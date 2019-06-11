Либертарианство и экономика. Что может изменить Зеленский Сегодня, 12:11 Цей матеріал також доступний українською

Если мы намерены застолбить за собой хотя бы скромное место в клубе индустриально развитых стран, нам необходима новая государственная политика

В конце мая был опубликован рейтинг конкурентоспособности стран, составленный экспертами Международного института управленческого развития. За год Украина поднялась на пять позиций и заняла 54 место. Но с учетом того, что в рейтинге представлены 64 страны, нынешнее место нашей страны не дает поводов для оптимизма. Почему так получается?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что такое конкурентоспособность страны. На мой взгляд, она в первую очередь зависит от способности промышленности страны вводить новшества и модернизироваться, чтобы выпускать современную высокотехнологичную продукцию с высокой долей добавленной стоимости. Также на конкурентоспособность национальных производителей положительно влияет степень развитости конкуренции внутри государства, требования, предъявляемые потребителями к качеству отечественных товаров и услуг. Добавлю, что Украины нет в рейтинге ОЭСР по доле высокотехнологичных отраслей в национальном ВВП, как и нет нашей страны в рейтинге Всемирного банка по доле высокотехнологичной продукции в национальном экспорте. Что ярче этого может иллюстрировать конкурентоспособность отечественной экономики?

Сейчас конкурентоспособность экономики формируют не столько выгодное географическое положение, природные ресурсы и низкие цены на них и труд, сколько уровень производительности труда и использования новейших технологий. У нас много лет главным конкурентным преимуществом считалось географическое положение, которое в силу известных причин военного характера преимуществом быть перестало. Осталась только низкая стоимость рабочей силы. А также низкая цена природных ресурсов, что создает преимущества не стране, а тем дельцам, которые эти ресурсы эксплуатируют, и чиновникам, которые им это позволяют.

Есть сферы, где либерализация критически необходима

При обеспечении конкурентоспособности кроме таких традиционных показателей, как производственные затраты на единицу совокупных затрат труда и капитала, большую роль играют такие факторы как объем инвестиций в новые технологии, уровень развития науки и профессионального образования. Инвестиции в научно-исследовательскую деятельность в Украине составляют 0,4% ВВП. А, например, в Ирландии — 4, 3%, в Италии — 3,3%, в США — 2,8%. Но зачем равняться с лидерами в инновациях, если даже по сравнению с бывшими соцстранами мы очень серьезно отстаем по этому показателю, что, например, в Грузии составляет 2,9%, в Венгрии — 2,2%, в Словении — 2, 2%? Во многих отраслях именно преимущество в научно-исследовательской деятельности дает фирмам возможность улучшать свои рыночные позиции. Интеллектуальный капитал многократно увеличивает приложенные усилия.

Государственная политика в разных странах может строиться на различных теоретических и идеологических принципах — с применением постулатов различных экономических школ. Но вряд ли можно добиться существенных сдвигов в повышении конкурентоспособности страны без национальной стратегии экономического роста, тактики повышения возможностей национальной экономики с учетом международных хозяйственных связей. Государство в странах с развитой рыночной экономикой непосредственно участвует не только в правовом регулировании экономики, создании производственной и социальной инфраструктуры, в научно-исследовательской деятельности, но и в выработке стратегии политически и стратегически важных предприятий вместе с их акционерами и руководителями. Примеров тому достаточно в автомобильной промышленности США, Германии, Японии, Южной Кореи, в нефтегазовом комплексе США, Саудовской Аравии и Норвегии, банковской сфере многих стран.

Конкурентоспособность государства сейчас, во время третьей промышленной революции, определяется не размером ВВП или объемом экспорта, а суммой добавленной стоимости, создаваемой в промышленности, а также местом страны в глобальных цепочках добавленной стоимости. Чтобы повысить конкурентоспособность Украины, нашим предприятиям необходимо включаться в эти цепочки, но не с сырьем — здесь мы встроены в цепочку добавленной стоимости, но находимся в самой маржинальной точке — а с продукцией с заметной долей добавленной стоимости.

Как это сделать? Здесь предлагаю тщательно обдумать тезис одного из членов команды президента о том, что идеологией развития Украины должно быть либертарианство. По крайней мере попытаться разделить сферы, где такая идеология послужит развитию украинской экономики, а где нужно точечное, но активное участие государства.

На позиции любой страны в мировой экономике прежде всего влияет состояние ее производителей на внутреннем и внешнем рынках. Возможность государства занять достойное место в глобальной экономике зависит от того, насколько быстро ее фирмы смогут занять привлекательные ниши на мировых рынках товаров и услуг, а затем удерживать их. Поэтому базис экономической стратегии государства с конкурентоспособной экономикой лежит в плоскости анализа, прогнозирования и поддержки производителей, или уже имеют конкурентные преимущества, способные приобрести их в ближайшем будущем.

Если мы хотим, чтобы и дальше конкурентные преимущества имели только те украинские компании, которые занимаются выращиванием сельхозпродукции, добычей горнорудного сырья и производством металлопродукции низких переделов, то либертарианство нам подойдет. Правда, так мы законсервируем технологическую отсталость нашей страны и закрепим зависимость от меняющейся конъюнктуры международных сырьевых рынков. Если же мы намерены застолбить за собой хотя бы скромное место в клубе индустриально развитых стран, нам необходима государственная политика в тех отраслях промышленности, где Украина имеет или может иметь конкурентные преимущества — аэрокосмической отрасли, сельскохозяйственном, судостроении, транспортном машиностроении, военно-промышленном комплексе. Отечественные компании из этих секторов экономики должны искать на рынках высокомаржинальные ниши, где смогут приложить усилия к созданию продукции, пользующейся спросом, используя существующий научно-технический потенциал. А государство должно их поддерживать, сопровождая экспортные контракты, упрощая логистику, создавая рекламу и продвижение, обеспечивая гарантии, страхованием и даже участвовать в финансировании.

При этом нужно понимать, что есть сферы, где либерализация критически необходима. Неформальная экономика в Украине, состоящая из незарегистрированных предприятий, которые не платят налоги, сопоставима примерно с третьей частью ВВП (Недавно профильный вице-премьер заявил, что по состоянию на конец 2018 теневая экономика оценивается в 30% ВВП страны) и обеспечивает процветание коррупции. Отсюда следует, что пока Украина будет в числе отстающих по критерию простоты бюрократических процедур, которые некорректно сравнивать даже с европейскими, которые считаются достаточно громоздкими, шансов на мощный рост экономики немного.

Но все же не менее важна проактивная роль государства в экономике. Главной целью экономической политики Украины должно быть повышение конкурентоспособности страны на инновационно-высокотехнологичной основе и создание государством всех необходимых условий для этого.

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