Философия нас предупреждала о войне 20 лет назад 23 марта, 17:03

В связи с неприятными фактами плагиата в философской диссертации поднялись голоса, бездумно компрометирующие философию

Популярный общественный активист, которого я очень уважаю, к всеобщему удивлению заявил, что это не практическое и поэтому не нужное знание. Не говоря уже о попытках коллег по ФБ самостоятельно определить «наука это или не наука», что можно было бы приветствовать только за заинтересованность, а не за ее минимальное понимание. Но разве они виноваты, что не знакомы с философией.

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Примером для знакомства может служить очередное идиотское заявление Медведева. Он, как опасный кремлевский шут, кристаллизовал путинскую идеологию войны — «Украина — это историческая часть России», я напомнил заключение украинской философской статьи из далекого 2003 года, перепечатанной не только в замечательном журнале Ї:

Философия является практическим знанием для того, кого она любит

«Самый перспективный, с нашей точки зрения, путь наших [Украины и России] национальных и геополитических отношений — это «признание излома украинской и русской культур, их максимальной независимости, скажем так, всегда имеющегося абсолютного отличия культурных миров… Формулировка этой крайне обостренной позиции в понимании и переживании культурполитических отношений Украины и России (так же, как и других посткоммунистических стран)… [есть] лишь регулятивный идеал полного отказа от претензий на любую универсалистскую культуру, в том числе — от утверждений той или иной стороны об исторической общности, общих культурных ценностях, этническом единстве и т. п. Лишь в перспективе исходного принятия взгляда об абсолютном отличии культурных миров угомонятся желающие господствовать от имени общих культурных ценностей и достижений, те, кто понимает культуру не как цель, а лишь как средство собственного политического утверждения и борьбы. Методология толерантности составляет лишь регулятивный идеал признания Другого как культурно абсолютно равноправной, такой ценной общественной единицы, за непризнанием автономности которой — тень самого страшного конфликта: сокрушительной войны миров».

И война пришла вместе с «русским миром». Философия предупреждала нас всех об этом 20 лет тому назад.

Вывод из всего этого фейсбучного хайпа прост: философия является практическим знанием для того, кого она любит. Она ведь «филос».

И еще одно: неудивительно, что философия любит практически самые развитые страны, которые развиты именно потому, что она создает их «софос». И не только в науке и технологиях, но прежде всего политическую мудрость их демократий.

Так кого фило софос?

Текст опубликован с разрешения автора

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