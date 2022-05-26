Начало лета будет тяжелым 26 мая, 23:03 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 26 мая 2022 года

● Через четыре дня ЕС предложит новое оружие Украине, а РФ — конфискации. В распоряжении журналистов оказался проект решения саммита лидеров Евросоюза, который стартует 30 мая. Как сообщило издание EUobserver, европейские страны готовят новый пакет военной и финансовой помощи для Украины и предложения по ужесточению санкций против РФ.

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● Так, Евросоюз намерен продолжить вооружать ВСУ. Кроме того, лидеры стран ЕС готовы к реализации законных мер по конфискации российского имущества в Европе, чтобы в дальнейшем использовать замороженные активы для восстановления Украины.

● В подготовленном проекте решения также резко критикуется шантаж кремлевского режима по поводу блокирования экспорта украинского зерна, последствием которого может стать глобальный продовольственный кризис.

● При этом скандальная инициатива Италии, Венгрии и Кипра внести в документ призыв к Украине и РФ по поводу немедленного прекращения огня была отвергнута.

● Две задачи осторожного НАТО. Альянс сейчас должен продолжать оказывать поддержку Украине и не допустить эскалации войны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

● «Первая задача НАТО — оказывать поддержку и в долгосрочной перспективе. Поэтому я обращаюсь к союзникам с просьбой пополнить запасы. Потому что это все больше и больше война на истощение», — сказал Столтенберг.

● Вторая задача — не допустить эскалации. «Наша основная ответственность — защитить всех наших союзников, миллиард людей, живущих в странах НАТО. Война в Украине ужасная, жестокая. Но если это перерастет в полномасштабную войну между НАТО и Россией, это принесет гораздо больше вреда», — пояснил генсек Альянса.

● По словам главы НАТО, Путин совершил большую стратегическую ошибку: «Он планировал достичь поставленных целей в течение недели. Сейчас 13-я неделя войны, и российские войска вытеснены из Киева, Харькова и севера страны». Однако Столтенберг добавил, что войны непредсказуемы: «И никто не может с уверенностью сказать, когда и чем закончится эта война».

● Танки и самолеты — под запретом. Между странами НАТО существуют неформальные договоренности воздерживаться от поставок в Украину отдельных систем оружия — самолетов и танков. Об этом написала немецкая Die Zeit. Мол, риск прямого военного столкновения между государствами НАТО и страной-агрессором РФ должен быть как можно ниже. Издание пишет, что в Альянсе существует опасения, что страна-агрессор могла бы официально рассматривать поставку западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять ответные военные меры.

● Об этом неформальном решении известно в Берлине. «Комитет по обороне был полностью проинформирован об этом в середине мая», — сказал спикер по оборонной политике парламентской группы СДПГ Вольфганг Хельмих.

● Лондон демонстрирует решительность. На агрессию России нужно отвечать силой, а попытки «умиротворить» кремлевского диктатора являются опасными, считает Лиз Трасс, глава МИД Великобритании. «Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины военной помощью и санкциями. Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа», — заявила она.

● Британский министр намерена требовать увеличения поставок оружия Украине и ужесточения санкций против РФ. «Мы не должны позволить, чтобы в Украине развился затяжной и все более мучительный конфликт», — подчеркнула она.

● Шантаж Кремля не удался. США отвергают предложения РФ об отмене санкций в обмен на разблокирование доступа к украинским портам, заявил Нед Прайс, официальный представитель Госдепа. «Конечно, мы не будем снимать санкции в ответ на пустые обещания. И раньше мы слышали пустые обещания от Российской Федерации. Я думаю, у нас есть основания для скептицизма, когда мы слышали разные обещания и предложения из России», — отметил он.

● Представитель Госдепа назвал ужасным, что Россия стремится использовать продукты питания и энергию как оружие.

● В заблокированных РФ после начала войны украинских портах находится более 20 млн т зерна.

● Турция предлагает коридор. Анкара ведет переговоры с Киевом и Москвой об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

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● Почувствует весь мир. Российское вторжение в Украину и его влияние на цены на продукты питания и энергоносители, а также доступность удобрений могут спровоцировать глобальную рецессию. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

● По словам Малпасса, экономика Германии, четвертая по величине в мире, уже существенно замедлилась из-за повышения цен на энергоносители. Сокращение производства удобрений может ухудшить условия в других странах, добавил глава Всемирного банка: «Когда мы смотрим на мировой ВВП… сейчас трудно понять, как нам избежать рецессии».

