И, в-третьих, спецслужбы всех крупных государств. Мы увидим невероятное — ФБР, ФСБ и китайский аналог будут петь в унисон.

Объясню. Сначала: что такое Libra с точки зрения пользователя.

1. Удобна — перевод денег одним нажатием кнопки от любого пользователя Facebook, Instagram, WhatsApp (это все одна империя) к любому другому. Перевод почти бесплатен.

2. Надежна — консорциум основателей Либры купит реальные валюты разных стран мира, а также ценные бумаги развитых стран, с которыми и свяжет Либру. Так что колебания стоимости одного юнита Либры будут минимальны. Она будет привязана, по сути, к корзине, где будут в основном доллары, евро и облигации Европы и Америки.

3. Полностью приватна — так говорит Facebook, который в последнее время отмывая свою репутацию, стал «белым рыцарем» по защите приватности своих пользователей. Он даже создал специальную и отдельную компанию с именем Calibra, чтобы держать в ней всю финансовую информацию о клиентах своих платформ и не смешивать ее с персональными данными, например, которые знает о нас сейчас Instagram. Все звучит красиво — отдельные серверы от тех, где держат нашу информацию социальные платформы.

Можно сказать, что со своей базой в более чем 2.5 миллиарда клиентов на трех основных платформах, Facebook хочет создать операционную систему для того, чтобы переводить обычные деньги по всему миру. Причем дешево и удобно.

Для референса: криптоплатформы вроде биткоина удовлетворяют третье условие, но не 1 и 2. Они очень неудобные для обычного человека (поэтому все фантазии об оплате биткоином кофе в Старбаксе так и остались фантазиями) и очень ненадежные (колебания стоимости биткоина стали легендарными).

Есть еще китайская система WeChat, которая внутри Китая является операционной системой платежей поверх обычной банковской системы, то есть имеет и 1 и 2. Но, конечно, не удовлетворяет пункт 3 — Компартия Китая хочет и может знать все о своих гражданах!

Так вот — для простоты — Facebook придумал объединить только преимущества WeChat и биткоина и сделать новую валюту доступной для всего мира (да мы все знаем, что Facebook и Instagram запрещены в Китае, но Whatsapp же доступен).

Одна из главных причин почему это будет востребовано — банки в основном не хотят меняться. Они остаются дорогими для клиентов, очень неудобными, да и еще и не хотят открывать счета людям и компаниям из бедных стран, особенно в долларах.

Поэтому во всех странах появляются дисрапторы типа Монобанка, которые решают проблему простоты/удобства, но не могут решить проблему надежности (вряд ли вы будете держать в Монобанке все свои сбережения). А вот Facebook и его перечисленные партнеры могут решить и вопрос с надежностью.

А теперь о грустном.

Центробанки США, Британии и Европы выразили удивление, что перед объявлением такого огромного проекта Facebook не зашел «посоветоваться». Что в переводе означает: Facebook понимал, что после такого «совета» объявлять будет не о чем. Поэтому пошел в атаку. SEC (Комиссия по регулированию ценных бумаг в США) сказала, что будет очень долго изучать вопрос. Ведь пока Libra выглядит как новая ценная бумага, которую надо регистрировать и регулировать.

Сенат США (что удивительно — представители обеих партий) потребовали Facebook к себе отвечать на много вопросов. Представители спецслужб (предсказуемо) сразу же заявили, что всякие террористы и наркодилеры будут использовать Libra для своих темных дел.

Представим, как Libra будет работать в Украине — это будет прямой конкурент Приват24. Причем очень опасный: каждый сможет держать свои средства в долларах, отправлять и принимать платежи по всему миру. Власти Украины не будут ни контролировать, ни даже видеть эти транзакции. На такое никогда не согласится Нацбанк Украины (ведь люди не доверяют гривне, и она быстро проиграет доллару и внезапно значительная часть финансовой системы страны выйдет из-под контроля) и Минфин (кто будет сдавать декларации о доходах, если все транзакции можно спрятать?). Они потребуют у Facebook получать украинскую банковскую лицензию, а также выполнять функции налогового агента. Так же и в других странах. Если Facebook согласится, то простоте и приватности придет конец. Если откажется, то его будут пытаться (с разным успехом) блокировать во всех странах. А это мы еще не говорили про все национальные и наднациональные органы, которые будут обсуждать вопросы возможного отмывания денег. И в первую очередь американские спецслужбы потребуют контролировать платформу Libra, отрезать от нее граждан многих стран, ввести в нее санкционные списки и службу комплаенса. И где же тут будет простота и удобство?

Поэтому — проект провалится. Но из позитива — это заставит большие банки встряхнуться и стать более удобными и (очень хочется верить) уменьшить свою маржу.

Извините, что расстроил. Ведь многие уже мечтали, что скоро все будет 1) быстро, 2) дешево и 3) качественно. Я всегда отвечаю — выберите из этого списка любые два пункта. Все три невозможны.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

