Надо вернуть людям право на защиту

Почему я за легализацию оружия и частные охранные компании

Право на защиту своей жизни от преступников, террористов, российских оккупантов, ракет, дронов и т. д. — это естественное право каждого человека.

Считаю, что его нужно вернуть людям. А вместе с тем снять запрет пользоваться услугами вооруженной защиты с помощью частных сервисов как альтернативой госуслуг.

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Частное ПВО уже начало действовать и будет развиваться, это отличный кейс. Привлечение людей и бизнесов к охране в разы увеличит ресурсы, инвестиции в сектор безопасности.

Представьте утопическую ситуацию — людям в целой стране запретили готовить себе еду и открывать частные рестораны. Люди питаются в бесплатных столовых. Представили?

И тут в какой-то момент снимают запреты, ограничения и моментально рынок еды наполняется многообразием, качеством и сервисом. Так же произойдет с услугами безопасности.

Если бы охранники супермаркета, посетители, прохожие владели оружием, жертв можно было избежать. Поэтому я за легализацию оружия и частные охранные компании!

P. S. В свой выходной день наш коллега-водитель Ярослав оказался в самом центре теракта. Получил сквозное пулевое ранение. Его состояние, к счастью, стабильное, держим с ним связь и желаем выздоровления!

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Текст опубликован с разрешения автора