● Большая заморозка. Евросоюз заморозил $24,5 млрд активов российского центрального банка, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. «С начала войны в Украине в ЕС заблокировано около 23 млрд евро, и эта цифра намного меньше, чем $100 млрд, замороженных Соединенными Штатами», — уточнил он.

● Кроме того, по словам чиновника, страны ЕС также заморозили материальные активы на сумму около 10 млрд евро, включая яхты и виллы, связанные с олигархами и чиновниками Кремля.

● Гостья из будущего НАТО. Премьер Финляндии Санна Марин впервые приехала в Украину с визитом. Перед встречей с президентом Украины она посетила Ирпень и Бучу. «Было очень тяжело смотреть на то, что Россия сделала с этими городами. Очень многие погибли. Но одновременно вызывает восхищение героический дух украинского народа, который сражается за свою свободу и за всю Европу», — заявила премьер Финляндии.

● А Владимир Зеленский в своих соцсетях подчеркнул, что военная помощь Финляндии для Украины очень ценна, и поблагодарил ее за поддержку.

● Путин зря переводит бумагу. Никто и никогда не признает принудительную выдачу паспортов РФ жителям захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины, заявил глава представительства Евросоюза в Киеве Матти Маасикас. В своем Twitter он отметил, что Кремль был вынужден отказаться от идеи проведения «референдума» на захваченных территориях, решив заменить ее паспортизацией населения.

● 24 мая Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей.

● С РФ возможен визовый режим. Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о введении визового режима для граждан РФ и заявил, что поддерживает усиление контроля за въездом россиян в Украину. Он сообщил, что направил премьеру Денису Шмыгалю письмо с просьбой отработать данный вопрос.

● Президент Владимир Зеленский наградил еще 144 украинских военных. Из них 17 — посмертно.

● Российские оккупанты обстреляли Харьков, в результате чего погибли четыре человека, еще семь пострадали.

● Тяжелые бои на Луганщине. Российские оккупанты пытаются закрепиться в районе Северодонецка и совершить прорыв по всем направлениям Луганской области, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. По его словам, войска РФ применяли в населенных пунктах региона артиллерию и авиацию. По Лисичанску оккупанты нанесли мощный и продолжительный артиллерийский удар.

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● Вечером 25 мая враг штурмовал Нырково и села Попаснянской громады, а также вел штурмовые действия в направлении населенных пунктов Устиновка и Камышеваха, успеха не имел. «В Луганской области горячо повсюду. ВСУ дают достойный отпор рашистам», — добавил Гайдай.

● Русские усиливают натиск и идут на окружение. Оккупанты планируют усилить натиск на Северодонецк, полагают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Россияне, по оценкам экспертов, уделили первостепенное внимание наступлению к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к юго-западу от Северодонецка и завершить окружение Луганской области.

● Захватчики, вероятно, вошли в Лиман (город западнее Северодонецка) и могут использовать этот плацдарм для координации наступления к юго-востоку от Изюма, чтобы начать атаку на Северск (город юго-западнее Северодонецка, между последним и Славянском).

● По данным ISW, оккупанты могут начать битву за Северодонецк до того, как полностью отрежут украинские линии связи к юго-западу и северо-западу от этого админцентра Луганщины.

● По утренним данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении главные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки.

● Обстановка обостряется. «Обстановка остается сложной и имеет признаки к дальнейшему обострению. Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и окружения наших войск. Бои на сегодня достигли максимальной интенсивности, враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях, — заявила замминистра обороны Анна Маляр. — Впереди нас ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы, и надо понимать, что это война, и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны».

● По словам Маляр, агрессор осуществляет интенсивное огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе, применяет тактические ракетные комплексы, авиацию и артиллерию.

● Начало лета будет тяжелым. У врага еще много оружия и следующие несколько недель будут очень тяжелыми, написал в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, страна-агрессор изменила тактику, сосредоточив войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей, планируя выйти на их админграницы.

● Дело идет к 30 тыс. С начала войны РФ потеряла в Украине около 29,6 тыс. своих солдат, а только за последние сутки — 150. Такие подсчеты обнародовал Генштаб ВСУ.

● Также оккупанты лишились почти 9 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1315 (+10 за сутки), боевые бронированные машины — 3235 (+22), артсистемы — 617 (+11), реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 201 (+0), средства ПВО — 93 (+0), самолеты — 206 (+1), вертолеты — 170 (+0), беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 501 (+11) и многое другое.

● «Голубые береты» провалились. Российские элитные воздушно-десантные войска (ВДВ) провалили — с огромными потерями — как минимум три операции в ходе вторжения в Украину. Такую оценку озвучили в Минобороны Великобритании.

