Почему важно сохранить льготные налоговые условия для IТ-сектора 15 декабря, 14:45 Эксклюзив НВ

Технологическая отрасль может стать основным драйвером послевоенного развития страны. Но для этого необходимо убедиться, что технологические компании и специалисты отрасли останутся в Украине

Задача государства — создать выгодные условия для их развития.

По исследованию IT Research Resilience, к концу 2021 года в Украине было 285 тысяч ІТ-специалистов. По состоянию на май этого года 50−57 тысяч из них уже находились за границей. Впрочем, ІТ достаточно несбалансированная, с точки зрения пола, отрасль. Около 75% специалистов — мужчины, которые сейчас не могут уехать из страны. А это значит, что реальный «отток мозгов» может стать ощутимым после нашей победы.

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Сейчас нужно определить два момента: сколько специалистов уедут из страны, как только ограничения на выезд будут сняты, и сколько из уехавших останутся за границей?

Согласно опросу ІТ-портала DOU, 14% ІТ-специалистов, выехавших за границу, уже не планируют возвращаться домой. 13% от тех, кто сейчас в Украине, планируют выехать при первой возможности. Еще 27% опрошенных рассуждают о релокейте, но пока ничего для этого не делают.

В последние десятилетия ярко демонстрируют, что технологическая отрасль может стать одним из драйверов развития экономики. Даже сегодня, несмотря на войну и экономический спад, она продолжает расти. По данным НБУ, сумма уплаченных ІТ-индустрией налогов и сборов за 9 месяцев 2022 составляет 48 млрд грн.

Для того чтобы ІТ-сектор не только помог в восстановлении экономики страны, но и вывел Украину в топ среди европейских стран, у людей и компаний должны быть лучшие условия для развития бизнеса, чем в соседних странах. И законодательную основу для этого необходимо готовить уже сегодня. Мы хотим, чтобы в нашей стране создавались миллиардные компании, а количество специалистов росло.

Государство должно поддерживать технологический сектор

Значительным достижением для нас стало введение наиболее удобного налогового пространства Европы — Дия. Это особое правовое и налоговое пространство, к которому присоединились более 400 резидентов. А это 33 тысячи специалистов, которые создают уникальные технологические продукты и развивают украинскую экономику. Мы создаем для этого не только лучшие условия для развития компаний, но и занимаемся комплексно реформой IT-образования.

Одна из ее частей — проект IT Generation, позволяющий украинцам овладеть новыми профессиями и в будущем приобщиться к развитию технологического сектора. В рамках проекта уже учатся первые 2200 студентов. Уверен, что развитие IT-образования поможет увеличить количество профессионалов в индустрии.

Цель — сделать все возможное, чтобы украинские специалисты и технологические компании оставались в стране и масштабировались. А топовые мировые стартапы выбирали Украину как место для дальнейшего развития. Важным шагом в достижении цели станет продление льгот на уплату НДС для украинских продуктовых компаний.

Такая практика уже существует в Украине. В 2013 году освободили от НДС сделки по поставкам программного обеспечения внутри Украины. Благодаря таким условиям, украинская ІТ-сфера развивается здесь, а не за пределами страны. Однако действие этой льготы заканчивается в январе 2023 года.

Освобождение локальных компаний от НДС привело к значительным результатам. Так, экспорт ІТ-услуг вырос с $0,9 млрд в 2012 году до рекордных $7,4 млрд, прогнозируемых Ассоциацией IT Ukraine по итогам 2022-го. Кроме того, ежегодно растет количество уплаченных налогов. Только за прошлый год отрасль принесла в бюджет 42,6 млрд грн.

В то же время, страны продолжают конкурировать за людей, чтобы найти таланты. Потому что люди — самый ценный капитал. Поэтому ухудшение условий обложения национального IT-сектора может спровоцировать отток бизнеса. Особенно в условиях полномасштабной войны. По данным ассоциации IT Ukraine, 59,3% участников рынка оценивают сохранность льгот как важное решение для поддержания конкурентоспособности их бизнеса.

Минцифра видит несколько вариантов развития событий по льготе на уплату НДС. Первое — простое продолжение в том же виде, в котором льготы существовали последние 10 лет. Соответствующий проект летом подал в Верховную раду Ярослав Железняк.

Второй вариант — продолжение действия льготы только для резидентов Дия. Разрабатывая это уникальное правовое пространство, мы гарантировали резидентам стабильность условий на ближайшие 25 лет. Логичным вариантом было бы сохранение и действующего режима уплаты НДС.

Государство должно поддерживать технологический сектор. Ужесточение налоговой нагрузки негативно воспримут бизнес и инвесторы, и это может повлечь за собой не только торможение новых проектов, но и отток капитала из Украины. Несмотря на военное положение, ІТ-индустрия обеспечила $6 млрд экспортных поступлений за 10 месяцев 2022 года. IT-экспорт вырос на 10% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. Это делает отрасль едва ли не единственной сферой экспорта, которая имеет положительную динамику.

Сохранение условий развития ключевых сфер экономики должно стать приоритетом. Только так мы сможем убедиться, что после победы экономика Украины справится со всеми вызовами, которые появятся на этом пути.

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