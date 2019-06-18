Лайфхаки Нью-Йорка для украинского бизнеса Вчера, 15:03 Цей матеріал також доступний українською

Ключевой секрет развлекательной индустрии американского мегаполиса — поставить себя на место рядового туриста

Нью-Йорк, весь проникнутый деловитостью и денежными потоками, неплохо умеет развлекаться. Причем умеет это делать так, как мало какой другой город на планете.

Это вполне логично, ведь эффективно работать можно только в той среде, которая предоставляет тебе возможность хорошо расслабиться.

Чему может научить нью-йоркский рынок развлечений? Самое главное — это то, что рынок развлечений американского мегаполиса заточен под индивидуализм. Хочешь банально выпить под ритмы бруклинского джаза? Вперед. Хочешь получить интеллектуальное удовольствие? Тоже запросто.

Я вынес несколько уроков из того, как работает рынок развлечений Нью-Йорка. Если вы зайдете в любой культовый бар или ресторан — там непременно будет уголок для Инстаграма. Скажем, неоновая надпись с незамысловатым лозунгом вроде «Любите жизнь!», выставленный свет и пространство для позирования. Вы удивитесь, но к этим уголкам поздним вечером выстраивается целая очередь любителей взбодрить свою аудиторию в Инстаграме свежими яркими кадрами.

В книжных магазинах популярны издания вроде путеводителя по Нью-Йорку для любителей Инстаграма. В таких путеводителях указаны ключевые локации для запоминающихся фотокадров и несколько креативных уловок, как сделать ваш кадр уникальным. Ведь не секрет, что многие владельцы смартфонов не владеют всем инструментарием фотосъемки, который может предложить смартфон, а потому подобные издания вдвойне полезны.

Раскладки печатной прессы в книжных магазинах огромны — представлены сотни журналов и газет. От хорошо известных The Economist, The Altantic и Mother Jones до периодических публикаций о новостях в языке программирования Python, полезном питании и дизайне интерьеров. Обязательный момент в книжных магазинах — кофейня, где можно взять кофе, разложить выбранные книжки или журналы и выбрать то, что ты хочешь унести домой.

Ресторанный рынок Нью-Йорка отличается не только качеством меню, но и сервисом официантов. Первый вопрос, который задает тебе официант — насколько ты голоден? Дело в том, что порции в американских ресторанах большие, а потому заведение не заинтересовано продавать тебе то, что ты физически не можешь съесть. Если в ресторан пришла большая компания, то официант предложит взять заранее разработанный шеф-поваром набор блюд для пяти-десяти людей, чтобы каждый мог попробовать что-то вкусненькое.

Качественный ресторан предлагает обычно меню на 50−60 страниц. Например, одно только пивное меню состоит из минимум 30 позиций. Из этих 30 позиций половину занимает крафтовое пиво местных пивоварен. Американские крафтовые пивоварни смело работают с крепостью пива выше 8−9%, что является редкостью для украинского пивного рынка.

Отдельная тема — музеи. Я посетил музей иммиграции Tenement на Манхэттене. Музей предлагает полтора десятка тематических туров — восточно-европейская иммиграция, ирландская иммиграция, итальянская иммиграция, трудойстройство иммигрантов и другие. Записавшись на экскурсию о восточно-европейской иммиграции за $30, я попал в дом, где жили мигранты из Украины, Польши, Литвы, России. Дом остался в том же состоянии, в котором он был в конце 19 столетия.

Экскурсовод не пытается читать вам лекцию. Он старается вызвать дискуссию среди участников экскурсии. Понимая, что человек пришел в музей не просто так и у него, возможно, есть собственные семейные воспоминания, музейный сотрудник задает вопросы и предлагает делиться впечатлениями об увиденном и услышанном. При этом экскурсовод дает ответы на самые популярные вопросы о мигрантах — как они выучили английский язык, сколько они зарабатывали и как быстро получили американское гражданство.

В музее работает довольно масштабный магазин с книжками, закладками для книжек, чашками, брелками, ювелирными изделиями, открытками и прочими аксессуарами. Отсюда невозможно уйти, чтобы что-то себе не купить. Я купил сборник эссе с индивидуальными воспоминаниями о причинах, заставивших многих европейцев покинуть Европу ради США — и буквально не мог от него оторваться все 15 часов дороги до Киева.

Бронирование билетов на большинство городских развлечений происходит онлайн. Так, вы можете забронировать в интернете экскурсию по воде вокруг Статуи Свободы, а компания-организатор помимо прогулочного катера и разговорчивого экскурсовода предложит вам также профессиональную фотосъемку. Правда, эта фотосъемка — довольно дорогое удовольствие, что немного удивительно в эпоху смартфонов.

Очевидно, что создатели бизнесов в нью-йоркской индустрии развлечений умеют поставить себя на место рядового туриста и попытаться понять, что ему интересно в первую очередь. Они осознают, что каждый человек, приезжающий в Нью-Йорк, хочет набраться впечатлений, фотографий для социальных сетей и что-то с собой увезти. При этом у него, скорее всего, относительно немного времени, поэтому каждое конкретное развлечение устроено так, чтобы отнять не больше часа времени.

С Нью-Йорком сложно соревноваться видами и разнообразием культурной жизни, но то, что у этого города многому можно научиться в плане организации развлечений — совершенно точно. Рынок устроен так, чтобы $100, оставленные за день в городе, принесли эмоций на $10 тыс.

Но главное — в Нью-Йорке вообще не бывает скучно. Это, пожалуй, самый важный урок этого города. Давайте поможем выучить этот урок украинским городам.

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