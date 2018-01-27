В ожидании зарплаты

Текст опубликован в приложении НВ Мир в 2018 году. Републикация полной версии запрещена

Если в 2018‑м правительство продолжит политику роста доходов, уровень жизни, хоть и очень медленно, но будет расти. Основные контраргументы связаны с влиянием роста доходов на безработицу и повышением цен. Как свидетельствуют результаты соцопросов, больше всего украинцы боятся инфляции (это страшит три четверти опрошенных), несвоевременной выплаты зарплаты и безработицы (три пятых). На самом же деле рост заработной платы из‑за невысокого удельного веса затрат на рабочую силу в себестоимости продукции играет далеко не главную роль в росте цен. Гораздо более весомым оказывается влияние затрат на оплату коммунальных услуг, бензина и прочее.

Замораживание же зарплат, пенсий и других социальных трансфертов в таких условиях не только приводит к падению уровня жизни и росту бедности широких масс населения, но и препятствует формированию необходимого платежеспособного спроса.

Население страны продолжит стареть

Медленные темпы роста экономики и уровня жизни означают отставание от развитых (и даже не очень развитых) стран Европы, что поспособствует росту миграционных настроений, прежде всего среди тех, чья профессия пользуется спросом за границей (медиков, инженеров, биологов, квалифицированных строителей, сварщиков, стюардов). Причиной миграции станет и разрыв между ожиданиями населения и реальной ситуацией: и в качестве жизни, и в отношении событий на Донбассе, и в оплате труда, и в преодолении коррупции.

Практически неминуемо дальнейшее сокращение численности населения: продолжающееся уже долгие годы превышение смертности над рождаемостью усилится миграционным оттоком, причем трудовая миграция, нацеленная на европейские страны, трансформируется в стационарную. Вероятнее всего общая численность населения Украины к 2030 году составит 41 млн человек, а если не удастся вернуть Крым— 38 млн.

Кроме того, население страны продолжит стареть. Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований им. Птухи Национальной академии наук Украины, к 2030 году 13% жителей перешагнут 70‑летний рубеж, а на 100 человек активного возраста (20–64 года) придется 34 человека в возрасте 65+ (среди женщин это соотношение достигнет 43).

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