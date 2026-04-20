Надо вернуть людям право на защиту
Почему я за легализацию оружия и частные охранные компании
Право на защиту своей жизни от преступников, террористов, российских оккупантов, ракет, дронов
Считаю, что его нужно вернуть людям. А вместе с тем снять запрет пользоваться услугами вооруженной защиты с помощью частных сервисов как альтернативой госуслуг.
Частное ПВО уже начало действовать и будет развиваться, это отличный кейс. Привлечение людей и бизнесов к охране в разы увеличит ресурсы, инвестиции в сектор безопасности.
Представьте утопическую ситуацию — людям в целой стране запретили готовить себе еду и открывать частные рестораны. Люди питаются в бесплатных столовых. Представили?
И тут в какой-то момент снимают запреты, ограничения и моментально рынок еды наполняется многообразием, качеством и сервисом. Так же произойдет с услугами безопасности.
Если бы охранники супермаркета, посетители, прохожие владели оружием, жертв можно было избежать. Поэтому я за легализацию оружия и частные охранные компании!
Текст опубликован с разрешения автора