● Главными операциями, закончившимися поражением ВДВ, стали: попытка наступления на Киев через аэродром Гостомеля в марте, застопорившееся с апреля наступление на Изюмском направлении, недавняя неудачная и обернувшаяся большими потерями переправа через реку Северский Донец на Луганщине.

● «Российская доктрина предполагает использование ВДВ для выполнения одних из самых сложных операций. ВДВ численностью 45 тыс. человек состоит в основном из профессиональных контрактников. Его члены пользуются элитным статусом и получают дополнительную оплату», — уточнили британцы. Однако в Украине Россия использовала десантников для выполнения задач, которые лучше подходили для механизированных войск, поэтому подразделения ВДВ понесли тяжелые потери.

● Мариуполь готовят к «русскому миру». В Мариуполе российские оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября, рассказал советник мэра города Петр Андрющенко. «То есть без каникул. Основная цель — деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе. Детям все лето будут (вбивать в голову) преподавать русский язык и литературу, историю россии и математику на русском», — пояснил он.

● По словам Андрющенко, оккупанты планируют открыть девять школ, но удалось убедить всего 53 учителя. «По 6 учителей на школу — яркая иллюстрация русского образования в Мариуполе при оккупации», — резюмировал он.

● Лишить Кирилла престола. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний призвал вселенского патриарха Варфоломия лишить главу РПЦ Кирилла престола за поддержку военной агрессии РФ. По словам Епифания, глава РПЦ руководствуется фашистской идеологией так называемого «русского мира», завернутой «в блестящую фофудию проповедей».

● Ахметов готов судиться с РФ за миллиарды. По восстановительной стоимости потери мариупольских заводов компании СКМ Рината Ахметова — ММК им. Ильича и Азовстали — из-за российской агрессии составляют $17−20 млрд. «Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении к России», — заявил НВ сам Ахметов.

● Бизнесмен напомнил, что после начала войны такие предприятия как Азовсталь, ММК им. Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики из инвестпортфеля СКМ частично либо полностью уничтожены, либо вынужденно выведены из эксплуатации. «Капитализация этих объектов к началу войны составляла десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к России и потребуем должную компенсацию всех убытков и потерянного бизнеса», — сказал Ахметов.

● По его словам, уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. «Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях», — заявил бизнесмен.

● Норвежский гигант покидает страну-агрессора. Норвежская энергетическая компания Equinor завершила выход из всех совместных предприятий в России. Она передала Роснефти свои доли участия в четырех совместных предприятиях в РФ и освобождается от всех будущих обязательств. «Также подписано соглашение о выходе из Харьягинского проекта», — уточнили норвежцы.

● Внеоборотные активы компании в РФ к концу 2021 года составляли $1,2 млрд. Equinor работает в России более 30 лет, имеет соглашение о сотрудничестве с Роснефтью, в рамках которого компании осваивали месторождения на участках в Восточной Сибири. Также в рамках соглашения о разделе продукции она входила в консорциум, разрабатывающий часть Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком автономном округе с долей в 30%.

● Нашли 200 т соли. Сеть супермаркетов Сильпо договорилась о поставках соли с производителями в Украине и за рубежом. Об этом НВ Бизнес сообщили в Fozzy Group, в которую входит сеть Сильпо. Речь идет о поставках 200 т соли с внешних рынков — из Польши, Румынии и Турции. Кроме того, минерал к столам украинцев подаст и старейший отечественный производитель — Дрогобычская солеварня.

● Дефицит соли в Украине возник после того, как крупнейший национальный производитель — государственная Артемсоль — приостановил свою работу из-за постоянных обстрелов. Цена упаковки в 1,5 кг в Киеве составила 40 грн, а в некоторых случаях — и все 70 грн.

И для финала:

● НБУ продолжит держать курс. Нацбанк не планирует отказываться от фиксированного курса гривни и расширять коридор курсов на межбанковских торгах по формуле «официальный курс +1%». Также НБУ не обсуждает повышение самого официального курса. Об этом замглавы госрегулятора Юрий Гелетий рассказал Forbes UA.

● «Пока держим все так, как есть. Фиксированный курс [29,25 грн/$] помогает сдерживать темпы роста цен и удовлетворять потребности экономики, которая медленно приходит в себя. Далее будем следить за ситуацией на рынке», — пояснил Гелетий. И отметил, что фраза его шефа Кирилла Шевченко о возможном отказе от фиксации курса еще до прекращения военного положения была вырвана из контекста.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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